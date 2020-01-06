الفيصلي يستقبل مدربه الجديد التونسي شهاب الليلي

عمان – استقبل النادي الفيصلي اليوم الاثنين المدرب التونسي شهاب الليلي الذي وصل إلى عمان لتدريب فريق كرة القدم.

وجاء وصول الليلي قادما من تونس بعد مفاوضات جرت في الأيام الأخيرة أسفرت عن اتفاق على جميع التفاصيل.

ويقود الليلي يوم غد تدريب الفريق الذي يستعد لمشاركة اسيوية إلى جانب المشاركات المحلية.

وينتظر أن يعلن الفيصلي عن الجهاز المعاون للمدرب الجديد والمتوقع أن يضم عدنان عوض وعبدالهادي المحارمة ووليد ابو حميد.–(بترا)