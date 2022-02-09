الفيصلي يستعين بجهاز إنعاش القلب

عمان-الغد- استعان النادي الفيصلي بجهاز الصدمات الكهربائية المخصص لانعاس القلب، في خطوة طبية متقدمة للحفاظ على سلامة لاعبيه خلال المنافسات.

وقال النادي الفيصلي على صفحته على الفيسبوك انه وحرصا على سلامة لاعبينا قامت الهيئة المؤقتة لإدارة النادي بتأمين جهاز AED للصدمات الكهربائية المخصص لإنعاش القلب نظراً لتكرار حالات توقف القلب عند اللاعبين في ملاعب كرة القدم العالمية والعربية مؤخراً.

وكانت الفترة الماضية شهدت حالات وفاة للاعبين عرب وأجانب في الملاعب خلال المباريات ما دفع المنتخبات والأندية في العالم لأخذ الاحتياطات اللازمة.