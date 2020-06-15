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الفيصلي يضم البزور لجهازه الفني

منذ ساعتين

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عمان – أعلن النادي الفيصلي عن ضم المدرب وسيم البزور إلى الجهاز الفني لكرة القدم؛ استعدادا لاستئناف الموسم الكروي 2020.
وقال عضو مجلس إدارة النادي سامر الحوراني لوكالة الأنباء الاردنية(بترا) اليوم الاثنين: إن الفيصلي بتعيين البزور مدربا عاما يكمل الجهاز الفني الذي يتكون من هيثم الشبول مديرا فنيا، البزور مدربا عاما، الدكتور غازي الكيلاني مدربا للياقة البدنية، عبدالرؤوف الكتة مدربا لحراس المرمى.
وأكد أن الفيصلي اعاد ترتيب أوراقه؛ بحثا عن مواصلة حصد البطولات في الموسم الحالي وتحقيق الانجازات. – (بترا)

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