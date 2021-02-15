الفيصلي يجدد عقد حارس مرماه أبو ليلى

عمان- أعلن النادي الفيصلي، اليوم الاثنين، تجديد عقد حارس مرماه يزيد أبو ليلى، لمواصلة اللعب مع الفريق خلال الموسم الكروي 2021.

وأكد الموقع الرسمي للنادي الفيصلي، أن أبو ليلى وقع على كشوفات النادي الفيصلي، بحضور رئيس النادي بكر العدوان، ليواصل اللعب مع الفريق.

وشهدت الأيام الماضية، مفاوضات بين الفيصلي وحارس المرمى، انتهت بالاتفاق على كامل التفاصيل.

يشار إلى أن عقد أبو ليلى انتهى مع الفيصلي الموسم الماضي، قبل أن يعود اليوم ويجدد العقد، بعد الاتفاق على كامل التفاصيل، بما في ذلك المالية منها. -(بترا)