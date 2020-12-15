الفيصلي يسعى لصرف رواتب لاعبيه

عمان – الغد – وعد الفيصلي لاعبي فريقه لكرة القدم، بالعمل على صرف رواتبهم الشهرية اليوم، في حال لم تطرأ مستجدات، بعد امتعاض عدد من اللاعبين الذين بدأوا يطالبون بالمستحقات المتأخرة، لدرجة تطرق البعض باللجوء إلى الاحتجاب في حال طال أمد تأخير المستحقات.

الإدارة تداركت الموضوع، وحرصت على لقاء اللاعبين، وتمنت عليهم مواصلة التدريبات، مؤكدة أنها ستسعى جاهدة لتأمين الراتب.

إلى ذلك، يتجه الفيصلي في المباريات المقبلة، لمنح اللاعبين الشباب فرصة المشاركة، بعد أن فقد الفريق فرصة المنافسة على مركز متقدم، ليكونوا ركائز أساسية في المواسم المقبلة. –(أخبار النجوم)