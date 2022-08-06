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الفيصلي يحتج على الحكم أدهم مخادمة

3:14 م2022-08-06
مباراة الفيصلي وسحاب أمس - (تصوير: أمجد الطويل)

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احتج النادي الفيصلي على التحكيم، خصوصا في المباراة التي جرت أمس الجمعة أمام فريق سحاب في دوري المحترفين، وانتهت بفوز الفيصلي بنتيجة 1-0.

وأعلن النادي الفيصلي عبر الناطق الرسمي باسمه أمجد المجالي في تصريح صحفي اليوم، أن الهيئة المؤقتة أعدت خطابا رسميا للاتحاد للاعتراض فيه على أداء الحكم أدهم مخادمة الذي أدار مباراة سحاب، واحتسب فيها 9 دقائق بدل وقت ضائع.

وأكدت الهيئة الإدارية رفضها المس بحقوق الفريق المشروعة في المنافسة على ألقاب الموسم، وأنها ستقف بحزم أمام أي ظلم قد يعترض مسيرة الفريق وطموحات جماهيره الكبيرة. (بترا)

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3:14 م2022-08-06
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