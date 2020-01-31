الفيصلي يطلب الفوز أمام الصريح.. ولقاء يجمع العقبة والأهلي

عاطف البزور

عمان – تبحث أندية الفيصلي والصريح وشباب العقبة والأهلي عن الفوز، في الجولة الثانية من بطولة درع الاتحاد التي تنطلق اليوم، حيث يتطلع الفيصلي إلى تحقيق الفوز الثاني والاقتراب أكثر من التأهل إلى الدور الثاني، وهو يستضيف الصريح في المباراة التي ستقام على ستاد عمان عند الساعة السادسة والنصف مساء.

ويمتلك الصريح نقطة واحدة ويسعى لمباغتة مستضيفه والعودة بكامل نقاط المباراة، التي تقام لحساب المجموعة الأولى، فيما يلتقي شباب العقبة “نقطة” مع الأهلي بدون نقاط عند الساعة الرابعة على ستاد الأمير محمد.

وتقام الجولة الثانية على مدار ثلاثة أيام، إذ تقام مباراتان غدا، حيث يلتقي الجزيرة مع معان على ستاد الملك عبدالله الثاني، ويلتقي الحسين وشباب الأردن على ستاد الحسن، وكلا المباراتين ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وتختتم الجولة يوم الاثنين بمواجهتين لحساب المجموعة الثانية، تجمع الأولى السلط وسحاب عند الرابعة مساء على ستاد الملك عبدالله الثاني، والثانية والتي تعد قمة مباريات الجولة وتجمع بين فريقي الوحدات والرمثا عند الساعة السادسة والنصف على ستاد عمان.

شباب العقبة * الأهلي

نقطة للعقبة وخسارة كبيرة للاهلي، هي حصيلة كلا الفريقين في الجولة الأولى، وإذا ما كان البحث جاريا لديهما عن بطاقة التأهل فالفوز ضرورة قصوى لذلك، وإلا كان التعادل “مزعجا” وطريقا نحو الخروج بـ”خفي حنين” من هذه البطولة.

يسجل للعقبة حسن ادائه وسرعة انطلاقات لاعبيه أمام الصريح وكان الطرف الأفضل والاقرب للفوز الذي فقده في الدقيقة الأخيرة.

الأهلي بدا متواضعا أمام الفيصلي وطرقت شباكه بثلاثة أهداف نظيفة، والآن تبدو مهمة مديره الفني انزور نفش معقدة بعض الشيء في إعادة لاعبيه إلى الفورمة المطلوبة، إلا أنه سيجد صعوبة في ذلك، لأن العناصر المتاحة أمامه الآن تحتاج إلى تعزيز قبل فوات الاوان.

الفيصلي * الصريح

في الحقيقة قدم الفيصلي عرضا مميزا أمام الأهلي واستحق الفوز قياسا على الاداء، لكن ظهر جليا ان الفريق بحاجة إلى مزيد من التجانس وسد بعض الثغرات في خطه الخلفي، وغير ذلك ربما يجد صعوبة في مبارياته المقبلة في الادوار المتقدمة من البطولة، وهذا ما يفرض عليه إعادة حساباته إلا إذا كانت بطولة الدرع بالنسبة إليه تجهيز للاعبين.

الصريح كاد أن يخرج خاسرا أمام العقبة، لكن الدقيقة الأخيرة شفعت له عندما سجل البديل مجدي العطار هدف التعادل، ومع إنه لم يكن الطرف الأفضل لكن النقطة التي حصل عليها مفيدة جدا للاعبيه من الناحية المعنوية، والآن تبدو المهمة أكثر صعوبة في مواجهة الفيصلي، وعليه أن يكون حذر جدا في التعاطي مع نجومه وأسمائه التي تستطيع التسجيل في وقت من المباراة.