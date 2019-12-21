الفيصلي يستدعي العراقي شكور ومحترفا عاجيا.. الرمثا يبعد ديارا وعلي من المعسكر

خالد الخطاطبة

عمان – نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم”، لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

الفيصلي يستدعي العراقي شكور ومحترفا عاجيا

ينتظر النادي الفيصلي، وصول لاعب فريق النفط العراقي فرحان شكور، ومحترفا عاجيا يلعب أيضا في الدوري العراقي، أملا في التعاقد معهما رسميا لتعزيز صفوف الفريق، استعدادا للاستحقاقات الرسمية المقبلة المحلية والآسيوية.

ووفق المعلومات فقد استدعى الفيصلي اللاعب العراقي شكور، والمحترف العاجي، بانتظار وصولهما إلى عمان خلال الساعات المقبلة، لمناقشة الرتوش الأخيرة من المفاوضات، قبل حسم التفاصيل.

ويسعى الفيصلي للاستعجال في حسم هوية المحترفين الجدد، اللذين سيحلان مكان المحترفين النيجيريين جابلان سلامي وشيكاتارا.

الفيصلي سيعلن ايضا خلال الساعات القليلة المقبلة، الاتفاق رسميا مع حارس المرمى معتز ياسين، واللاعب خليل بني عطية، تمهيدا لاغلاق ملف التعاقدات مع اللاعبين المحليين والاجانب بنسبة كبيرة.

الرمثا يبعد ديارا وعلي من المعسكر المغلق

قرر نادي الرمثا، استبعاد اللاعبين عبدالله نصيب المعروف بـ”ديارا” وعامر علي، من المعسكر التدريبي المغلق الذي بدأه النادي في أحد فنادق مدينة إربد، اعتبارا من يوم أمس السبت.

وجاء استبعاد اللاعبين الاثنين إلى جانب لاعبين آخرين، بناء على تنسيب الجهاز الفني الذي يقوده عيسى الترك، الذي حدد احتياجاته الفنية وفق رؤيته، وبناء على العدد الكبير من اللاعبين المتواجدين حاليا في صفوف الفريق.

ووفق المعلومات، فإن استبعاد ديارا وعلي، جاء لتواجد حوالي 5 لاعبين يجيدون اللعب في مركز قلب الدفاع، امثال المحترف ماركو ومهند خيرالله، ما يعني صعوبة اشراكهما في المباريات، وبالتالي ضرورة البحث عن فريق آخر، يتيح لهما اللعب بدلا من الجلوس على مقاعد البدلاء.

الدردور وشلباية على أجندة اجتماع الوحدات

يستعد مجلس إدارة نادي الوحدات، خلال جلسته المتوقع عقدها اليوم الأحد، لمناقشة مصير اللاعب حمزة الدردور المتغيب عن التدريبات بدون عذر، إلى جانب بحث طلب نادي السلط باستعارة اللاعب شاهر شلباية.

وستبحث إدارة الوحدات موضوع اللاعبين في الجلسة التي لم يحدد موعدها حتى صباح يوم أمس، بسبب الرغبة في تحديد موعد متفق عليه، لارتباط الإدارة بحضور مباراة فريق كرة السلة امام الأهلي بالدوري التي تجرى اليوم أيضا.

الوحدات عبر عن دهشته لعدم رد الدردور على اتصالات الإدارة، لبحث موضوع رحيله عن الفريق، الأمر الذي قد يجبرها على اتخاذ عقوبة بحق اللاعب.

الرجوب يشيد بالأمير علي

أشاد اللواء جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، ورئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية، بدور سمو الأمير علي بن الحسين في دعم الرياضة الفلسطينية في مختلف المحافل، لافتا إلى دور سموه بالعمل على تأمين المنتخب السعودي لكرة القدم للعب في رام الله بالتصفيات الآسيوية الحالية، من خلال عروض وضمانات قدمها للجانب السعودي ومنها نقل البعثة السعودية بطائرات هيلوكبتر من عمان إلى رام الله.

وأكد الرجوب أن صوت فلسطين في انتخابات الاتحاد الدولي لكرة القدم الماضية والتي قبلها ذهب للأمير علي، سواء عندما واجه بلاتر في المرة الأولى، أو جياني انفانتينو الرئيس الحالي، وليس كما روج البعض بأن الصوت الفلسطيني ذهب لمنافسي الأمير.

وقال الرجوب في مقابلة خاصة مع قناة المملكة إن الدور الأردني دائما محوري وأساسي في دعم الرياضة الفلسطينية على مختلف القضايا، وخصوصا في الصراع الفلسطيني لتثبيت حق اللعب على أرضه في كافة الرياضات وإيقاف كافة الانتهاكات الإسرائيلية.

النوايشة والعسولي ينضمان للحسين

انضم اللاعبان شريف النوايشة وخالد العسولي، لصفوف فريق الحسين اربد لكرة القدم، لتمثيل الفريق خلال منافسات أندية المحترفين في الموسم المقبل.

وأنجز الحسين إربد صفقة التعاقد مع اللاعبين الاثنين، مساء أول من أمس، بعد جهود كبيرة بذلها رئيس النادي صهيب الخصاونة وعضو الإدارة محمد عبندة.

والتحق النوايشة بالحسين إربد، في ظل عدم ارتباطه بأي فريق، فيما تم التعاقد مع العسولي قادما من الفيصلي الذي سمح للاعب بالانتقال للحسين مقابل 3 آلاف دينار، وهي مقدم العقد الذي دفعه للعسولي عندما وقعه على كشوفاته قبل أشهر قليلة.

“مستبعدو” الأولمبي يبدون ملاحظاتهم

ابدى أكثر من لاعب تم استبعاده أخيرا من قبل المنتخب الأولمبي لكرة القدم، ملاحظاتهم حول استبعادهم من المنتخب قبيل سفره إلى معسكر ماليزيا اليوم، ومن ثم التوجه إلى تايلند للمشاركة في النهائيات الآسيوية التي تنطلق اعتبارا من يوم 8 الشهر المقبل.

وأشار لاعب في تصريح لـ”الغد” أنه يرى في نفسه امكانية خدمة المنتخب في المرحلة المقبلة، وأن قرار استبعاده ربما يكون قد الحق به الظلم، مؤكدا في نفس الوقت تمنياته لزملائه في تحقيق نتائج لافتة في النهائيات.

المدير الفني للمنتخب الأولمبي أحمد عبدالقادر، علق على ملاحظات اللاعبين المستبعدين، بالتأكيد على أن قراراته جاءت وفق تفاصيل فنية، معتبرا أن جميع لاعبي المنتخب الحاليين والمستبعدين يتمتعون بمستويات فنية جيدة تؤهلهم ليكونوا نجوما في سماء الكرة الأردنية مستقبلا.

الإدارة تنتقد “لاعب فيسبوك”

وجهت إدارة أحد أندية المحترفين، انتقادا لأحد لاعبي فريقها لكرة القدم، واصفة إياه بـ “لاعب فيسبوك”، اعتقادا منها أن للاعب دورا في الانتقادات التي توجهها الجماهير للإدارة والجهاز الفني، بحجة عدم الاهتمام الكافي بهذا النجم.

وكشفت الإدارة على لسان أحد أعضائها، عن شكوك تحوم حول اللاعب وقدرته على تحريك الجمهور ضد النادي بسبب عدم الاهتمام به بالشكل المطلوب، من خلال تهييج الجماهير عبر “فيسبوك”، لتوجيه الانتقادات اللاذعة للإدارة والمدربين.

الإدارة تشك في أن الهجوم الذي تتعرض له من قبل البعض على مواقع التواصل الإجتماعي، يأتي بايعاز من اللاعب الذي يقوم بتحريك محبيه ودفعهم لانتقاد النادي وسياسته.

معان يقدم عرضا ماليا كبيرا لأحد النجوم

كشف مصدر مقرب من أحد نجوم كرة القدم المحلية، أن نادي معان قدم للنجم عرضا ماليا كبيرا، لضمه لصفوف الفريق خلال الموسم الكروي المقبل.

وأشار المصدر إلى أن معان أبدى رغبته بضم اللاعب واثنين من زملائه الذين لم يتفقوا حتى الآن مع فريقهم الذي لعبوا في صفوفه الموسم الماضي.

المصدر ذكر أن هذا النجم وزميليه، دعوا يوم أمس لعقد لقاء مع إدارة ناديهم السابق، لحسم موضوع استمرارهم مع الفريق، أو الدخول في مفاوضات مع نادي معان، الذي يرغب على الاقل في ضم أحدهم.

“الغد” اجرت اتصالا مع النجم، للوقوف على صحة الخبر، ليأتي التأكيد من اللاعب الذي اشار إلى أن الأمور اقتصرت حتى الآن على عرض شفوي.

شاهين يعلن كتلة لانتخابات نادي الكرمل

أعلن رئيس نادي الكرمل مالك شاهين في ساعة متاخرة من ليلة أمس كتلة من 9 مرشحين للتنافس على شغل مقاعد مجلس ادارة النادي في الانتخابات المزمع اقامتها يوم 27 الشهر الحالي.

وضمت الكتلة أسماء مالك شاهين المرشح الوحيد لمقعد الرئاسة وكل من ركان محمود ومطلق العرسان وركاد الحمدوني ووائل الشهري وايهاب الخضور واسماعيل الطيطي وضرار الفقهاء وعبدالله البقيعي.

وكان عشرة أعضاء أعلنوا ترشحهم لانتخابات مجلس الإدارة في وقت سابق وهم: كمال كحوش ومحمود سعيد وخليل الطوباسي ومحمد عامر ومحمد الشهري وثائر عزالدين وعرسان الحمدوني ومحمد الوشاحي وذياب الزبيدي واياد مرعي.

المدربون الأردنيون هيثم الشبول وعبدالرؤوف الكتة وخالد سلطان وهيثم حرزالله – (من المصدر)

عضو إدارة الحسين محمد عبندة يتوسط اللاعبين خالد العسولي وشريف النوايشة – (من المصدر)

كواليس النجوم

• الأردنيون المتابعون لدوري المحترفين السعودي لكرة القدم، بدأوا يتساءلون عن سبب غياب حارس مرمى فريق الفيحاء عامر شفيع، عن تشكيلة الفريق في المباريات الأخيرة بالدوري..الفيحاء فاز الخميس الماضي على فريق الاتحاد بنتيجة 4-1.

• المدربون الأردنيون هيثم الشبول وعبدالرؤوف الكتة وخالد سلطان وهيثم حرزالله، التقوا أول من أمس، في فندق “الهوليدي ان” في العاصمة السعودية الرياض..هذا التجمع جاء على هامش مباراة فريقي الشباب السعودي والشرطة العراقي التي تقام يوم غد على ملعب الملز، في اطار منافسات دور الثمانية لبطولة كأس الملك محمد السادس..الشبول والكتة يعملان ضمن الجهاز الفني لفريق الشرطة، فيما يتولى سلطان تدريب الحراس في نادي النصر السعودي، ويشرف حرزالله على تدريب الحراس بنادي الحجاز السعودي…المدربون الأربعة تبادلوا خلال اللقاء شؤون وشجون الكرة الأردنية وواقعها، خاصة فيما يتعلق بمسيرة المنتخبات الوطنية، وقضية تأجيل الموسم الكروي.

• لاعبو فريق الوحدات لكرة القدم، خضعوا يوم أمس في مقر النادي بغمدان، لفحوصات طبية تمت في أحد المختبرات الطبية، ويقوم بإجراء فحوصات لجميع لاعبي الأندية، استعدادا للموسم الجديد.

• لاعبو المنتخب الأولمبي لكرة القدم، يغادرون اليوم إلى ماليزيا، لبدء معسكر تدريبي يسبق توجههم إلى تايلند للمشاركة في النهائيات الآسيوية..اللاعبون سيرتدون قبيل سفرهم بدلات رسمية مقدمة من شركة وائل شقيرات رئيس نادي الحسين إربد السابق.

• نادي الوحدات، أكد أن الكرة الآن في ملعب المدافع طارق خطاب، للانضمام لفريق كرة القدم في الموسم المقبل.

• فريق اتحاد كلباء الإماراتي الذي يحترف في صفوفه اللاعب ياسين البخيت، تلقى خسارة أمام فريق الوحدة أول من أمس، في اطار منافسات الدوري الإماراتي لكرة القدم.

• نجوم في أندية المحترفين لكرة القدم، كشفوا في تصاريح لـ”الغد”، عن حزنهم على الأندية في الموسم المقبل، بعد أن منحتهم التعليمات والقوانين، فرصة تحصيل حقوقهم بسرعة من خلال شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، ستكون ملزمة للأندية بدفع مستحقات اللاعبين أو تعريض تلك الأندية لعقوبات إضافية، الأمر الذي يجبر تلك الأندية على احترام اللاعب بشكل أكبر، وتوفير مستحقاته..اللاعبون يدركون بنفس الوقت ضعف الامكانات المادية لأنديتهم.

• لاعبو فريق شباب الأردن لكرة القدم يوسف النبر وزيد أبو عابد ومحمد مصطفى، تلقوا عرضين من ناديين محليين محترفين..اللاعبون الثلاثة تلقوا يوم أمس دعوة من نادي شباب الأردن لحضور اجتماع، لبحث إمكانية استمرارهم مع الفريق من عدمه…اللاعبون الثلاثة انتهى ارتباطهم رسميا مع شباب الأردن الذي يسعى لبناء فريقه للموسم المقبل ضمن الامكانات المادية المتاحة.

• نجوم في لعبة كرة القدم، كشفوا عن توجههم حديثا لمتابعة مباريات دوري كرة السلة، في ظل ارتفاع مستوى المنافسة بين فرق الأهلي والأرثوذكسي والوحدات على لقب الدوري…أحد النجوم اعتبر أن دوري بنك الاسكان الممتاز لكرة السلة اعاد المتعة والتشويق لكرة السلة الأردنية، متوقعا مزيدا من المتابعين في السنوات المقبلة، في حال تواصلت هذه المنافسة القوية، والتي اعادت الجماهير لصالات كرة السلة.

• المدير الفني السابق في اتحاد كرة القدم بلحسن مالوش، حرص على لقاء عدد من المدربين الأردنيين المتواجدين في قطر..مالوش تواجد في الدوحة على هامش مباريات بطولة العالم للأندية، ليستثمر تواجده هناك في لقاء عدد من المدربين الأردنيين الذين عملوا معه في الاتحاد الأردني لكرة القدم.