الفيصلي يطلب من الليلي الرحيل.. “النشامى” يتابع لاعبا في رومانيا ويغازل نعيمات

خالد الخطاطبة

عمان– نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم”، لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

الفيصلي يطلب من شهاب الليلي الرحيل تمهيدا لتعيين مدرب جديد

ينتظر أن تكون إدارة النادي الفيصلي قد طلبت من المدير الفني لفريق كرة القدم التونسي شهاب الليلي، الرحيل عن الفريق، بسبب تراجع نتائج وأداء الفريق خلال المرحلة الماضية، محليا وآسيويا.

ووفق المعلومات، فإن إدارة الفيصلي تباحثت فيما بينها بشأن إحداث تغيير على الجهاز الفني، قبل أن يتم مناقشة دعوة الليلي لاجتماع ليلة أمس، لإبلاغه برغبة الفيصلي في فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.

ويسعى الفيصلي بالدرجة الأولى إلى انفصال بالتراضي بين الطرفين، خوفا من خلافات قد تقود لقضايا بين الجانبين، في انتظار أن تكون الأمور قد اتضحت في ساعة متأخرة من ليلة أمس.

ووفق المعلومات، فإن الفيصلي لم يكن راضيا عن إنتاج المدرب التونسي، إلا أن عدم الاتفاق على إقالة المدرب بعد مباراة الأنصار اللبناني، أدى إلى استمرار المدرب قبل أن تأتي مباراة الرمثا لتساهم في شبه اجماع بالإدارة على إبعاد الليلي.

وتشير المعلومات، إلى أن الفيصلي يملك عدة خيارات محلية وخارجية، من ضمنها هيثم الشبول والسوري حسام السيد ومدرب صربي، وأسماء أخرى ينتظر أن تبحثها الإدارة فور الاتفاق على خروج المدرب التونسي.

المنتخب الوطني يتابع لاعبا أردنيا في بوخارست الروماني

يتابع المنتخب الوطني لكرة القدم، اللاعب الأردني أندريه بني مصطفى، الذي يلعب في نادي دينامو بوخارست الروماني.

وبدأ المدير الفني للمنتخب فيتال بوركلمانز، بمتابعة اللاعب الذي يبلغ من العمر 17 عاما، بعد تقارير تلقاها عن وجود موهبة أردنية، ما دفعه للبدء في متابعته والمباريات التي يخوضها، تمهيدا للوقوف على مستواه الفني، وبالتالي معرفة إمكانية الاستفادة منه خلال المرحلة المقبلة.

اللاعب أنس بني ياسين – (من المصدر)



ويملك فيتال حاليا عددا من الفيديوهات للاعب، في انتظار متابعته ومعرفة مدى إمكانية الاستفادة منه لاحقا.

الرمثا ينتظر مهاجما أرجنتينيا غدا

ينتظر نادي الرمثا، خلال اليومين المقبلين، وصول محترف أرجنتيني، للالتحاق بتدريبات الفريق خلال المرحلة المقبلة.

واستدعى نادي الرمثا رسميا اللاعب الأرجنتيني، حيث تم حجز تذكرة طيران له، في انتظار وصوله خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأكد الناطق الإعلامي لنادي الرمثا محمد أبو عاقولة، أن اللاعب الأرجنتيني سيخضع لاختبارات فنية بقيادة المدير الفني عيسى الترك، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن التعاقد معه.

ولفت أبو عاقولة في تصريح لـ”الغد”، أن قرار التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني، عائد للترك الذي يبحث عن مهاجم قادر على إثراء الفريق في المباريات المقبلة.

يزن نعيمات مرشح للالتحاق بمنتخب “النشامى”

بات مهاجم فريق نادي سحاب لكرة القدم يزن نعيمات، مرشحا بقوة للانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني في الفترة المقبلة. ووفق المعلومات، فإن المدير الفني للمنتخب الوطني فيتال بوركلمانز، أبدى أعجابه بأداء نعيمات، بعد أن قام برصده خلال مشاركته في صفوف المنتخب الأولمبي في النهائيات الآسيوية التي أختتمت خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي.

وتفيد المعلومات، أن فيتال بات يرصد بجدية أداء نعيمات، في انتظار استدعائه للمنتخب في الأيام المقبلة، وربما يكون ضمن تشكيلة المنتخب الذي ينوي إقامة معسكر تدريبي في قطر في الثلث الأخير من الشهر الحالي.

عون.. طفل يقاوم المرض ويؤازر الحسين إربد

تحرص جماهير الحسين إربد على الاحتفال دوما بالطفل عون جرادات، الذي يعشق الفريق ويحرص على مؤازرته من المدرجات في جميع المباريات التي يلعبها.

الطفل عون جرادات الذي يقاوم السرطان، لم يمنعه المرض من الحضور برفقة والده إلى المدرجات لتشجيع لاعبي الحسين إربد في جميع المباريات، وحثهم على تحقيق الفوز لاعادة الفريق إلى المسار الصحيح بما يليق بتاريخه وعراقته وجماهيريته.

وحرصت جماهير الحسين إربد على الاحتفال بعون جرادات في مدرجات ستاد الحسن، في المباراة الأخيرة أمام الجزيرة.

وتمنت الجماهير لهذا الطفل المتألق دوما، الشفاء والتوفيق لمواصلة تشجيع “الملكي”، مؤكدين أنهم يستمدون العزيمة والثقة من هذا الطفل الذي يقاوم المرض في طريق الشفاء، إن شاء الله.

وبات عون جرادات يحظى بشعبية كبيرة في نادي الحسين إربد، على صعيد الإدارة واللاعبين وعلى صعيد الجماهير، نظرا لشجاعته وحرصه على مؤازرة الفريق في جميع المباريات، رغم انشغاله في بعض الأحيان بجلسات العلاج.

يشار إلى أن عون ووالده يعتبران من عشاق فريق الحسين إربد، ويتابعان مبارياته في جميع الملاعب، في موقف نال إطراء الجماهير ومحبي النادي في كل مكان.

فيتال معجب بالمدرب أبو زمع ويتابع تألق شفيع وأنس

كشف المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم فيتال بوركلمانز، عن إعجابه بأداء مدرب فريق الوحدات عبدالله أبو زمع، لافتا إلى أن هذا المدرب يعتبر من أبرز المدربين على الساحة المحلية إلى جانب مدربين آخرين أمثال راتب العوضات.

وفي حديث بجلسة خاصة، اعتبر فيتال أن الأردن يضم عددا من المدربين المتميزين، لافتا إلى أنه معجب بأبو زمع وقدرته على التعامل مع لاعبيه في المباريات.

الحكم مراد الزواهرة- (من المصدر)



فيتال الذي يتابع أدق التفاصيل المتعلقة باللاعبين المحترفين في الخارج، أبدى إعجابه بالأداء الذي يقدمه حارس مرمى فريق الفيحاء السعودي عامر شفيع، خاصة في المباريات الأخيرة، علما أن الفيحاء خسر أمام الأهلي أول من أمس بنتيجة 0-1 سجله عمر السومة في مرمى شفيع الذي منع العديد من الأهداف في هذه المباراة.

مدرب المنتخب كشف أيضا عن رضاه عما يقدمه المحترف في المريخية القطري أنس بني ياسين، لافتا في نفس الوقت أنه متابع للاعب ياسين البخيت الذي يعاني من اصابة.

الرمثا يشيد باجراءات الدرك والاتحاد

اشادت إدارة نادي الرمثا، بالإجراءات التي اتبعها الدرك خلال مباراة القمة التي جمعت الفريق مع الفيصلي أول من أمس، على ستاد عمان، ضمن منافسات دوري المحترفين.

وأبدى الرمثا رضاه عن إجراءات الدرك التي ساهمت في وصول المباراة إلى شاطئ الأمان، رغم بعض “المناوشات اللفظية” على المدرجات، إلى جانب دور الدرك في الاجراءات بعد المباراة.

كما ثمن الرمثا اجراءات الاتحاد التي كانت مدروسة ومنظمة، والتي وصفت بالاحترافية.

إلى ذلك، جدد نادي الرمثا استنكاره لقيام أحد الأشخاص، بالدخول إلى نادي الرمثا يوم الخميس الماضي، واطلاق عيارات نارية من سلاح أوتوماتيكي باتجاه شاشة التلفزيون وعدد من مقتنيات النادي.

وأعتبر الرمثا الذي تقدم بشكوى رسمية ضد المنفذ، أن النادي مؤسسة أهلية تابعة للدولة، ويعتبر الاعتداء عليها أمرا خطيرا، مؤكدا أنه سيقف بحزم أمام مثل هذه المحاولات.

تداعي الأندية لاجتماع هل يخرج عن مقولة “جعجعة بلا طحن”

شكك متابعون للشأن الكروي المحلي، في قدرة أندية المحترفين على اتخاذ موقف حازم تجاه اتحاد كرة القدم، والأخطاء المتراكمة في الاتحاد التي من شأنها الاضرار بمسيرة كرة القدم المحلية.

ولفت متابعون إلى أن تداعي الأندية لعقد اجتماع يوم غد الاثنين، لبحث مسألتي تراجع المستوى التحكيمي وتقليص قسيمة جوائز بطولات الاتحاد، ما هي إلا خطوات تصعيدية لا تتعدى التصعيد اللفظي، دون قدرة تلك الأندية على اتخاذ خطوات ملموسة، تجبر الاتحاد على النظر بمطالب الأندية.

ولفت متحدثون على مواقع التواصل الاجتماعي، أو خلال أحاديث جانبية، إلى أن التشكيك في قدرة الأندية على اتخاذ مواقف حاسمة، يأتي بسبب مصالح ربما تكون شخصية عند البعض، إلى جانب قدرة الاتحاد على التأثير على أندية معينة، ما يفسد أي مخطط تسعى إليه الأندية.

أندية ايضا شككت في نوايا أندية أخرى، ما يدفعها لعدم تلبية أي نداء لعقد اجتماع، بسبب الاعتقاد أن هذه الاجتماعات تأتي لتحقيق أهداف لصالح أندية معينة فقط، وليس في مصلحة الكرة الأردنية. مجمل النقاش والحديث بشأن اجتماعات الأندية، شككت في قدرة الأندية على اتخاذ خطوات تصعيدية حقيقية قادرة على إجبار الاتحاد على تنفيذ بعض الاصلاحات.

بهاء فيصل مرشح للاحتجاب عن المنتخب

بات اللاعب بهاء فيصل المحترف في فريق الشمال القطري لكرة القدم، مرشحا للاحتجاب عن المنتخب الوطني في الفترة المقبلة، بسبب العملية التي يعتزم اجراءها ليده التي تعاني من كسر في “العظمة الزورقية”.

وتضاءلت فرص التحاق فيصل بالمنتخب في الفترة المقبلة، في انتظار القرار النهائي الذي يعتمد على التقرير الطبي. وينتظر أن تشهد الساعات المقبلة كشفا طبيا للاعب، يتم فيه اتخاذ القرار النهائي بشأن العملية، وبالتالي تحديد موعد عودته للملاعب.

كواليس النجوم

• إدارة نادي الرمثا، وعقب المباراة الأخيرة أمام الفيصلي أول من أمس، والتي انتهت بالتعادل السلبي في أولى مباريات الفريقين بدوري المحترفين، قامت بدعوة اللاعبين لحفل عشاء أقيم في أحد مطاعم العاصمة عمان.. فريق الرمثا قدم عرضا متميزا في المباراة، استحق به الفوز لولا الفرص الضائعة التي أهدرها اللاعبون، ما أدى إلى انتهاء المباراة بالتعادل.

• الحكم مراد الزواهرة الذي أدار مباراة الفيصلي والرمثا بدوري المحترفين، نال عبارات الإطراء والاشادة، بعد ادائه الجيد في المباراة.. الزواهرة يعتبر الحكم الوحيد الذي تلقى عبارات الاطراء في ظل الاخطاء التحكيمية “الكارثية” التي جلبت الانتقادات للحكام الآخرين… الحكم محمد عرفة الذي تلقى الكثير من الانتقادات على خلفية إدارته لمباراة الفيصلي والجزيرة بكأس الكؤوس، لم يشارك في تحكيم مباريات الأسبوع الأول من الدوري في مؤشر على معاقبته بالايقاف لفترة قصيرة بسبب اخطائه في مباراة “السوبر”.

• جمهور النادي الفيصلي بدا غاضبا على إدارة النادي واللاعبين، ما دفع تلك الجماهير للمناداة بمقاطعة المدرجات حتى عودة الفريق لمساره الصحيح.

• المحترف الأردني في فريق النصر الكويتي لكرة القدم بهاء عبدالرحمن، يتنقل حاليا في الكويت بين ملعب التدريب والمنزل، بسبب النصائح بعدم التوجه للتجمعات في ظل انتشار فيروس كورونا في الكويت.

• جمهور أحد أندية المحترفين، شن هجوما لاذعا على نجم الفريق، بسبب تراجع مستواه الفني، الأمر الذي دفع البعض للاعتقاد أن هذا الهجوم ممنهجا ويقوده أشخاص بعيدون عن الفريق.. اللاعب الذي يوصف بقمة في التواضع والاخلاق تأثر كثيرا بهذه الانتقادات الأمر الذي اثر على مستواه فعليا.

• عدد من الجماهير المحلية، تساءلت عن مصير اللاعب سعيد مرجان الذي فسخ عقده رسميا مع النادي الفيصلي.. المتساءلون اشاروا إلى أن اللاعب قلل من حظوظه بالالتحاق بالمنتخب الوطني، كما لا يمكنه الالتحاق حاليا بأي فريق إلا في حال تسجيله كلاعب هاو.

• الاصابات بتمزق وشد عضلي، تسببت في ابعاد لاعبي الفيصلي خليل بني عطية وأنس جبارات ومعتز ياسين، عن مباراة الفريق الأخيرة أمام الرمثا بدوري المحترفين.