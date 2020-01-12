الفيصلي يستعد للكويت الكويتي بمعنويات عالية

عمان – الغد – يستهل فريق النادي الفيصلي مشواره في الدور التمهيدي الأول المؤهل لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، في مواجهة الكويت الكويتي على ستاد عمان الدولي، عند الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء 14 كانون الثاني (يناير) الحالي.

وستُقام المباراة بدون جمهور بعد رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الاستئناف المقدم من النادي الفيصلي للسماح بتواجد جماهيره في هذه المباراة، بعدما فرض “الآسيوي” عقوبة على جماهير “الزعيم”، بإقامة أول مباراة للفيصلي في البطولات الآسيوية بدون جمهور، وذلك بعد أحداث الشغب التي شهدتها مباراته الآسيوية الأخيرة مع الجزيرة، والتي أقيمت على ستاد عمان يوم 15 أيار (مايو) من العام 2018، في إياب نصف نهائي منطقة غرب آسيا بكأس الاتحاد الآسيوي.

وسيفتقد الفيصلي إلى ورقة “الأرض والجمهور” في مواجهة الكويت الكويتي؛ حيث سينتقل الفائز من هذه المباراة لمواجهة الاستقلال الإيراني، بالدور التمهيدي الثاني في طهران يوم 21 كانون الثاني (يناير) الحالي، والفائز من هذه المواجهة سيواجه الريان القطري في الدور التمهيدي الحاسم بالدوحة يوم 28 من الشهر ذاته.