الفيصلي يسلم لاعبيه السلف المالية في منازلهم

خالد الخطاطبة

عمان – ثمن لاعبو فريق الفيصلي لكرة القدم، قيام الإدارة بايصال سلف مالية مستعجلة إلى منازلهم، في ظل الظروف الحالية التي تشهد حظرا يمنعهم من الخروج والتواصل مع الإدارة، وفي ظل غياب التدريبات والتجمعات.

ووجه اللاعبون في حديثهم لـ”الغد” التحية للإدارة لسرعة استجابتها لطلبهم، من خلال صرف مبالغ مالية كسلف مستعجلة، وارسالها إلى يد اللاعب مباشرة في منزله، الأمر الذي كان له أطيب الأثر في نفوسهم، خاصة في هذه الظروف الصعبة.

وأكد أحد نجوم الفريق الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أنه احتاج لملبغ مالي معين، بسبب ظروف خاصة وطارئة، الأمر الذي دفعه للاتصال بالادارة لوضعها بصورة الحاجة لمبلغ مالي، لتبادر الإدارة فورا لارسال السلفة إلى منزله، لا سيما وأنه لا يستطيع مغادرة البيت بسبب الحظر.

لاعب آخر في الفريق، أشار ايضا إلى تلبية طلبه بالحصول على سلفه مالية، حيث لم يستغرق الطلب وقتا طويلا لتلبيته، معتبرا أن هذه الخطوة، جعلته أكثر فخرا بناديه الذي يساندة في هذه الظروف الصعبة.

وكشف لاعبون أن أمين صندوق النادي سامر الحوراني، يقوم بنفسه بايصال السلف المالية إلى منازل اللاعبين في حال لم يمتلكوا تصريحا للتجول، في لفتة جميلة في “زمن كورونا” نالت استحسان اللاعبين. يشار إلى أن عددا كبيرا من نجوم الأندية المحلية، اضطروا لتقديم طلب الحصول على سلف مالية من أنديتهم، في ظل عدم قدرة الأندية على صرف الرواتب الشهرية في هذه الظروف الصعبة.

الكيلاني ينهض بمسؤوليات المدير الفني

إلى ذلك، يتحمل مدرب اللياقة البدنية الدكتور غازي الكيلاني في هذه الاوقات، المسؤولية الفنية الأكبر، في ظل غياب المدير الفني بعد إقالة المدرب التونسي شهاب الليلي قبل فترة التوقف، ومغادرة المدرب الالباني اسكندر جيجيا الذي تم تعيينه من دون أن يتمكن من قيادة الفريق بسبب تداعيات فيروس كورونا، الأمر الذي دفعه للمغادرة إلى بلاده، بانتظار ما ستشهده الفترة المقبلة تطورات بشأن استكمال المنافسات المحلية.

ويتواصل الكيلاني يوميا مع اللاعبين، لرفدهم بتدريبات اللياقة البدنية المنزلية، والاطمئنان على مدى التزامهم بتطبيقها حفاظا على جاهزيتهم البدنية ولو بشكل نسبي، في ظل غياب التدريبات الجماعية.

وقام الكيلاني في بداية الازمة بتسليم لاعبي فريق الفيصلي برنامجا تدريبيا كاملا، قبل ان يلحظ في الفترة الاخيرة تقاعسا في تنفيذ التدريبات، بسبب حالة الملل التي اصابت بعض اللاعبين، ما دفع مدرب اللياقة لتحفيز نجوم الفريق بمتابعتهم بشكل شبه يومي، وتزويدهم بتدريبات يومية فيها نوع من المتعة، املا في الحفاظ على الجاهزية.

وباتت المسؤولية كبيرة حاليا على الكيلاني، كونه الآن يتصدر المشهد في الجهاز الفني لفريق الفيصلي، الامر الذي دفعه لمزيد من الجد والاجتهاد للحفاظ على اللاعبين، وسط اشادة واطراء من قبل اللاعبين الذين حيوا جهود المدرب وحرصه على التواصل معهم بشكل دائم.