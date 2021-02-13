الفيصلي يستقبل محترفين ويعلن ضم الحارس الزعبي.. الشقران يغادر الرمثا.. الروسان يتفق مبدئيا مع الحسين إربد.. فشل 5 حكام باختبار اللياقة.. وأبو طعيمة يجدد للجزيرة

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية (أخبار النجوم)، لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى بعض الأحداث التي تجري خلف الكواليس.

الفيصلي يستقبل المحترفين غاسان وياربي

استقبل رئيس النادي الفيصلي بكر العدوان وعضو مجلس الإدارة جمال الدلاهمة، أمس، المحترفين الفرنسي غيسلاين غاسان، والنرويجي فرانسوا ياربي، اللذين وصلا إلى عمان، للخضوع للاختبار في فريق كرة القدم، تمهيدا لتسجيلهما في حال حظيا بقبول المدير الفني حسام السيد.

المحترفان الفرنسي والنرويجي (من أصول أفريقية)، سيلتحقان بالتدريبات، تمهيدا لمعرفة التقرير الفني الذي سيقدمه السيد، استعدادا لتوقيعهما في حال نجحا في الاختبارات.

الشقران يسامح بمستحقاته ويغادر الرمثا

غادر لاعب فريق الرمثا علاء الشقران فريقه، بعد توصله لاتفاق مع النادي بفسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.

وسامح الشقران بمستحقاته المالية المتأخرة على فريق الرمثا، قبل أن يحصل على مخالصة، تمهيدا للبحث عن فريق جديد.

وكان أكثر من ناد بدوري المحترفين، أبدى رغبته بالتعاقد مع اللاعب، في حال تم الاتفاق خاصة على التفاصيل المالية التي تشكل أرقا لجميع الأندية واللاعبين.

فشل 5 حكام في اختبارات اللياقة البدنية

فشل 5 حكام في اختبارات اللياقة البدنية التي أجريت أمس، لحكام دوري المحترفين لكرة القدم، والتي جرت على ستاد عمان الدولي.

وشهد الاختبار تذمرا من قبل بعض الحكام، الذين اعترضوا على لجنة الفحص والاختبار، ما تسبب في منغصات واحتجاجات في الفحص.

إلى ذلك، يغادر حكام دوري المحترفين عمان غدا، متجيهن إلى العقبة، لإقامة معسكر تدريبي، في إطار التحضير للموسم الكروي الجديد الذي ينطلق يوم 23 الحالي، بإقامة بطولة درع الاتحاد.

الحسين إربد يتفق مع الروسان وينتظر التوقيع

اتفق نادي الحسين إربد مبدئيا، أول من أمس، مع لاعب المنتخب الوطني سعد الروسان، للعب في فريق كرة القدم خلال الموسم الكروي المقبل.

وشهد الأسبوع الماضي اتصالات بين الطرفين، دون حسم بعض التفاصيل، قبل أن يشهد أول من أمس اتصالا إيجابيا، جرى فيه الاتفاق على التفاصيل المالية وشروط العقد، بانتظار فقط التوقيع الرسمي المنتظر بعد عودة بعثة المنتخب الوطني من دبي، حيث المعسكر التدريبي الذي يجريه المنتخب.

زهران يلوح بشكوى ضد الفيصلي

كشف مقربون من لاعب فريق الفيصلي لكرة القدم المنتهي عقده عدي زهران، بتلويح اللاعب بتقديم شكوى ضد النادي، للحصول على مستحقاته المالية التي تقارب الـ50 ألف دينار.

ووفق مصدر مقرب من زهران، فإن اللاعب لم يحسم أمر تقديم الشكوى، معطيا فرصة للتوصل لاتفاق مع النادي، ولكن في حال لم تجد مطالبه آذانا صاغية، فإنه سيلجأ إلى تقديم شكوى في اتحاد كرة القدم.

المصدر أكد أن عدي قام بتأخير الشكوى حتى الآن، تقديرا للنادي وجماهيره، متمنيا أن تشهد الساعات المقبلة ردا إيجابيا من النادي، أو اللجوء لخيار الشكوى.

يشار إلى أن زهران تلقى مؤخرا، عرضا من أحد أندية المحترفين، بانتظار حسمه قريبا، في حال لم يبد الفيصلي خطوات فعلية لتجديد عقده.

انتصار لافت للحديد على الفيصلي بالدوري السعودي

نجح المدرب الأردني محمود الحديد، في قيادة فريقه الوحدة السعودي، لتحقيق فوز كبير على فريق الفيصلي بنتيجة 4-2، في المباراة التي جرت أول من أمس، في إطار دوري المحترفين السعودي لكرة القدم.

وشهدت المباراة، أداء مميزا لفريق الحديد الذي نجح في حصد 3 نقاط، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة، في المركز الثامن بدوري المحترفين السعودي. وتعد هذه المباراة الثانية للحديد مع الوحدة الذي خسر مباراته الأولى أمام فريق الأهلي بنتيجة 2-4.

وأشادت جماهير الوحدة عقب المباراة، بهذا الفوز الكبير، وهذا الأداء الجيد الذي قدمه لاعبو الوحدة، وسط عبارات الإطراء بالحديد الذي حظي أيضا بتشجيع واحتفال الكثير من الرياضيين الأردنيين على مواقع التواصل الاجتماعي.

الجزيرة يتفق مع أبو طعيمة

ويوقع عبدالحليم

اتفقت اللجنة المؤقتة لنادي الجزيرة، أمس، مع المدير الفني أمجد أبوطعيمة وجهازه المعاون، على تجديد عقودهم مع الفريق لمواصلة العمل والإشراف على تدريب فريق كرة القدم، خلال الموسم الكروي المقبل.

وشهدت الأيام الماضية مفاوضات بين النادي وأبوطعيمة، قبل أن تنتهي بالاتفاق على جميع التفاصيل، وبالتالي المباشرة في قيادة تدريبات الفريق اعتبارا من أمس الذي شهد أول تجمع لفريق الجزيرة، استعدادا للموسم الكروي الجديد.

ويضم الجهاز الفني للجزيرة كلا من أبوطعيمة مديرا فنيا، وعامر عقل مدربا عاما، وإسماعيل أبوسيف مساعدا، ووسام حزين مدربا لحراس المرمى، ووقع نادي الجزيرة أيضا 3 من لاعبيه الشباب، للانضمام إلى صفوف الفريق الأول.

كما تم الاتفاق على استمرار الكادر الإداري في العمل والمكون من مهند المحارمة، والمنسق الإعلامي راضي الزواهرة.

إلى ذلك، يأمل نادي الجزيرة بأن يشهد اليوم، أخبارا إيجابية بشأن فك الحجز على إيرادات النادي، بسبب شكوى سبق وأن قدمها رئيس النادي الأسبق سمير منصور.

وشهدت الأيام الماضية بوادر إيجابية بشأن فك الحجز، بانتظار أن يشهد اليوم خطوات فعلية في هذا الاتجاه.

اعتماد الحافي محاضرا بأكاديمية الحكام في الكويت

اعتمد الاتحاد الكويتي لكرة القدم، المحاضر الدولي والآسيوي إسماعيل الحافي، محاضرا في أكاديمية الحكام التي تم استحداثها مؤخرا، بهدف تطوير الحكام في الكويت، خاصة فيما يتعلق بتأسيس جيل من الحكام القادر على المضي قدما في مسيرة التحكيم بالكويت.

وجاء اختيار الحافي، في ظل السيرة الذاتية المليئة بالخبرات النظرية والعملية، كونه حكما دوليا سابقا، الى جانب اعتماده من قبل الاتحادين الدولي والآسيوي كمحاضر.

ونشر الاتحاد الكويتي لكرة القدم، السيرة الذاتية للحافي، مؤكدا سعيه لبناء جيل واعد من الحكام في الفترة المقبلة.

وسيشارك الحافي في الفترة المقبلة، في إلقاء المحاضرات في هذه الأكاديمية عن بعد وعبر تطبيق “زووم”، بسبب الظروف الحالية التي خلفتها جائحة كورونا.

الجليل ومعان يفاتحان غطاشة

تلقى لاعب فريق اليرموك فارس غطاشة، عرضي لعب جديدين من ناديي الجليل ومعان.

وشهد الخميس الماضي، قيام نادي الجليل بعقد لقاء مع اللاعب، لعرض انضمامه للفريق، قبل أن يقوم نادي معان أيضا بمفاتحة اللاعب الذي لعب في صفوف الفريق في الموسم الكروي الماضي.

وتشير المعلومات إلى أن غطاشة، رد على الجليل بأنه يرغب في التوقيع فقط لنصف موسم، أملا في عرض احترافي خارجي وعد به.

وتتواصل مفاوضات عدد من الأندية مع غطاشة المسجل حاليا في كشوفات فريق اليرموك الذي أبدى تعاونا مع اللاعب، بشأن إمكانية انتقاله للعب محليا أو خارجيا.

الزعبي يوقع رسميا للفيصلي

أعلن النادي الفيصلي رسميا، أمس، التعاقد مع حارس المرمى عبدالله الزعبي، للعب في فريق كرة القدم خلال الموسم الكروي المقبل.

وجاء توقيع الزعبي، بعد حصوله على تحرير من نادي الرمثا، الذي حصل على 10 آلاف دولار من الفيصلي، إلى جانب تنازل الحارس عن مستحقاته المالية.

كواليس النجوم

إدارات أندية بدوري المحترفين لكرة القدم، تصر على عدد من اللاعبين، بضرورة عدم الإفصاح على صفقات التعاقد معهم، خوفا من إثارة حفيظة لاعبين حاليين في الفريق، لا سيما وأن هناك فروقا مالية واضحة بين اللاعبين.

لاعب فريق اليرموك لكرة القدم يزن عبدالعال، ينتظر تلبية النادي الفيصلي لطلبه بالحصول على 4 آلاف دينار مقدم عقد، تمهيدا للتوقيع الرسمي على كشوفات الفريق.. اللقاء الذي جرى بين الفيصلي واللاعب أول من أمس، شهد اتفاقا على قيمة العرض البالغة 14 ألف دينار، قبل أن تؤخر الدفعة الأولى التوقيع، بانتظار اليومين المقبلين لحسم الموضوع.

أغلب التعاقدات الجديدة في الأندية، تشهد إصرارا من اللاعبين على الحصول على مقدمات عقود عند التوقيع، رغم الحديث عن منع مقدمات العقود والاكتفاء برواتب شهرية.. اللافت عند اللاعبين غياب الثقة بينهم وبين الإدارات، الأمر الذي يدفعهم لاشتراط الحصول على مقدم عقد قبل التوقيع الرسمي.

نادي الوحدات ناقش بشكل غير رسمي، فكرة الاستعانة بالمحترف الكونغولي كبالينغو، ولكن دون إجراء أي خطوات رسمية بهذا الشأن.. الوحدات يملك خيارات عدة رغم صعوبة البحث عن محترف جاهز وغير مرتبط مع أي من الأندية، بسبب ارتباط المحترفين المميزين مع أنديتهم.. الوحدات ينتظر عودة المنتخب من دبي، لتجديد عقد لاعبه خاصة يزن عرب، لحسم مركز المحترف القادم.

مهاجم فريق سحاب لكرة القدم يزن نعيمات، ما يزال مطلبا لأندية محلية عدة ترغب في التعاقد معه، لتعزيز صفوفها خلال الفترة المقبلة.. الأندية تواصل محاولاتها لاستقطاب اللاعب رغم إعلان سحاب في الفترة الماضية رغبته بالإبقاء على اللاعب بناء على طلب المدير الفني إسلام ذيابات.

اللاعب إحسان حداد الذي التحق بفريق القوة الجوية العراقي، وجه الشكر والتقدير لجماهير النادي الفيصلي التي ساندته وشجعته خلال فترة لعبه في الفيصلي في الموسم الكروي الماضي.. حداد عبر على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن امتنانه لجماهير الفيصلي الكبيرة، متمنيا للفريق التوفيق في الموسم الجديد.

فريق عُمان الذي يحترف في صفوفه لاعبنا محمود مرضي، تعرض لخسارة كبيرة أمام فريق السويق بنتيجة 1-4، ضمن منافسات الدوري العماني.. أما في دوري الدرجة الأولى الإماراتي، فقد فاز فريق الإمارات الذي يلعب في صفوفه لاعبنا ياسين البخيت على فريق الذيد بنتيجة 2-1.. في بلجيكا فاز فريق أود هيفرلي لوفين الذي يحترف في صفوفه لاعبنا موسى التعمري، على فريق كورتريك بنتيجة 4-1.

لاعبون في المنتخب الوطني لكرة القدم، ينتظرون حسم مصير موعد مباراتهم مع الكويت، سواء ستجرى في موعدها يوم 30 آذار (مارس) المقبل، أم سيتم ترحيل المباراة لتقام ضمن تجمع يقام خلال حزيران (يونيو) المقبل.. عدم حسم مصير المباراة، يؤرق الأندية أيضا التي تعتقد بإمكانية إجراء تغييرات على أجندة الموسم في حال تم إقامة المباريات على نظام التجمع.. اللاعبون يترقبون القرار الرسمي بهذا الشأن.

اتحاد الكرة أكد لأندية المحترفين، أن تثبيت الحساب البنكي للاعب في العقد، يأتي حفاظا على الأندية، وتوثيقا لتسلم اللاعبين الدفعات.