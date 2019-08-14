الفيصلي يطلب “بوغبا”.. الوحدات يودع مونتيال ويوقف تدريباته

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم”، لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

“بوغبا” مطلوب للفيصلي والجزيرة يغازله

كشف النادي الفيصلي، عن اهتمام كبير، بضم لاعب فريق البقعة والمنتخب الأولمبي محمد عبدالمطلب الملقب بـ”بوغبا”.

ودخل الفيصلي في مفاوضات مع اللاعب الذي تلقى ايضا مغازلة من ناديي الوحدات والجزيرة الباحثين عن التعاقد مع اللاعب.

الوحدات يودع البارغوياني مونتيال

ودع نادي الوحدات المحترف البارغوياني خوسيه مونتيال، بعد عدم حصوله على رضى الجهاز الفني لفريق كرة القدم.

وخضع مونتيال لتجربة في التدريب، قبل أن يتم إشراكه في مباراة ودية للفريق أمام جبل المكبر الفلسطيني، حيث لم يقدم الإضافة التي ينتظرها الفريق.

الوحدات التقى باللاعب ووكيله بعد تجربته أمام جبل المكبر، واعتبر أن اداءه كان جيدا، ولكنه لا يلبي طموح الوحدات، وبالتالي اتخذ قرارا بعدم التعاقد معه.

إلى ذلك، أوقف الوحدات تدريباته، بعد الغاء الرحلة التي كانت مقررة إلى فلسطين يوم 28 الشهر الحالي، بسبب عدم صدور التصاريح التي تتيح للفريق الدخول إلى فلسطين.

وكان الوحدات تجمع قبل اقل من شهر، بقيادة المدير الفني عبدالله ابو زمع، استعدادا لرحلة فلسطين التي كانت تتضمن خوض 3 مباريات ودية، من ضمنها مباراة في اعتزال اللاعب الفلسطيني فادي لافي، قبل ان يوقف تدريباته أخيرا، بسبب الغاء الرحلة.

ويتوقع أن يستأنف الوحدات تدريباته اعتبارا من مطلع الشهر المقبل.

ضبط عملية تصفح هاني لـ “السوشال ميديا”

يتجه مقرب للاعب عمر هاني المحترف في فريق أبويل القبرصي، لضبط عملية تصفح اللاعب لمواقع التواصل الاجتماعي “السوشال ميديا”، بعد التأثيرات السلبية لهذه العملية على النجم الصاعد، بسبب قيام عدد من رواد المواقع بتوجيه انتقادات للاعب، ووصف تجربته مع ابويل بأنها فاشلة، رغم أنها لم تبدأ بعد.

وأشار المصدر في تصريح لـ”الغد” من قبرص، إلى أن المنتقدين لا يعرفون الكثير من الأمور التي تجري في النادي القبرصي الذي يعامل لاعبيه باحترافية.

وأضاف: هاني كان آخر تعاقدات ابويل، وبالتالي من الطبيعي اخضاعه لعملية فحص طبي متنوعة الأغراض، كما انه التحق متأخرا بالتدريبات، وليس من السهل اشراكه كلاعب واعد في مباريات قوية لحين دخوله في اجواء الفريق، لافتا إلى أن اللاعب بدأ الدخول في الأجواء، كما أن المدرب الجديد بدا راضيا عن مستواه الفني، لتأتي مرافقته للفريق في مباراته الأخيرة أمام اذربيجان رغم تواجده خارج الكشف.

المتحدث أشار إلى أن هاني تأثر نفسيا بما يكتب على مواقع التواصل الاجتماعي عن “تجربته الفاشلة” في ابويل، ما دفع مقربين منه لضبط عملية تصفحه لموقع التواصل، لانقاذه من المنتقدين المسيئين الذين لا يملكون المعلومات الكافية، ويكتفون بالشتم والنقد المسيئ.

بهاء من القاهرة إلى عمان ثم المدينة المنورة

حرص اللاعب بهاء عبدالرحمن، المحترف في فريق أحد السعودي، على قضاء إجازة العيد في عمان، بين الأهل والأصدقاء.

بهاء استأذن فريقه الذي اختتم معسكره في القاهرة، بالتوجه من مصر إلى الأردن، حيث وصل عمان يوم الخميس الماضي، قبل أن يغادر أول من أمس متوجها إلى المدينة المنورة، حيث مقر فريق أحد الذي تولى تدريبه التونسي طارق جرايا.

فريق التعمري يضمن 5 ملايين وملاقاة اياكس

ضمن فريق ابويل القبرصي الذي يلعب في صفوفه موسى التعمري وعمر هاني، الحصول على 5 ملايين دولار، بعد أن نجح في التأهل للدور الثالث من تصفيات دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على فريق كارباغ الأذربيجاني بنتيجة 2-0 أول من أمس، في مباراة الإياب، رغم أن ابويل خسر الذهاب بنتيجة 1-2.

مباراة الأياب أمام كارباغ، لم يقدم فيها التعمري المستوى الذي قدمه في مباراة الذهاب، وتلقى فيها انذارا، فيما شهدت المباراة التي اقيمت في اذربيجان، تواجدا للاعب عمر هاني الذي رافق الفريق في هذه الرحلة، ولكنه بقي خارج الكشف.

فريق ابويل وبعد الفوز على كارباغ، ضمن رسميا المشاركة في الدوري الأوروبي، فيما سيلتقي يومي 20 و28 الحالي فريق اياكس الهولندي في مباراتين لتحديد هوية الفريق المتأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

يشار إلى أن جمهورا عربيا وأردنيا، تواجد في اذربيجان، في مباراة الإياب، لتشجيع التعمري وعمر هاني، قبل أن يرد التعمري باهداء قميصه لهؤلاء المشجعين.

حرب خفية تقترب بسبب التعاقدات

يشهد أحد أندية المحترفين لكرة القدم، حربا خفية اقتربت من الظهور علنا، بين الجهاز الفني لفريق الكرة والإدارة، على خلفية قيام الإدارة بابرام تعاقدات أو مفاوضات مع لاعبين من دون علم الجهاز الفني.

وكشف الجهاز الفني عن غضبه لمثل هذه التصرفات، التي تضر بالدرجة الأولى بالفريق، فيما ترى الإدارة أن تعاقداتها ضمن سياسة تصب لمصلحة النادي.

ووفق المعلومات فإن صداما قريبا ربما يحدث بين الطرفين، بعد أن تطورت الحرب لمنشورات تلميحية على مواقع التواصل الاجتماعي.

الشبول والكتة وثلجي يستعدون لمعسكر البصرة

يرافق المدربان الأردنيان في فريق نادي الشرطة العراقي لكرة القدم هيثم الشبول وعبدالرؤوف الكتة فريقهما في معسكره التدريبي الذي ينطلق يوم الأحد المقبل في مدينة البصرة العراقية، ويستمر لحوالي 9 ايام.

ويأتي هذا المعسكر التدريبي في البصرة، للدخول في اجواء مشابه لاجواء الكويت، حيث يستعد فريق الشرطة لملاقاة فريق الكويت الكويتي نهاية الشهر الحالي، في إطار منافسات بطولة الأندية العربية.

ويتواجد الشبول والكتة حاليا في بغداد، بعد أن وقعا على كشوفات الشرطة، فيما ينتظر اللاعب الأردني يزن ثلجي الانتهاء من إجراءات السفر، تمهيدا للتوجه إلى العراق يوم غد أو بعد غد، لمرافقة فريقه الجديد في معسكر البصرة.

لاعبون ومدربون يساندون إسماعيل

حرص عدد من المدربين واللاعبين والإداريين الأردنيين المتواجدين في قطر، على مساندة المدرب الأردني في فرق الفئات في نادي أم صلال القطري ماهر إسماعيل، بعد تلقيه خبر وفاة والدته يوم الجمعة الماضي.

إسماعيل الذي تلقى الخبر وهو في الدوحة، لم يتمكن من الحضور إلى عمان لظروف خاصة وصعبة، ما دفعه لافتتاح مقر لاستقبال المعزين.

ومن الشخصيات الرياضية التي حرصت على مواساة إسماعيل، اللاعبان المتواجدان في قطر عبدالله الفاخوري ويوسف أبو جلبوش، والمدرب فهد القواسمة، والمدرب سعيد عليا، وعدد من أبناء الجالية الأردنية المقيمين في قطر.

تدريبات للجزراوية بانتظار رحلة تركيا

بدأ لاعبو الجزيرة الخضوع لتدريبات صباحية ومسائية، اعتبارا من يوم أمس، استعدادا لملاقاة فريق العهد اللبناني، في نهائي غرب آسيا بكأس الاتحاد الآسيوي.

ويسعى مدرب الفريق شهاب الليلي لرفع درجة جاهزية اللاعبين، الذين ينتظرهم معسكر في تركيا اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.

الحكم فيصل والمراقب منكو إلى المغرب

يغادر الحكم أحمد فيصل اليوم الخميس إلى المغرب، للمشاركة في تجمع يسبق انطلاق منافسات بطولة الأندية العربية التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم.

كما يشارك في هذا التجمع، مراقب المباريات الأردني محمد منكو، الذي بات يملك خبرة جيدة في هذا المجال.

وتنطلق الفعاليات في المغرب يوم غد الجمعة وتستمر حتى يوم 26 الحالي.

العجلوني رئيس ناد محترف متعدد المواهب

كشف رئيس نادي الصريح عمر العجلوني، عن تعدد مواهبة التي ساعدته في الدخول في عدد من المشاريع وبنفس الوقت، خدمة لناديه وبلدته الصريح، وخدمة للكرة الأردنية، وخدمة للمجتمع المحلي.

العجلوني الذي يدير ناديا يلعب بدوري المحترفين، انشغل الفترة الماضية وما يزال منشغلا، بعملية بناء جديدة لمرافق النادي، حيث كان حريصا على المساعدة بيده، كما يعمل العجلوني في بعض الاحيان، ورغم مشاغل رئاسة النادي، سائقا في النادي من خلال قيامه بقيادة الحافلة التي تقل لاعبي فريق الكرة إلى المباريات والمعسكرات التدريبية.

العجلوني المحب لناديه إلى حد العشق، تغلب على انقطاع الكهرباء عن ناديه بسبب عدم سداد الفواتير، باضاءة النادي من بطارية سيارته، قبل أن ينجح في استقطاب شركة تتولى عملية تركيب الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء.

عطلة عيد الأضحى، كشفت عن موهبة جديدة للعجلوني صاحب الـ 4 ملاحم في الصريح وإربد، الذي تعرض لضغط كبير، نتيجة الأضاحي التي ذبحها لحساب ملاحمه الخاصة، والأضاحي التي ذبحها خدمة لجيرانه واصدقائه في الصريح، إلى جانب تعامله في بيع الأضاحي.

العجلوني أكد أنه يعمل سائقا وراعيا ولحاما وبناء وبليطا، خدمة لنادي الصريح، ولابناء بلدته ولوطنه، من دون أن يخشى شيئا.

عامر عقل يتعرض لحادث سير

تعرض المدرب المساعد في نادي الجزيرة عامر عقل، لحادث سير ليلة عيد الأضحى المبارك، ادخل على اثره المستشفى.

عقل الذي كان يقود سيارته، تعرض لحادث تسبب في الحاق اضرار ببعض اجزاء جسمه، ما استدعى نقله للمدينة الطبية، حيث يواصل علاجه هناك.

كواليس النجوم

• لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم طارق خطاب، وعقب العودة من مشاركة المنتخب في بطولة غرب آسيا التي اقيمت في العراق، غادر في رحلة سياحية خاصة إلى تركيا.

• الحديث الذي يتم تداوله داخل النادي الفيصلي، يفيد بإمكانية تولي سليمان العساف مديرا إداريا لفريق الكرة، خلفا لتامر العدوان، المرشح لتولي مهمة مدير النادي.. احاديث تشير أيضا إلى إمكانية تولي سلطان بكر العدوان مهمة المنسق الإعلامي.. المعلومات قيد التداول، ولم يصدر شيء رسمي عن النادي حتى الآن.

• فريق الوحدات يواصل مفاوضاته مع اللاعبين طارق خطاب ومنذر أبو عمارة، للتعاقد معهما في الموسم المقبل.

• مدرب في أحد أندية المحترفين، لم يتسلم راتبه منذ حوالي 9 أشهر، تفاجأ بقيام النادي بجمع نصف راتب شهر، لصرفه للمدرب خلال عيد الأضحى… المدرب الذي بدا مذهولا بهذا التصرف، رفض تسلم المبلغ الشحيح.

• الحكام الأردنيون أدهم مخادمة ومحمد بكار وأحمد مؤنس، أحمد فيصل عادوا من قطر، بعد أن اداروا المباراة القوية التي جمعت الاتحاد السعودي وزوبهان الإيراني بدوري أبطال آسيا.

• عدد من محبي النادي الفيصلي، احتفلوا بمرور 87 عاما على تأسيس هذا الصرح الرياضي الكبير.. إلى ذلك، كرم النادي الفيصلي لاعبيه في منتخب الناشئين لكرة القدم، حيث قام بصرف مكافأة مالية لهم، تقديرا لجهودهم مع المنتخب.

• لاعب أردني محترف في أحد دول الخليج، سعى خلال الأيام القليلة الماضية وبشتى الطرق، لفسخ عقده مع ناديه، بعد تلقيه عرضا احترافيا آخر من ناد خليجي ايضا.. الأمور ينتظر أن تكون اتضحت مساء يوم أمس بشكلها النهائي، سواء بنجاح اللاعب في فسخ العقد أو الاستمرار مع الفريق.