الفيصلي يدشن مشاركته بدوري أبطال آسيا بمواجهة الكويت اليوم

بلال الغلاييني

عمان – يدشن فريق الفيصلي لكرة القدم، مشاركته في الدور التمهيدي الأول المؤهل لدور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، من خلال المواجهة التي تجمعه مع ضيفه فريق نادي الكويت الكويتي عند الساعة السادسة من مساء اليوم “الثلاثاء”، على ستاد عمان الدولي، وفيها يحمل ممثل الكرة الأردنية تطلعات جماهيره في تحقيق نتيجة الفوز، والذهاب مباشرة لملاقاة فريق الاستقلال الإيراني في الدور التمهيدي الثاني التي تستضيفها العاصمة الإيرانية طهران يوم 21 كانون الثاني (يناير) الحالي، والفائز من هذه المواجهة سيواجه فريق الريان القطري في الدور التمهيدي الحاسم في العاصمة القطرية الدوحة يوم 28 من ذات الشهر.

وفي حال تخطي النادي الفيصلي المراحل التمهيدية الثلاث الأولى، فإنه سينتقل للمشاركة في المجموعة الأولى بدور المجموعات، والتي تضم أندية؛ الوحدة الإماراتي والشرطة العراقي، إلى جانب المتأهل من ملحق (2)، الذي يضم فرق الأهلي السعودي، لوكوموتيف الأوزبكي، الاستقلال الطاجكيستاني، وفي حال عدم تمكنه من التأهل لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا، فإن الفيصلي سينتقل للمشاركة في دور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

وتقام المباراة من دون جمهور نظرا للعقوبة التي فرضها الاتحاد الآسيوي على النادي الفيصلي، بسبب احداث الشغب التي رافقت مباراة الفريق أمام الجزيرة في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، والتي أقيمت على ستاد عمان الدولي.

روح عالية

لعل التدريب الذي شهده ملعب جاوا أول من أمس، خير دليل على الروح المعنوية العالية التي يتحلى بها نجوم فريق الفيصلي وهم يخوضون هذه المواجهة المهمة، حيث ساهم الحضور الجماهيري الغفير الذي أصر على حضور التدريب والاحتفال بالفريق، بتعزيز الثقة لدى اللاعبين في تقديم مستوى يليق بسمعة الفيصلي، وتحقيق النتيجة المأمولة.

وخضع الفريق أمس إلى مرانه الأخير على ستاد عمان الدولي، بقيادة المدير الفني التونسي شهاب الليلي، الذي ركز على الأساليب الفنية التي سيعتمد عليها في مواجهة الفريق الكويتي، من خلال التشكيلة المناسبة التي ينتظر أن تتكون من اللاعبين يزيد أبو ليلى في حراسة المرمى، ومن رباعي الدفاع براء مرعي وإبراهيم الزواهرة وسالم العجالين وعدي زهران، فيما سيتواجد في منطقة الوسط أنس الجبارات وخليل بني عطية وإحسان حداد ويوسف الرواشدة وأحمد عرسان، وفي المنطقة الأمامية المهاجم العراقي فرحان شكور، في الوقت الذي يحتفظ فيه المدير الفني الليلي بالعديد من الأوراق والتي سيدفع بها خلال مجريات المباراة، وحسب المتطلبات الفنية.

بدوره، فإن فريق الكويت الكويتي شدد في سلسلة التدريبات التي أجراها في عمان منذ وصوله يوم السبت الماضي، بقيادة مدربه وليد نصار، على تنفيذ الجمل التكتيكية سواء كانت الدفاعية أو الهجومية بحضور اللاعبين كافة وهم سامي الصانع، مشاري العنزي، فهد الهاجري، يوسف الخبيزي، فهد العنزي، عبدالله البريكي، فيصل زايد، عبد العزيز ناجي، يوسف ناصر، فهد حمود، علاء عباس، حميد القلاف، شريدة الشريدة، حسين الحربي، أمجد عطوان، حسين حاكم، فواز الفضلي، شاهين الخميس، عبدالواحد سيسوكو، يعقوب الطراروة، أحمد الزنكي، عبدالرحمن الحسينان، خالد القحطاني وبيسمارك فييرا.