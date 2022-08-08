الفيصلي يسعى لخطوات تضمن مشاركته آسيويا

يحيى قطيشات- أكد رئيس اللجنة المؤقتة للنادي الفيصلي جهاد قطيشات، ان اللجنة ستجتمع خلال الأسبوع المقبل وبعد توقف الدوري، مع الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن جمال أبو عابد، للبحث في ملف مشاركة” الأزرق” في البطولات الاسيوية المقبلة.

وبين قطيشات في حديثه لـ “الغد”، أهمية وضرورة تواجد الفيصلي في المشاركات الآسيوية التي شهدت إنجازات للكرة الأردنية، خاصة فيما يتعلق بفوز الفريق بلقب كأس الاتحاد الآسيوي عامي 2005 و2006.

وقال قطيشات، أن المشاركة في النسخة القادمة من كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مرتبطة بحصول النادي على (الترخيص الآسيوي)، وهو ما تسعى إليه اللجنة المؤقتة الساعية لتحقيق كامل شروط المشاركة.

وأضاف قطيشات ان دراسة ملف المشاركة الاسيوية من كافة الجوانب المالية والإدارية، وتوفير الدعم المالي من الشركات والمؤسسات ومحبي النادي، سيكون هاجسا للإدارة التي تسعى لتأمين الراحة للفريق في مسيرة للمنافسة على لقبي الدوري والكأس.

وحسب أجندة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فإن النسخة الحالية ستنتهي في شهر شباط (فبراير) المقبل، فيما غيّر الاتحاد الآسيوي مواعيد بطولته بدءًا من نسخة 2023 لتكون ما بين شهري أيار (مايو) وأيلول (سبتمبر) من العام نفسه، ويأتي هذا الإجراء بعد مصادقة المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي على توصية لجنة المسابقات والتي تضمنت تعديل الرزنامة الخاصة بالبطولات لتصبح بالصيغة الموسمية وليس السنوية.

وتنقسم المعايير التي يجب على النادي مقدم طلب الترخيص الالتزام بها حتى يتمكن من الحصول على الترخيص إلى خمس فئات، وهي المعيار الرياضي ومعيار البنية التحتية ومعيار الموظفين والإدارة والمعيار القانوني والمعيار المالي والهدف من ذلك هو، الحفاظ على موثوقية ونزاهة مسابقات الأندية على المستوى المحلي والقاري، وتم استحداث تعليمات ترخيص الأندية قبل أكثر من عقد، وقد أسهمت منذ إطلاقها بدور رئيسي في الارتقاء بمعايير الاحترافية في الأندية بكافة أرجاء القارة.

“ الأزرق” يواصل تدريباته بمشاركة الروابدة والروشدي

الى ذلك يواصل فريق الفيصلي تدريباته وتحضيراته، للمباراة القادمة في دوري المحترقين، والتي ستجمعه مع نظيره فريق شباب الأردن، يوم الجمعة المقبل، وشارك في التدريبات الوافد الجديد نور الروابدة الذي خضع لفترة تأهيل بعد اصابته مع المنتخب، والمحترف العماني حاتم الروشدي بعد الشفاء التام من التمزق الذي عانى منه خلال الفترة الماضية، بعد التعافي من الإصابة، ويبقى امر مشاركتهما في المباراة بيد الجهار الفني، ويشارك في المباراة المحترف العراقي مصطفى ناظم والذي بدأ الانسجام مع الفريق وشارك لدقائق في مباراة فريقه الأخيرة مع سحاب.

ويبحث لاعبو الفيصلي عن تحقيق الانتصارات في المباريات المقبلة، املا في تعثر المتصدر الوحدات، للعودة إلى الصدارة من جديد.