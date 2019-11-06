الفيصلي يثمن دعم الأمير علي لبطولة الراحل سلطان العدوان

خالد العميري

عمان – عبّر مجلس إدارة النادي الفيصلي ممثلا برئيسه بكر سلطان العدوان وكافة كوادره وجماهيره، عن شكره وتقديره للدعم اللامحدود الذي قدمه سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم، من أجل تنظيم بطولة الراحل الشيخ سلطان ماجد العدوان الكروية، والتي تنطلق يوم 22 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي.

وجاء في البيان الذي نشره النادي الفيصلي عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الإجتماعي (فيسبوك وتويتر): “تشكر إدارة الفيصلي اهتمام سموكم الشخصي بتوفير كل متطلبات النجاح للبطولة عبر تسخير كافة كوادر الإتحاد الفنية والإدارية، وندرك بأن هذا الإهتمام لم يكن ليتحقق لولا حرصكم الدائم على تخليد ذكرى الشخصيات الرياضية التي خدمت كرة القدم الأردنية”.

وأضاف البيان: “تحمل اسم البطولة معنى جميل (الراحل الشيخ سلطان العدوان) الذي افنى عمره في خدمة النادي الفيصلي بشكل خاص والكرة الأردنية بشكل عام، كما حقق النادي بعهده أثمن وأغلى البطولات المحلية والقارية، سمو الأمير علي نتمنى أن يتواصل العطاء والتقدم والرخاء لكرة القدم الأردنية في عهدكم الميمون، في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المفدى”.

ويهدف النادي الفيصلي من خلال البطولة إلى توفير الفرص المثالية أمام فرق دوري المحترفين والدرجات الأخرى من أجل الإستعداد الجيد وتجربة اللاعبين ورفع درجة الإنسجام بينهم، قبل الشروع في خوض المنافسات الرسمية، بما يضمن توفير المتعة الكروية أمام الجماهير الأردنية في المباريات الرسمية.

الجدير بالذكر أن نظام البطولة الودية التي تشهد مشاركة فرق، الفيصلي وشباب الأردن والجزيرة والسلط والكرمل والوحدات والصريح وسحاب والأهلي ومعان ودار الدواء، تقام وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بعد توزيع الفرق على مجموعتين، حيث يتأهل الى الدور قبل النهائي الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، فيما يلتقي بطل المجموعة الأولى مع صاحب المركز (2) في المجموعة الثانية، ويلتقي بطل المجموعة الثانية مع صاحب المركز (2) في المجموعة الأولى، بالدور قبل النهائي.

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