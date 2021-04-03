الفيصلي يرغب باللقب.. السلط طامح للمنافسة.. معان ينشد “الأمان”.. والجليل يقاوم “السراب”

مصطفى بالو

عمان- تواصل “الغد” تقليب أوراق فرق دوري المحترفين لكرة القدم، وتتناول تحضيراتها وجديدها على خلاف ما ظهرت عليه في الموسم الماضي، وحتى في أولى منافسات الموسم الكروي 2021، من خلال خوضها غمار المنافسة في بطولة درع الاتحاد، وإن كان “ليل” الضائقة المالية الدامس، يطول في تحولاته وتقلباته في نهارات طموحات الفرض، ويفرض نفسه ضيفا ثقيل الظل على خزائنها المالية، إلا أنها تفتح نافذة نهارها على “شمش” الأمل لتذويب جليد الأزمة المالية رويدا رويدا، وتغني بصوتها المخنوق “لسا الأماني ممكنة” في زمن كورونا.

اليوم سيتم تقليب صفحات أوراق أندية الفيصلي والسلط ومعان والجليل، بعد أن تم يوم الخميس الماضي تقليب أوراق فرق الوحدات والجزيرة وسحاب والبقعة، فيما تتبقى الحلقة الثالثة التي ستقلب لاحقا أوراق فرق الرمثا والحسين إربد وشباب الأردن وشباب العقبة.

الفيصلي.. صرخة غضب

صرخة غضب خرجت من أفواه عشاق “الزعيم الفيصلاوي”، انتصارا لتاريخ وألقاب القطب المهم في مسيرة الكرة الأردنية، وكأنها نداءات العراقة التي تخرج بوفاء وبكاء الأنصار في كل حين، لتخاطب ضمائر أصحاب القرار الإداري في “البيت الأزرق”، تسبقها علامات عدم الرضا لدى جماهير الفيصلي العريضة، حتى تحولت صرخة غضبها إلى “ترند” عبر منصات التواصل الاجتماعي، تعبيرا عن سخطها لما أصاب الكرة الفيصلاوية في الموسم الماضي، والتي تعرضت لهزات متتالية في منافسات الموسم الماضي -درع اتحاد الكرة ودوري المحترفين، لاسيما الأخير باعتباره البطولة الأغلى في المسابقات المحلية، والتي احتل فيها الفيصلي المركز الخامس برصيد 27 نقطة، وسط عروض ونتائج تعد من الأسوأ في تاريخ مشاركاته في الدوري الذي يحمل فيه الرقم الأعلى بعدد مرات التتويج باللقب بـ34 مرة، وبفارق 29 نقطة عن المنافس التقليدي الوحدات، وإن كانت أعادت الى الجماهير سيناريو معاناة الفيصلي قبل مواسم عدة حين نافس على الهبوط موسم 2014-2015، إلا أن لاعبي الفريق وقتها سرعان ما صالحوا جماهيرهم الغاضبة بلقب كأس الأردن في الموسم ذاته، واستعادوا لقب الدوري فيما بعد، وبالتحديد في موسم 2016-2017.

وبقيت كلمات “ديروا بالكم عالفيصلي”، التي كانت آخر وصايا “واسط البيت الفيصلاوي” الراحل الشيخ سلطان العدوان، تخاطب همم مجلس إدارة النادي برئاسة نجله بكر العدوان وفريقه الإداري، ومضت نحو التغيير، واعدة الجماهير الفيصلاوية بتقديم “الزعيم” بما يليق بصولاته وجولاته، واستعادة صولجان زعامة الكرة الأردنية، انتصارا لتاريخ وعراقة وألقاب وجماهيرية النادي العريضة.

وجاءت تحركات مجلس الإدارة نحو تغيير “جلد” الفريق من النواحي الفنية، وكذلك تعزيز بعض النواقص في صفوف الفريق، بما يدعم أهداف “العودة”، فجاء التعاقد مع جهاز فني له اسمه وتاريخه على مستوى الكرة العربية والسورية، حين تعاقد مع المدير الفني السوري حسام السيد وجهازه المعاون، وتم مناقشة الأهداف بوضوح مع السيد، الذي قبل المهمة وانطلق بهمة إلى العمل على تقديم توليفة، تلبي الطموحات وتقصر المسافة نحو مصالحة جماهير الفيصلي الغاضبة.

وشهدت إجراءات المدير الفني للفريق السوري حسام السيد، وفق رؤية فنية سلاسة بالتطبيق التكتيكي، قدمه بسرعة إلى إعلان أولى علامات الرضا لدى “الأنصار الزرق”، خاصة ما ظهر عليه الفريق من شكل وأداء ونتائج وشكل تكتيكي في بطولة درع اتحاد الكرة، ورغم أن الفريق ودع دور الأربعة من تلك البطولة، بعد الخسارة أمام المنافس التقليدي الوحدات بنتيجة 0-1، إلا أنه صاغ ضمنيا إلى قلوب عشاقه والمنافسين، رسالة العودة بقوة إلى أرض المنافسة على الألقاب المحلية، واستعادة حضوره قاريا في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي التي حمل لقبها في مناسبتين سابقتين.

فريق الفيصلي لكرة القدم – (الغد)



ورغم أن الفيصلي فقد أوراقا مهمة في هذا الموسم، ولعل أبرزها خروج حارس المرمى المميز معتز ياسين، وفقدانه أوراقا دفاعية لاسيما إبراهيم الزواهرة، محمود مشعل، وأيضا خروج مدافعه الصلب أحمد الصغير بدواعي الاحتراف في العراق، وهو المصير ذاته الذي يعيشه أيضا زميله إحسان حداد، إضافة الى خروج مهدي علامة من تشكيلته، إلا أنه عمد إلى تعويض أوراقه بأوراق مماثلة محليا وعربيا وأجنبيا، حين استعاد حارسه المعار إلى الجزيرة

نور الدين بني عطية، وكذلك استقطب حارس المرمى الدولي عبدالله الزعبي، إلى جانب محمد أبوزريق، ورد البري، إبراهيم الخب، محمد طنوس، ومجدي العطار، حسام أبوالدهب، ونزار الرشدان، واستعاد مدافعه الصلب براءة مرعي الذي غاب الموسم الماضي بسبب إصابته، وعزز صفوفه بالمحترفين الهداف المتمرس السوري مارديك مارديكيان، واللبناني هلال الحلوة، والسنغالي مصطفى سال، إلى جانب قوام تشكيلته التي ظهرت في منافسات الدرع.

ويمر السيد بنجاح تثبيت تشكيلته وتكتيكه من خلال المحطات الودية التي خاضها الفريق مؤخرا، ما يشير إلى أن الفيصلي عازم على مصالحة جماهيره بشتى الطرق وتصويب طموحاته صوب أهداف الألقاب المحلية، وتأكيد حضور الكرة الأردنية إلى جانب فريق السلط، في منافسات كأس الاتحاد الآسيوي، اللذين يستضيفان مباريات مجموعتيهما في عمان خلال أيار (مايو) المقبل.

السلط.. مكان بين الكبار

السلط المكان، السلط الإنسان، والسلط النادي والكيان، جميعهم ينسجون فعليا من مقولة “السلط يا ديرتي”، بمعنى التفاف أهالي السلط، ورجالات أعماله والجماهير حول نادي السلط، ما جعل الفريق يفك قيد الأزمة المالية المتجذرة في عمق أرض أندية المحترفين، ليمر بأحلام أهله وأنصاره، وهو الذي ولد كبيرا في منافسات المحترفين قبل موسمين، وأكد “علو كعبه” جليا في الموسم الماضي، حين احتل المركز الرابع على سلم ترتيب الدوري 2020 برصيد 34 نقطة، بقيادة المدير الفني جمال أبوعابد وجهازه المعاون عن جدارة واستحقاق، وهو ما أهله للظهور برفقة الفيصلي، ممثلا للكرة الأردنية ولأول مرة في تاريخه، في منافسات كأس الاتحاد الآسيوي التي يخوض غمارها في عمان خلال الشهر المقبل.

ولعل بساطة أهل السلط، وتسلحهم بالنخوة والشهامة، تسربت إلى شخصية فريق الكرة، وجميع أركان منظومته الفنية والإدارية، في ظل دعم واهتمام وحماس مجلس الإدارة برئاسة خالد عربيات، ما أرسى قواعد متينة على أرض المهمة الكروية المحلية والقارية، أهمها الاستقرار الفني، حين يتواجد المدير الفني الوطني جمال أبوعابد، لموسم جديد على رأس الجهاز الفني، الذي دعم أيضا بأفكار المدرب واللاعب الدولي السابق شادي أبوهشهش، وتسلح الجميع بالقدرات دفاعا عن طموحات أهالي مدينة السلط محليا وخارجيا في الموسم الكروي الذي بات على الأبواب محليا وقاريا.

فريق السلط لكرة القدم – (الغد)

الأهداف المرسومة والمتفق عليها بين الجهاز الفني للفريق، ومجلس الإدارة للموسم الكروي 2021، اتضحت في التحركات “السلطية” لتعزيز صفوف “الرهيب”، والتي يتقدمها البقاء على طريق المنافسة بين الأربعة الكبار في المنافسات المحلية، وتقديم الأفضل والمضي بعيدا في منافسات كأس الاتحاد الآسيوي، والاستفادة من عامل الأرض النفسي، باستضافة فرق مجموعته في عمان الشهر المقبل.

وتشهد تشكيلة فريق السلط لهذا الموسم، مغادرة أسماء محلية معروفة، لاسيما حارس المرمى محمد خاطر، أشرف المساعيد، وشاهر شلباية الذي انتقل إلى صفوف الحسين إربد مؤخرا، في الوقت الذي دشن صفوفه بصفقات محلية عربية وأجنبية محترمة، بحسب تعبيرات المحللين والمتابعين، لاسيما استقطاب حارس المرمى الدولي معتز ياسين، رواد أبوخيزران، راكان الخالدي، محمد عصام المشة، حمزة مرضي، وضم أدهم القريشي رسميا بعد أن استعاره من الوحدات في الموسم الماضي، وتعاقد مع المهاجم التونسي بلال الخفيفي، والكاميروني رونالد والبوركيني محمد وتارا، ناظرا إلى واقع جديد محليا وقاريا للمجتهد السلط وأنصاره في الموسم الجديد.

معان.. إرادة مقاتل

يقاتل فريق معان من أجل التمسك بطوق النجاة من الهبوط، والثبات لموسم آخر بين المحترفين، رغم أنه افتقد أهم الحلول المالية بفقدان الداعم الماسي رجل الأعمال م.عمر المعاني، إلا أنه يمشي على جراحه، ويمضي لتجاوز الأزمة المالية بحنكة إدارية، وخيارات مدروسة ومعقولة ماليا، من قبل المدير الفني للفريق ديان صالح، الذي نفذ وإدارة النادي المثل القائل “العين بصيرة واليد قصيرة” حرفيا، وقدموا فريقا يعد الأقل من حيث الصفقات بين أندية المحترفين، وبسقف مال أقل بكثير مما حدده اتحاد الكرة، وفق أهداف متفق عليها بين الطرفين الإداري والفني، لفريق معان للموسم الكروي 2021.

وارتكز المدير الفني لفريق معان في خياراته على مبدأ “الطموح والإرادة”، وهو ما وجده في أغلب عناصر الفريق، التي جاءت متسلحة بخبرة اللعب في دوري الدرجة الأولى، ولديها طموح كبير بتقديم وتسويق المحترفين في الدوري الأكثر أهمية للفرق “دوري المحترفين”، حيث مر الجهاز الفني لفريق معان الذي يتواجد فيه لاعب المنتخب الوطني والوحدات حسن عبدالفتاح، في مرحلتين لبناء الفريق “المعاني”؛ الأولى تجاوز الفترة القصيرة قبل المشاركة بالدرع مستندا إلى عناصر فتية قادمة من “المظاليم”، وسط ترتيب التوليفة في فترة لم تتجاوز 3 أيام، وتقديم نواة فريق على تقديم الشيء المرضي في أولى المسابقات، حيث ظهر الفريق مقبولا بفوز على سحاب وخسارة أمام الوحدات بالمجموعة الثانية.

وبقي الطموح والإرادة أهم الغايات الفنية في قوام الفريق للاستحقاقات المحلية المقبلة، وعمد إلى غربلة الأوراق “المعانية”، مقدما الشكر للأسماء التي قدمت فريق معان بشكل مقبول في مسابقة الدرع، ليستغني عن 7 لاعبين بالتراضي، وسط زحمة الراغبين ممن غادروا تشكيلات فرقهم في دوري المحترفين للموسم الحالي، ليتوقف الجهاز الفني لفريق معان على خياراته بدقة متناهية، مقدما خياراته بمزيج من لاعبي الدرجة الأولى شكل ثلثي القائمة المعانية، إلى جانب أسماء معروفة ولها صولاتها وجولاتها في دوري المحترفين، وهم كل من حارس المرمى رشيد رفيد، فادي الناطور، مهدي علامة، محمود موافي، محمود مشعل، أسامة سريوة، المحترف السوري المقيم بالأردن علي المصري، تاركا الباب مفتوحا لإمكانية تعزيز الفريق بمحترف خارجي خلال الفترة المقبلة، معولا على إمكانات النادي المالية إلى حد كبير، وسط مطالبات من أهل معان وجماهير النادي، بالصبر على الفريق وتقديم الدعم المعنوي اللازم للاعبين، وسط إعلان طموحه بالتسلح بإرادة المقاتل للدفاع عن حظوظه وثباته بين المحترفين، مزدانا بالفوائد النفسية وروح الفريق، الى جانب الاستفادة البدنية والفنية والتكتيكية، التي خرج فيها فريق معان من معسكره التدريبي الذي اختتمه الخميس في العقبة.

الجليل.. “الهدف مرصود”

“الهدف مرصود.. والمفاجآت جاهزة”، تلك التفاصيل التي تختبئ خلف استعدادات فريق الجليل، الذي أكد أن الكرة تعطي لمن يعطيها، وتتخلى عمن يتعالى عليها، وقدم درسا كرويا عميقا يحتوي على الكثير من العبر، عندما خطف أول ألقاب الموسم الكروي الجديد 2021، وتتويجه عن جدارة واستحقاق بطلا لدرع اتحاد الكرة، بعد أيام من صعوده وعودته التاريخية بين المحترفين، وأعلن نفسه أول المتأهلين إلى دور الأربعة، متصدرا مجموعته الرابعة برصيد 6 نقاط، بالفوز على السلط 1-0، ومثله على فريق العقبة، وأطاح بالعريق الجزيرة في دور الأربعة بفارق ركلات الترجيح 13-12، وجرد الوحدات من اللقب بالفوز بالمباراة النهائية بفارق ركلات الترجيح 6-5، بعد التعادل بالوقت الأصلي بنتيجة 1-1.

فريق معان لكرة القدم – (الغد)

وإن كان الجهازان الفني والإداري وحتى مجلس إدارة النادي، يتعاملون بمنطق مع تتويج الفريق بلقب درع اتحاد الكرة، مقارنة مع حقيقة المنافسات، وطبيعتها النارية في الاستحقاقات المحلية المقبلة، وفي مقدمتها منافسات دوري المحترفين التي تنطلق الخميس المقبل، مؤكدين اختلاف جاهزية وطموحات الفرق فيها، إلا أنهم يرفضون النظر إلى تتويج الجليل بلقب الدرع “سرابا كرويا”، ذلك أن الفريق صاغ رسالته بوضوح بين الكبار، متسلحا بأفكار المدير الفني حسين العلاونة، وجرأته وحنكته، الذي وظف قدرات لاعبيه وفق أسلوب تكتيكي منظم، وأرسى قواعد الفهم والالتزام بأداء المهام والواجبات وفق أسلوب الدفاع المتكاتف، والذي يتفق مع رؤية تدريبية عالمية، لخصتها كلمات المدرب العالمي الأسكتلندي السير أليكساندر فيرغسون في زمان سابق، بقوله: “الفرق التي تملك هجوما قويا تحقق الانتصارات، والفرق التي تملك دفاعا محكما قويا تحقق الألقاب”.

ولعل فريق الجليل الذي يدخل منافسات دوري المحترفين بعد غياب لسنوات طويلة، يراهن على منظومة فريقه الإدارية والفنية ولاعبيه، ليكون الفريق الشمالي “فرس الرهان” في المباريات التي باتت على الأبواب، والذي تقدم خطوة مهمة على “سلم” الأهداف والطموحات، مؤكدا تمسكه بالثبات بين الكبار بالدرجة الأولى، والتنقل نحو أهداف إزعاج الكبار وتجاوز المنطقة الآمنة، نحو مقدمة فرق الدوري، مقدرا احترام ورغبات وأهداف المنافسين.

الجليل الذي يعتمد في قوام تشكيلته لمسابقة الدوري، على أغلب الأسماء التي ظهرت في منافسات درع اتحاد الكرة، عمد المدير الفني إلى تعزيز صفوف فريقه، وفق توافق كبير مع مجلس إدارة النادي ضمن الإمكانيات المالية المتاحة، بحسب دخول النادي من دفعات اتحاد الكرة -معونة الاحتراف- والبث التلفزيوني، وما يقدمه داعمو مسيرة النادي المعروفون، ملتزمين بالسقف المالي للتعاقدات الذي حدده اتحاد الكرة، حيث دعم فريق الجليل عناصره بالمحليين إيهاب الخوالدة وأنس أبوطعيمة القادمين من الحسين إربد، إلى جانب المحترفين بالمهاجم الغاني مايكل الذي سبق وأن لعب للصريح، وكذلك لاعب خط الوسط العاجي حامد توريه، الذي سبق له وأن تواجد في صفوف الحسين إربد في سنوات سابقة، حيث يحضر المدير الفني العلاونة فريقه نفسيا وبدنيا وتكتيكيا، ووقف على تشكيلته وأسلوبه التكتيكي من خلال المباريات الودية التي خاضها بالفترة الأخيرة، وسط علامات الرضا عن الجهوزية بهدف مناورة أهداف وطموحات المنافسين في مسابقات المحترفين للموسم الكروي 2021.