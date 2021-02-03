الفيصلي يخسر 500 ألف بسبب جائحة كورونا

عمان – الغد – كشف أمين صندوق النادي الفيصلي سامر الحوراني، أن خسائر النادي في الموسم الماضي، بسبب تداعيات جائحة كورونا، وصلت إلى حوالي 500 ألف دينار.

وبين الحوراني أن هذه الخسائر جاءت بسبب غياب الحضور الجماهيري، وغياب الراعي الرسمي لبطولات الاتحاد، والتخفيضات التي طرأت على ايجار ممتلكات النادي، وغيرها من التفاصيل.

إلى ذلك، أكد الحوراني ثقتة بقدرة الفيصلي على العودة لمنصات التتويج في الموسم المقبل، بتعاون الجميع من إدارة ولاعبين ومدربين وجماهير.

وبين الحوراني أن ظروفا معينة تسببت في تراجع نتائج الفيصلي، مؤكدا أن الإدارة تبذل قصارى جهدها لبناء فريق قوي قادر على اعتلاء منصات التتويج محليا وآسيويا. – (أخبار النجوم)