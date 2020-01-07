الفيصلي يطلب مدربا تونسيا.. سحاب يستقبل سباستيان.. معان يضم مولدافيا

خالد الخطاطبة

عمان– نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم”، لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

الفيصلي يطلب مدربا تونسيا للياقة

طلب النادي الفيصلي، التعاقد مع مدرب تونسي للياقة البدنية، للانضمام إلى الجهاز الفني الذي يقوده التونسي شهاب الليلي.

ووفق المعلومات فإن الفيصلي كان يملك خيار إعادة المدرب التونسي للياقة صابر الرباعي، الذي فضل البحث عن عقد جديد ربما يكون في السعودية، الأمر الذي دفع الليلي للبحث عن مدرب لياقة جديد تونسي.

وتشير المعلومات أن الفيصلي خاطب مدرب لياقة تونسي يتوقع أن يصل إلى عمان اليوم، للانضمام إلى الجهاز الفني الجديد للفيصلي الذي يضم شهاب الليلي مديرا فنيا، وعدنان عوض مدربا عاما، وخالد لافي مساعدا للمدرب، وعبدالهادي المحارمة ووليد أبو حميد مدربين لحراس المرمى.

وحافظ الفيصلي على تواجد لافي ضمن الجهاز الفني، لمعرفته باللاعبين، بعد أن اشرف على تدريب الفريق خلال الفترة الماضية برفقة راتب العوضات.

أندية تترقب للانقضاض على فاسخي العقود

كشفت أندية في مصاف المحترفين، أنها تترقب اجتماع لجنة أوضاع اللاعبين المتوقع انعقاده قريبا، لمعرفة هوية اللاعبين الذين سيتم فسخ عقودهم مع أنديتهم، تمهيدا للانقضاض عليهم والتعاقد معهم.

المدرب التونسي شهاب الليلي يتابع أول تدريب للفيصلي أول من أمس – (من المصدر)



وأشار رئيس أحد الأندية، انه يترقب قرارات لجنة أوضاع اللاعبين، لا سيما وأن هناك لاعبين ابلغوه بطلب فسخ العقد، تمهيدا للانتقال إلى أندية أخرى.

مطالبة باعفاء الأندية من الضريبة والجمارك

شهد لقاء اللجنة المالية في مجلس النواب مع أندية المحترفين، بحضور وزير الشباب فارس بريزات، وأمين عام اتحاد كرة القدم سيزار صوبر يوم أمس، العديد من التوصيات، اهمها بضرورة مخاطبة مجلس الوزراء لاعفاء الأندية من ضريبة الدخل والجمارك، كطريقة لدعم تلك الأندية التي ترعى قطاعا كبيرا من المجتمع.

واتفق المجتمعون في اللقاء الذي عقد في مجلس النواب، على ضرورة الكتابة في عدد من التوصيات للحكومة، من ضمنها تعديل التشريع للأندية للتعامل مع الاحتراف، وتثبيت سياسة المسؤولية المجتمعية للشركات، وتمليك الأراضي للأندية التي تستأجرها حاليا لاقامة الملاعب، وتفعيل مسؤولية البلديات.

وتساءلت الأندية عن مشاركة الحكومة لها في ما تدفعه الشركات الداعمة، حيث ضرب رئيس أحد الأندية مثالا بالاشارة إلى أن شركة قررت دعم ناديه بمائة ألف دينار، تأتي الحكومة لتأخذ 16 ألف دينار منها، متسائلا فيما إذا كان النادي يعمل لنفسه أم يعمل للحكومة؟

وطالب المجتمعون الحكومة بدعم الأندية بمليوني دينار حاليا، لافتين إلى أن الموازنة العامة صدرت ومن الصعب المطالبة بالمليونين، لافتين إلى إمكانية طلب هذا المبلغ في ملحق الموازنة.

وزير الشباب وخلال الجلسة تحدث في نقطة مهمة، تتمثل في إعادة النظر في توزيع دعم الوزارة للأندية، بحيث يتم انصاف النادي الذي يعمل ويجتهد، فلا يعقل أن يحصل النادي الفعال على نفس المبلغ الذي يتقاضاه النادي غير الفعال.

وتساءل أمين عام اتحاد الكرة، عن كيفية انفاق مليوني دينار، على 25 ألف شخص يرعاهم اتحاد الكرة.

الليلي يقود الفيصلي أمام الشرطة العراقي اليوم

يشهد ستاد عمان الدولي، عند الساعة السادسة من مساء اليوم الاربعاء، المباراة الودية التي تجمع فريق الفيصلي مع فريق الشرطة العراقي.

ويقود المدير الفني الجديد للفيصلي شهاب الليلي، فريق الفيصلي في مباراة اليوم، للتعرف عن قرب على الفريق، استعدادا لقيادته في المباراة أمام الكويت الكويتي يوم 14 الحالي، في الدور التمهيدي بدوري أبطال آسيا.

وكان فريق الشرطة العراقي، أعلن عن اقامة معسكر تدريبي في عمان، اعتبارا من يوم أمس، بحيث يلتقي الفيصلي ودي اليوم، قبل لقاء فريق السلط يوم 13 الحالي، ومن ثم شباب الأردن يوم 17 الحالي.

سحاب يستقبل الكرواتي سباستيان أنيتش اليوم

كشف نادي سحاب، عن توصله لاتفاق مع المحترف الكرواتي سباستيان أنيتش، للاحتراف في صفوف فريق النادي لكرة القدم، خلال منافسات أندية المحترفين في الموسم المقبل.

وأكد رئيس نادي سحاب علي أبو حماد، أن اللاعب الكرواتي الذي سبق وأن احترف في فريق الوحدات، سيصل إلى عمان اليوم الاربعاء، تمهيدا للالتحاق بالتدريبات.

وأشار أبو حماد أن سحاب يواصل البحث عن تعزيز صفوف الفريق بلاعبين محترفين على سوية عالية، بحثا عن تشكيل فريق قادر على تقديم مستويات جيدة تليق بطموحات وجماهيرية الفريق.

خبير التحكيم الأردني اسماعيل الحافي – (من المصدر)



معان يتفق مع المولدافي فادم ويعسكر في العقبة

توصل نادي معان، لاتفاق مع المحترف المولدافي فادم، استعدادا للاحتراف في الفريق خلال منافسات أندية المحترفين للموسم الكروي الجديد.

وارسل نادي معان العقد إلكترونيا للاعب الذي وقع عليه، بانتظار الانتهاء من إجراءات حضوره إلى عمان، استعدادا للالتحاق بالفريق قبل انطلاق المنافسات الرسمية التي تبدأ يوم 28 الحالي باقامة بطولة درع الاتحاد.

وسبق للمحترف المولدافي، وأن شارك في تدريبات معان، كما شارك في مباريات للفريق في بطولة الراحل الشيخ سلطان العدوان، حيث سجل هدفين في ثلاث مباريات، قبل أن يستأذن النادي للمغادرة إلى بلاده، للاحتفال مع عائلته بأعياد الميلاد.

وجاء توقيع المولدافي، بعد الاتفاق معه على كامل التفاصيل، بما فيها التفاصيل المالية، بانتظار الالتحاق بالتدريبات.

إلى ذلك، يستعد فريق معان لكرة القدم، لاقامة معسكر تدريبي في مدينة العقبة، خلال الفترة من 12 إلى 18 الشهر الحالي، بقيادة المدير الفني عماد خانكان.

رابطة مشجعي ريال مدريد تساند فريقها في السعودية

توجهت رابطة مشجعي فريق ريال مدريد الاسباني لكرة القدم في الأردن، لمؤازرة الفريق الملكي الأسباني، في مباراته اليوم أمام فريق فالنسيا، في اللقاء الذي يجرى في جدة في نصف نهائي كأس السوبر الاسباني.

وضم الوفد الذي يرأسه رئيس الرابطة في عمان محمد أبو كبير، وحوالي 35 شخصا من أعضاء الرابطة.

ووفق المعلومات فإن نادي ريال مدريد وفي حال تحقيق الفوز على فالنسيا، سيقيم حفلا تكريميا لروابط مشجعيه في العالم الذين سيحضرون إلى السعودية لمؤازرة الفريق.

العقبة يضم أبو زمع ويختبر البرازيلي اوتيمار

توصل نادي شباب العقبة، لاتفاق مع اللاعب سليمان أبو زمع، لتمثيل فريق كرة القدم، خلال منافسات أندية المحترفين للموسم الكروي الحالي.

وجاء الاتفاق مع أبو زمع، بعد مفاوضات انتهت باتفاق نهائي، ومن ثم التوقيع.

وسبق لابو زمع الذي لعب في فريق الجزيرة في السنوات الماضية، وأن غادر ناديه بقرار من لجنة أوضاع اللاعبين بعد شكوى ضد الجزيرة، قبل أن يتلقى عدة عروض من أندية محلية، انتهت بالاتفاق مع شباب العقبة.

نجم التايكواندو صالح الشرباتي يؤدي مناسك العمرة – (من المصدر)



إلى ذلك، بدأ فريق العقبة، باختبار المحترف البرازيلي اوتيمار، الذي اثبت حضورا لافتا في أول مشاركة له في مباراة ودية.

واشرك مدرب فريق العقبة رائد الداود، اللاعب البرازيلي أوتيمار، في المباراة الودية امام فريق شباب الأردن التي جرت أول من أمس على ملعب الأخير، وانتهت بالتعادل 2-2.

وتألق أوتيمار في المباراة، ونجح في تسجيل هدفي فريقه.

وفضل مدرب العقبة، اشراك أوتيمار في مباراة ودية تجرى يوم غد الخميس، للحكم بشكل نهائي على مستواه الفني، تمهيدا لحسم قرار التعاقد معه.

الترك مهتم بثلاثي واعد في الرمثا

كشفت تدريبات فريق الرمثا لكرة القدم، التي يقودها المدير الفني عيسى الترك، عن اهتمام الأخير بثلاثة لاعبين واعدين، يتوقع أن يكون لهم شأن كبير في الكرة الرمثاوية مستقبلا.

ووفق المعلومات الواردة من تمارين فريق الرمثا، فإن الترك مهتم بشكل لافت بالمواهب، مجد الزعبي وعمر أبو عاقولة وبشار ذيابات، حيث يرى “شيخ المدربين” أن هذا الثلاثي يملك موهبة كروية متميزة تحتاج إلى الصقل والصبر.

الوحدات يبدأ معسكره في الإمارات

بدأ فريق الوحدات لكرة القدم، معسكره التدريبي في الإمارات العربية المتحدة، في اطار التحضيرات للمشاركة في منافسات الموسم الكروي الجديد الذي ينطلق يوم 28 الحالي ببطولة درع الاتحاد.

وباشر الفريق تدريباته في المعسكر الذي يستمر حتى يوم 20 الحالي، ويتخلله اجراء 3 أو 4 مباريات، تبدأ يوم الجمعة المقبل بلقاء فريق الإمارات الإماراتي.

وضمت بعثة الوحدات التي يترأسها رئيس النادي د.بشار حوامدة، كلا من زياد شلباية مدير نشاط الكرة والمنسق الإعلامي والمدير المالي بسام شلباية، والجهاز الفني للفريق عبد الله أبو زمع مديرا فنيا، وأمجد الطاهر مدربا عاما، وغياث التميمي مساعدا للمدرب، وعلي محمود مدربا للحراس، بالإضافة إلى مأمون حرب معالجا للفريق، ومحمد شكلة مدلكا، محمد عبد الرحمن مدربا للياقة البدنية، والزميلين زكريا العوضي إعلاميا وجهاد نجم مصورا صحفيا، وعامر نجم مسؤول لوازم، وعلاء أبو جلود مساعد المنسق الإعلامي، ومحمد البرغوثي مرافق فريق، بالإضافة إلى 26 لاعب وهم أحمد عبد الستار، فراس صالح، أحمد الياس، سليم اعبيد، رجائي عايد، صالح راتب، محمد الدميري، يزن ثلجي، فادي عوض، ابراهيم جوابرة، فراس شلباية، يزن عرب، فهد يوسف، أحمد طنوس، أنس العوضات، ابراهيم المشاعلة، احمد سمير، ثائر الديرباني، شاهر شلباية، حعفر يوسف، عبد الله نصيب، هشام السيفي، ثائر سمرين، طارق خطاب، محمد هشام، محمد رشيدات.

لاعبون يتعدون المطالبة بالرواتب إلى الوظائف

تعدت مطالب عدد من لاعبي أندية المحترفين لكرة القدم، المطالبة بالرواتب الشهرية المتأخرة، إلى ضرورة تأمين وظائف في ظل عدم حصولهم على وظيفة حتى الآن.

وتفاجأت إدارة أحد أندية المحترفين، بتعدد طلب اللاعبين لوظائف في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وهو ما ينطبق على لاعبين في أندية محلية أخرى.

وكشف أحد الأندية أن لاعبا اشترط قبل التوقيع، تأمين وظيفة حكومية له في اقرب وقت.

وكان لاعب أشار إلى أن النادي وفي ظل عدم ايفائه بصرف الرواتب الشهية بانتظام، فعليه تأمين وظيفة للاعب العاطل عن العمل.

الحافي مقيما لحكام مباراة افتتاح نهائيات آسيا

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، المحاضر الدولي والآسيوي اسماعيل الحافي، مقيما لـحكام المباراة الافتتاحية للنهائيات الآسيوية تحت سن 23، والتي تجمع منتخبي تايلاند والبحرين اليوم الاربعاء، والتي تجري في تايلند مستضيفة البطولة.

وسيكون الحافي مقيما لطاقم الحكام الياباني، الذي اختاره “الآسيوي” لادارة المباراة، في افتتاح مباريات النهائيات.

وتشهد “النهائيات” اعتماد تقنية حكم الفيديو المساعد لأول مرة في تاريخ البطولة، حيث سينحصر تطبيقها على أربع حالات في المباريات، احتساب أو عدم احتساب الهدف، ركلات الجزاء، البطاقات الحمراء، والخطأ في تحديد هوية اللاعب.

كواليس النجوم

• النادي الفيصلي دعا المدير الفني التونسي شهاب الليلي بعد تدريب يوم أمس، للتوقيع الرسمي على كشوفات النادي، استعدادا للمرحلة المقبلة… الفيصلي أكد أن الليلي يعرف المطلوب منه في الفترة المقبلة.

• فريق الرمثا لكرة القدم، لم يشرك اللاعبين حمزة الدردور وفادي الناطور في المباراة الودية التي جرت أول من أمس أمام فريق الحسين إربد، بسبب عدم جاهزية النجمين.. الرمثا اشرك اللاعب عمر مناصرة في آخر عشر دقائق فقط، لحين الوصول إلى الجاهزية الكاملة.

• نجم منتخب التايكواندو صالح الشرباتي، عاد من الديار المقدسة بعد اداء مناسك العمرة.. اللاعب عاد مباشرة من رحلة العمرة إلى التدريبات، استعدادا لتصفية المنتخب الوطني.

• محترف فريق الفيصلي دومنيك ميندي، خضع لصورة طبية، للوقوف على إصابته، قبل أن يتجه للتدريبات الفردية، على أمل الوصول للجاهزية في قادم الأيام.

• المحترف الأميركي في صفوف فريق الارثوذكسي لكرة السلة نيك ستوفر، خرج من مباراة فريقه أمام الأهلي أول من أمس مسرعا متوجها إلى الحمامات لقضاء الحاجة.. خروج اللاعب مسرعا بعد أن صافح لاعبي الأهلي، دفع البعض للاعتقاد بوجود شغب في المباراة لطريقة خروج المحترف.

• نادي الجزيرة أعلن التعاقد مع اللاعب ابراهيم الخب، فيما أعلن نادي الرمثا عن فسخ عقد اللاعب قصي نمر.

• مسؤول في ناد محلي محترف، كشف أن عددا من الأندية بدأت تعاني مبكرا من الضائقة المالية.. المسؤول أكد أن أغلب الأندية ستعاني قريبا من المشاكل المالية في ظل رفع اتحاد كرة القدم الدعم عن تلك الأندية بشكل كبير.

• فريق الفيحاء السعودي الذي يحرس مرماه عامر شفيع، يخوض يوم غد الخميس، مباراة أمام فريق العدالة في اطار منافسات دوري المحترفين السعودي.

• مدير فني لأحد أندية المحترفين، بدأ يشعر بالضيق كثيرا في الفترة الماضية، نتيجة ارتفاع وتيرة تذمر لاعبيه المطالبين برواتبهم الشهرية المتأخرة كثيرا.. المدرب يصطدم يوميا وفي كل تدريب بتذمر لاعبيه، ما دفعه لنقل هذا التذمر إلى الإدارة التي ترفض الاستجابة بداعي عدم القدرة على الدفع.