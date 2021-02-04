الفيصلي يستقبل جهازه الفني الجديد ويطلب استضافة مباريات مجموعته الآسيوية

عمان – الغد – وصل الجهاز الفني السوري بقيادة حسام السيد إلى عمان اليوم الخميس، تمهيدا لقيادة فريق الفيصلي خلال الموسم الكروي المقبل.

ويضم الجهاز الفني الجديد للفيصلي بالإضافة للمدير الفني السيد ، كلا من محمد عقيل مدرباً عاماً وهشام كردغلي مساعدا وأحمد ابو دان مدربا لحراس المرمى.

إلى ذلك خاطب الفيصلي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لطلب استضافة مباريات مجموعته الثالثة بكأس الاتحاد الآسيوي. وتضم المجموعة الثالثة إلى جانب الفيصلي فرق تشرين السوري والسيب العماني والفائز من مباراة الأمعري الفلسطيني والكويت الكويتي.