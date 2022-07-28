الفيصلي يشيد بدور وحدة أمن الملاعب في تنظيم المباريات

عمان -الغد- أشاد رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة للنادي الفيصلي جهاد القطيشات بالدور الكبير الذي تقوم به قوات الدرك، وخصوصاً وحدة أمن الملاعب، من خلال تنظيم منافسات الموسم الكروي وحرصها على توفير أقصى درجات الأمن والسلامة العامة للمنظومة كافة، ما ينعكس إيجابيًا على مستوى وصورة كرة القدم الأردنية .

جاء ذلك خلال الزيارة التى قام بها القطيشات أمس إلى وحدة أمن الملاعب في قوات الدرك.

ولفت رئيس الهيئة الإدارية الى السمعة الطيبة التي تحظى بها قوات الدرك وخصوصاً وحدة أمن الملاعب ليتجسد ذلك بحضورها المنتظر خلال فعاليات بطولة كأس العالم ( مونديال قطر) نهاية العام الحالي، وأكد القطيشات أهمية التشجيع المثالي في المباريات ووجه شكره وتقديره لجماهير النادي الفيصلي الرائدة بالتشجيع والمساندة المميزة، مشيرا إلى أن القرار الذى اتخذه مجلس إدارة الإتحاد الأردني لكرة القدم بما يخص تعديل اللائحة التأديبية الأمر الذى يلغي عقوبة الحرمان الجماهيري ما يصب في خانة تعزيز وتطوير اللعبة.

من جانبه وجه مدير وحدة أمن الملاعب المقدم ميلاد الوريكات الشكر والتقدير إلى إدارة النادي الفيصلي وتعاونها وتنسيقها الدائم مع وحدة أمن الملاعب بما يخدم العملية التنظيمية للمباريات ومؤكداً الاعتزاز بجماهير اللعبة ودورها الرئيسي في إثراء المباريات والمنافسات بصورة إيجابية وضمن ضوابط الروح الرياضية، ومؤكداً ان الجميع يعمل كفريق واحد بهدف توفير الأجواء المثالية لإقامة المباريات وضمن معاير السلامة العامة.