الفيصلي يحتج رسميا على التحكيم

عمان – الغد – احتج النادي الفيصلي رسميا على أداء الحكام في دوري المحترفين لكرة القدم، معتبرا أن الأخطاء التحكيمية، أضاعت الكثير من النقاط على الفريق خلال المباريات الماضية.

وخاطب الفيصلي اتحاد الكرة، مبديا احتجاجه على أداء دائرة الحكام في الاتحاد بقيادة ناصر درويش، معتبرا أن التحكيم المتراجع أسهم في ظلم الكثير من الأندية بما فيها الفيصلي.

وأبدى الفيصلي في الخطاب، تحفظه على الحكم عمر المعاني الذي أدار مباراة الفيصلي وسحاب الأخيرة بالدوري، معتبرا أن الحكم تغاضى عن ركلة جزاء صحيحة للفيصلي كما جاء في الخطاب.

وطالب الفيصلي اتحاد الكرة، بضرورة إعادة النظر في أداء الحكام لما له دور مهم في تطوير الكرة.

–(أخبار النجوم)