الفيصلي يستقبل دومنيك وينتظر مدربا سوريا.. نجوم مشاركون بـ”البرو”

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم”، لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

الفيصلي يستقبل دومنيك وينتظر مدربا سوريا

يستقبل فريق النادي الفيصلي لكرة القدم اليوم، المحترف السنغالي دومنيك ميندي، الذي يستعد لتكرار تجربة الاحتراف في صفوف الفريق.

وكشف أمين صندوق النادي سامر الحوراني، أن دومنيك غادر السنغال، مرورا بالمغرب، بانتظار أن يصل إلى عمان عند الساعة السابعة صباح اليوم.

ولفت الحوراني إلى أن اتفاقا جرى مع اللاعب، لتكرار تجربة الاحتراف الناجحة مع الفيصلي، والتي ظهر فيها دومنيك بشكل لافت، وساهم في تحقيق العديد من الإنجازات.

الحوراني وفي رده على استفسارات “الغد”، كشف عن التوجه لاستقطاب المدرب السوري خالد عيسى، لتولي مهمة مدرب الياقة البدنية في الجهاز الفني الذي يقوده راتب العوضات.

وأشار أمين الصندوق إلى أن اتفاقا جرى مع المدرب السوري، بانتظار الحصول على التأشيرة، قبل التحاقه بالفريق.

نجوم يبدون رغبتهم بالمشاركة بدورة الـ Pro

أبدى عدد من نجوم الكرة السابقين، ممن امتهنوا التدريب، رغبتهم بالمشاركة في دورة التدريب الآسيوية للمحترفين “البروفيشينال”، التي تعقد في عمان اعتبارا من مطلع الشهر المقبل.

وكشف نجوم أمثال عثمان الحسنات ورأفت علي وبسام الخطيب وعمار الزريقي ووسيم البزور واشرف شتات وهشام أبو فروة وخالد لافي، عن رغبتهم بالمشاركة في دورة الـPro، التي تقام على خمس مراحل.

ويتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة، إبداء نجوم آخرين، رغبتهم في الانضمام للدورة التي لم يتم رسميا حتى الآن، تسمية المحاضر الآسيوي الذي سيشرف عليها.

ووفق المعلومات، فقد خاطب اتحاد الكرة، الاتحاد الآسيوي لطلب تسمية المحاضر، من دون الحصول على رد حتى الآن، علما أن الأردني نهاد صوقار يملك مؤهلات إعطاء هذه الدورة، ولكن دون معرفة فيما اذا كان الاتحاد الآسيوي سيسميه محاضرا رئيسا في الدورة أم مساعدا.

يشار إلى أن رسوم الدورة تبلغ 3500 دينار لكل مشارك، مع توقعات بمشاركة 24 مدربا، ما يعني توقع دخول 84 ألف دينار لصندوق اتحاد الكرة.

رئيس نادي الجزيرة: متمسكون بلاعبينا

أكد رئيس نادي الجزيرة محمد المحارمة، أن النادي متمسك بلاعبيه، ولكن وفق رؤية معينة، ووفق الميزانية المتوفرة.

وكشف المحارمة في رده على استفسارات “الغد”، عن التوجه لمفاوضة اللاعبين المنتهية عقودهم في النادي، ولكنه فضل التريث احتراما للمنتخب الوطني الذي يخوض حاليا مباريات بتصفيات كأس العالم، لافتا إلى أنه سيفاتح لاعبيه بعد الانتهاء من مباراة نيبال، خوفا من التشويش على اللاعبين المتواجدين في صفوف “النشامى”.

وأشار المحارمة إلى أن النادي يسعى لاعادة هيكلة بشكل مدروس، واعطاء اللاعبين الشباب فرصة الظهور والحصول على الفرص.

وأضاف: الجزيرة يملك لاعبين شباب متميزين، أمثال ابراهيم سعادة وانس العسولي وعلي علوان ونور الروابدة وحارس المرمى وليد صالح وليث حبول وحمزة الصيفي وحمد البلاونة، وهؤلاء اللاعبين لم يأخذوا فرصتهم من المشاركة، لافتا إلى أن اغلب هؤلاء اللاعبين الذين يلعبون في التشكيلة الاساسية للمنتخب الأولمبي، سيعودون إلى الجزيرة بخبرة كبيرة بعد الانتهاء من النهائيات الآسيوية.

وكشف المحارمة عن جلسة قريبة مع المدير الفني التونسي شهاب الليلي، للاستماع إلى التقرير الفني عن المرحلة الماضية، لافتا إلى أن عقد الليلي انتهى رسميا، وان الأيام المقبلة ستشهد حسما في موضوع مفاوضته أم لا، مؤكدا في نفس الوقت على احترافية هذا المدرب الذي قدم الكثير للجزيرة.

رئيس نادي الوحدات يدعم بـ100 ألف

كشف مصدر في نادي الوحدات، أن رئيس نادي الوحدات الدكتور بشار الحوامدة، نجح في تأمين مبلغ 150 ألف دينار لصندوق النادي، دعما من الشركات والمحبين، فيما وصل تبرعه الشخصي للنادي حتى الآن إلى حوالي 100 ألف دينار.

وجاء الحديث عن هذه الارقام، بعد أن تبرع الحوامدة في الأيام الأخيرة، بمبلغ 10 آلاف دولار، للمساهمة في اتمام صفقة التعاقد مع حارس المرمى أحمد عبدالستار.

أبو عابد يبدأ رحلته مع السلط السبت

دعا المدير الفني لفريق نادي السلط لكرة القدم جمال أبو عابد، لاعبيه لمباشرة التدريبات، اعتبارا من يوم السبت المقبل، استعدادا لمنافسات الموسم الكروي الجديد 2019-2020.

ويباشر الفريق تدريباته على ملعب السلط، بحضور الجهاز الفني الجديد الذي يقوده أبو عابد، الباحث عن نتائج جيدة، في ظل الدعم الذي يحظى به من الإدارة.

إلى ذلك، يواصل السلط خطواته في تعزيز صفوف الفريق، من خلال التعاقد مع لاعبين محليين، إلى جانب التحضير لابرام تعاقدات مع محترفين أجانب.

وأكد السلط حرصه في هذه الفترة على سرية المفاوضات، خوفا من فشلها، معتبرا أن فشل صفقة التعاقد مع الحارس أحمد عبدالستار، جاء بسبب تسريب أخبار تلك المفاوضات.

الحسين يتهم.. والاتحاد يوضح

اتهم نادي الحسين إربد، اتحاد كرة القدم، بالانتظار لمدة 73 يوما، قبل ابلاغه بأن هناك انذارا وجهه اللاعب المحترف السوري محمد زينو، للمطالبة بمستحقاته المالية.

وفي حديثه لـ”الغد” أشار رئيس نادي الحسين إربد صهيب الخصاونة، أنه تفاجأ لاحقا وبعد تفاعل القضية، بأن الانذار الذي ارسله اللاعب زينو للنادي، عبر اتحاد الكرة، لم يتم تسليمه للنادي إلا بعد مرور 73 يوما، ما تسبب في تفاقم الأزمة، وتخسير النادي مبالغ مالية، نتيجة توجه اللاعب للاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، اعتقادا منه أن النادي تجاهل الانذار.

وتساءل رئيس النادي، عن الأسباب التي تدفع الاتحاد لابلاغ النادي بالانذار بعد أكثر من شهرين، معتبرا أن هناك خللا يستدعي التوقف عنده، مطالبا الاتحاد بتحمل مسؤولياته في هذا الموضوع.

اتحاد كرة القدم بدوره، أكد صحة ما جاء على لسان رئيس النادي بتأخر ارسال الانذار لحوالي شهرين، ولكنه أوضح أن التعليمات الدولية، لا تطلب من اتحاد الكرة ارسال الانذار القادم من اللاعب إلى ناديه، لأن فحوى الانذار يتضمن المطالبة بالمستحقات المالية، ولا يطلب فيه فسخ العقد.

وذكر مصدر في الاتحاد أن الأنذار الذي وجه المحترف، لم يكن لطلب فسخ العقد، ولو كان كذلك، لكان الاتحاد مطالب وفق التعليمات، باخطار النادي بذلك.

وأكد الاتحاد أن الانذار الذي وجهه المحترف للمطالبة بمستحقاته، هو أمر معلوم للنادي، ولا داعي لاخطاره بذلك، كما سبق للمحامي وأن ابلغ النادي بمطالب المحترف.

الاتحاد ايضا، كشف عن رد الاتحاد الدولي “الفيفا” على النادي المشتكي، عندما ابلغه بتأخير استلامه للانذار من قبل اتحاد الكرة، معتبرا أن هذا الشأن لا يهمه، كون اللاعب موجود ضمن كشوفات النادي المطالب بتسديد مستحقاته دون الحاجة لانذار، وهو ما لا ينطبق على طلب فسخ العقد الذي يلزم اتحاد الكرة بارسال الانذار في وقته للنادي.

الوحدات يستعد لمؤتمر صحفي للمدرب ولاعبيه

يستعد نادي الوحدات، لعقد مؤتمر صحفي كبير الشهر المقبل، لتقديم المدير الفني عبدالله ابو زمع، واللاعبين الجدد المحليين والمحترفين، الذين تعاقد معهم النادي وسيتعاقد معهم خلال الفترة المقبلة.

وأكد الوحدات أنه لم يحدد موعدا نهائيا لعقد المؤتمر الصحفي، بانتظار التشاور لتحديد الموعد، والاسماء التي سيتم تقديمها، أمثال إبراهيم الجوابرة وفهد يوسف وأحمد عبدالستار، إلى جانب اللاعبين الآخرين المتوقع انضمامهم للفريق أمثال يزن عرب وأحمد سمير وفراس شلباية.

تفاوت في تلبية الحكام للانخراط بالتدريبات

تفاوتت أعداد الحكام في تلبية دعوة دائرة الحكام في اتحاد الكرة، للمباشرة في التدريبات، اعتبارا من أول من أمس الأحد، استعدادا للموسم الكروي الجديد.

وجاء رفض عدد من الحكام المشاركة في التدريبات، احتجاجا على عدم تسلمهم لمستحقاتهم المالية.

ورفض حكام محافظة إربد، المشاركة في التدريب الذي كان مقررا أول من أمس، رغم حضورهم إلى مكان التدريب.

أما في العاصمة عمان، فقد رفض حكام دوري المحترفين والدرجة الأولى المشاركة في التدريبات، فيما تدرب الحكام المستجدون وبقية الدرجات.

وكان حكام منطقة الزرقاء، هم من التزموا بدعوة الاتحاد للتدرب، حيث شاركوا في أول تدريب استعدادا للمرحلة المقبلة.

وابدى عدد من الحكام، امتعاضهم من الدعوة لبدء التدريبات، والاستعداد للتدرب على برنامج تقنية الفيديو “var”، مشيرين إلى أن الأولى دفع مستحقات الحكام، بدلا من انفاق مبالغ على تقنية الفيديو التي لن يتم استخدامها في المدى القريب.

يشار إلى أن عددا من الحكام، تقدموا بطلبات فردية لاتحاد الكرة، لصرف مستحقاتهم أو جزء منها، بسبب ظروفهم الصعبة.

كواليس النجوم



• دعا نادي الحسين إربد يوم أمس المدير الفني لفريق كرة القدم عثمان الحسنات، لحضور جلسة الإدارة، للدخول في نقاش حول الفريق وموعد دعوته للتدريبات، وكل ما يتعلق بالفريق. إلى ذلك يستعد النادي خلال الأيام القليلة المقبلة، لاستقطاب شركة راعية لفريق كرة اليد.

• مدربون ولاعبون، أكدوا أن انتقادهم وعتبهم على أداء المنتخب يأتي من باب “العتب على قدر المحبة”، مطالبين الجميع بمواصلة مساندة المنتخب في التصفيات التي تحتاج لنفس طويل وصبر.. متحدثون طالبوا الجمهور بمساندة المنتخب اليوم أمام نيبال، استعدادا للمباراة المهمة أمام أستراليا.

• نادي الجزيرة أعلن عن تجميد 3 من أعضاء الهيئة العامة، بسبب ما أسماه بمخالفات ارتكبوها.. الجزيرة أكد أن هذه الخطوة جاءت وفق التعليمات والقوانين المعمول بها.

• نادي الاستقلال كشف عن توجه بالتعاون مع أحد الجهات، لتنظيم بطولة عربية لأندية السيدات بخماسي الكرة، تقام في عمان مطلع العام المقبل.. النادي لم يؤكد إقامة البطولة، ولكن المساعي مستمرة لتأمين اقامتها.

• عدد لا بأس به من لاعبي أندية المحترفين لكرة القدم، يلوحون برفع شكوى ضد أنديتهم للمطالبة بفسخ عقودهم، معتبرين أن القانون يسمح لهم بذلك، في ظل عدم حصولهم على المستحقات المالية منذ عدة اشهر.

• أحد أندية المحترفين، طلب من اتحاد كرة القدم، صرف مبلغ مالي له اسوة بما صرفه الاتحاد لناديي الفيصلي والوحدات.. الاتحاد سبق وأن صرف للفيصلي مبلغ 40 ألف دولار، وللوحدات مبلغ 30 ألف دولار، لمساعدتهما في دفع الغرامات التي فرضها الاتحاد الآسيوي عليهما في قضايا سابقة.. مبلغ الـ40 ألف دولار للفيصلي جاء من ضمن مستحقاته المتأخرة على الاتحاد والبالغة 200 ألف دولار، فيما حصل الوحدات على 30 ألف دولار من مستحقاته للموسم قبل الماضي، علما أن صرف المبلغين جاء بقرار مجلس إدارة الاتحاد.. النادي الثالث الذي طالب بمساواته بالفيصلي والوحدات، والعمل على صرف مبلغ له.. لا يملك أي دينار في الاتحاد، ويتوجب عليه دفع مبالغ مالية كبيرة نتيجة الغرامات.

• لاعبو فريق شباب الاردن، بدأوا يحصلون على فرصة استخدام الملاعب العشبية خلال تدريباتهم الحالية حاليا، استعدادا لملاقاة فريق الشباب السعودي، يوم 28 الشهر الحالي، في مباراة ذهاب دور الستة عشر ببطولة الأندية العربية.

• متابع مقرب للاعبين، أشار في تصريح لـ”الغد” إلى توقعاته بمساهمة بعض اللاعبين في حملة ضد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم فيتال بوركلمانز على السوشال ميديا، بسبب عدم استدعائهم لصفوف المنتخب.

رئيس نادي الجزيرة محمد المحارمة – (من المصدر)