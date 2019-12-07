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الفيصلي يختبر المهاجم النيجيري شيكا تارا تمهيدا لضمه

منذ ساعتين

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خالد العميري 

عمان – أعلن النادي الفيصلي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك)، اليوم السبت، وصول المحترف النيجيري شيكا تارا إلى أرض المملكة عبر مطار الملكة علياء الدولي، وذلك للخضوع إلى سلسلة من الإختبارات تمهيدا لضمه خلال الفترة المقبلة.

وأكد الفيصلي في بيانه، أن تارا سينخرط في تدريبات الفريق الأول للوقوف على مدى جاهزيته من قبل الجهاز الفني بقيادة راتب العوضات، ثم اخضاعه إلى الفحص الطبي قبل توقيع العقد، في حال تخطيه كافة الإختبارات بنجاح.

الجدير بالذكر أن المهاجم النيجيري صاحب الـ 25 عاماً، خاض عدة تجارب إحترافية، أبرزها مع الوداد البيضاوي المغربي والجونة المصري، كما سبق له تمثيل منتخب بلاده “النسور”.

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