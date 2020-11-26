الفيصلي يخفض رسوم الانتساب للهيئة العامة من 3000 دينار – 1000

عمان- قرر مجلس إدارة النادي الفيصلي تخفيض رسوم الانتساب للهيئة العامة للنادي من ثلاثة آلاف دينار إلى الف دينار.

وجاء هذا القرار بعد اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد اليوم الخميس وتم خلاله أيضا الإشارة إلى رسوم انتساب شهرية مقدارها عشرة دنانير. واكد الفيصلي في بيان نشره على موقعه الرسمي ان النادي سيبقى منارة للرياضة الأردنية مشيرا الى الانجازات التي حققها فريق النادي لكرة القدم على مختلف الصعد. -(بترا)

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