الفيصلي يطوي عناد اللقب.. والأهلي والبقعة يسعيان لتجنب الهبوط

تيسير محمود العميري

عمان – حسم فريق الفيصلي سباق الزعامة وطوى عناد لقب دوري المناصير للمحترفين، وبات يستعد مع أنصاره للاحتفال بأغلى القاب كرة القدم الأردنية في أمسية رمضانية، بعد أن أنجز الفيصلي المهمة وتغلب على البقعة بهدف ليصل الى النقطة 50 في رصيده، والتي مكنته من نيل اللقب للمرة الرابعة والثلاثين في تاريخه، بفارق 4 نقاط عن مطارده الجزيرة، الذي رفع رصيده الى 46 نقطة، وباتت المباراة الأخيرة بينهما مجرد “استعراض قوة” بين بطل يريد مواصلة الاحتفال والوصول الى الانتصار العاشر على التوالي، وآخر يسعى الى فرض حضوره وتقليل الفارق الى نقطة واحدة.

ويبدو أن الرقم 4 فرض حضوره بقوة مع نهاية الجولة، فالجزيرة الذي تغلب على شباب الأردن بالأربعة، يبتعد عن الصدارة بفارق 4 نقاط، كما أنه يتقدم عن الوحدات بفارق 4 نقاط، حيث أصبح رصيد الوحدات 42 وضمن المركز الثالث بفوزه على ذات راس بالأربعة.

وبات المركز الرابع من نصيب شباب الأردن الذي تجمد رصيده عند 38 نقطة، متخلفا بفارق 4 نقاط عن الوحدات.

ولم تتوقف حكاية الرقم 4 عند هذا الحد، لأن فريق السلط ضمن الحصول على المركز الخامس برصيد 30 نقطة رغم خسارته أمام الرمثا 2-3، ويتقدم بفارق 4 نقاط عن العقبة الذي يحتل المركز السادس برصيد 26 نقطة.

وفي ضوء ما سبق فإن نتائج الجولة 22 لن تغير من ترتيب الفرق الستة الأولى، لأن الفارق فيما بينها من نقاط لا يسعفها على التقدم أو التراجع بأية خطوة، فيما يمكن للفرق الثلاثة التي تحتل المراكز من السابع وحتى التاسع، أن تحسن ترتيبها مركزا واحدا لا يسمن ولا يغني من جوع، لأن الجوائز المالية مخصصة فقط لأصحاب المراكز الستة الأولى على سلم الترتيب.

مواجهة واحدة مصيرية

اذا كانت مباراة الفيصلي والجزيرة الأكثر اهتماما فيما يتعلق بتتويج “عريس الدوري” الفيصلي، فإن 4 مباريات أخرى لا تكاد تحظى بأي اهتمام لأن نتائجها لا تقدم ولا تؤخر.

وحدها المباراة التي ستجمع بين فريقي البقعة “21 نقطة” والأهلي “19 نقطة”، ستكون ذات أهمية قصوى بالنسبة للفريقين اللذين سيبقى أحدهما في دوري المحترفين، ويهبط الآخر مع ذات راس الى الدرجة الأولى، بعد أن صعد عوضا عنهما فريقا سحاب ومعان.

ويكفي البقعة التعادل، فيما لا غنى للأهلي عن الفوز لعدم تكرار تجربة الهبوط التي عانى منها في السنوات الماضية، فمن يلحق بذات راس؟.

فيصل يقترب من لقب الهداف

انفرد مهاجم الوحدات بهاء فيصل بصدارة الهدافين برصيد 15 هدفا، وبات الأقرب للتتويج بلقب الهداف، وتاليا ترتيب الهدافين.

– 15 هدفا: بهاء فيصل “الوحدات”.

– 12 هدفا: هشام السيفي “الفيصلي”.

– 11 هدفا: شادي الحموي “الرمثا”.

– 10 أهداف: كبالينجو “شباب الأردن”، مايكل كافيوهيل “العقبة”.

– 8 أهداف: ماركوس “العقبة”.

– 6 أهداف: يوسف النبر “شباب الأردن”، عبدالرؤوف الروابدة “الصريح”، أمية المعايطة “الحسين”، وإسلام البطران “الجزيرة”.

– 5 أهداف: حاتم أبو خضرة “البقعة”، حمزة الدردور وسعيد مرجان “الوحدات”، أحمد العيساوي “الجزيرة”، بلال الداود “الحسين”، محمد أبو زريق “الرمثا”، واحمد عرسان “الفيصلي”.

– 4 أهداف: عبدالله العطار ومارديك ماردكيان ومحمود زعترة “الجزيرة”، يوسف الرواشدة وبهاء عبدالرحمن “الفيصلي”، خالد الدردور “الرمثا”، ابراهيم الجوابرة “الأهلي”، أشرف المساعيد “السلط”.

– 3 أهداف: أحمد ياسر وبلال الدنكير وخضر الحاج ومحمد عبدالمطلب وأحمد أبو كبير “البقعة”، خليل بني عطية “الفيصلي”، عصام مبيضين وسامر عسفا “السلط”، أحمد النعيمات وشريف النوايشة “ذات راس”، زيد أبو عابد ومحمد الرازم “شباب الأردن”، عيسى السباح “العقبة”، فراس شلباية “الجزيرة”، حسان الزحراوي “الرمثا”، حسن عبدالفتاح “الوحدات”.

– هدفان: محمد طنوس ومحمود مرضي وأحمد سمير ومهند خير الله ويزن العرب “الجزيرة”، يزن دهشان وأحمد أبو حلاوة واستيمير “الأهلي”، خلدون الخزامي وجيجي وخالد هماني “السلط”، يزن ثلجي “الوحدات”، أنس الجبارات ومحمد بني عطية وعامر هاني ومهدي علامة “الفيصلي”، أدمير “الحسين”، خالد عصام “شباب الأردن”، وصدام الشهابات وايمانويل “الصريح”.

– هدف: أدهم القرشي وصالح راتب وعمر قنديل ولاعب البقعة خضر بدوان بالخطأ “الوحدات”، لاما ومحمد اونش ولاعب البقعة عبدالرحمن بدوان بالخطأ “الفيصلي”، عمر مناصرة ومؤيد العجان وعلي علوان “الجزيرة”، ورد البري ولؤي عمران ومحمد مصطفى ولاعب الرمثا عامر أبو هضيب بالخطأ ولاعب الفيصلي بهاء عبدالرحمن بالخطأ “شباب الأردن”، فرح المكحل وعدنان سليمان وعبدالرحمن بدوان “البقعة”، مالك الشلوح ومحمود موافي وعمر الشلوح وبلال قويدر ولاعب العقبة محمد عبدالرؤوف بالخطأ “ذات راس”، أحمد أبو حلاوة وماجميد وخالد جمال وتامر صوبر “الأهلي”، موسى كبيرو وموسى الزعبي ومحمد كلوب ولاعب الرمثا هادي الحوراني بالخطأ “السلط”، نهار شديفات واحمد الملكاوي واوليفيرا ويوسف ذودان وفهد جاسر “الصريح”، باتريك وديمبا ومحمد العلاونة ووعد الشقران ونزار الرشدان وعلاء النعانعة ولاعب البقعة انس طريف بالخطأ “الحسين”، خلدون الخوالدة ومحمود مشعل ومحمد غنام وخالد العسولي ولاعب السلط حسام ابو سعدة بالخطأ “العقبة”، محمد خير “الرمثا”.

17 هدفا في 6 مباريات

تم تسجيل 17 هدفا في 6 مباريات بمعدل 2.83 هدف في المباراة، ليرتفع عدد الاهداف المسجلة الى 294 هدفا في 126 مباراة بمعدل 2.33 هدف في المباراة.

5 انتصارات وحالة وتعادل

تم تحقيق الفوز في 5 مباريات مقابل حالة تعادل في الجولة 21، ليرتفع عدد الانتصارات الى 97 مقابل 29 حالة تعادل منها 14 من دون أهداف.

ركلتا جزاء

احتسبت ركلتي جزاء في الجولة الماضية، حيث أهدر لاعب الصريح عبدالرؤوف الروابدة ركلة في لقاء العقبة، بينما تمكن لاعب الجزيرة فراس شلباية من ترجمة الركلة الى هدف في مرمى شباب الأردن.

عدد ركلات الجزاء المحتسبة ارتفع الى 37 ركلة أصاب النجاح 25 والفشل 12 أخرى.

بطاقة حمراء واحدة

أشهر الحكم عبدالرحمن شتيوي بطاقة حمراء للاعب شباب الأردن يوسف النبر لتطاوله على مدرب الجزيرة شهاب الليلي.. عدد حالات الطرد ارتفع الى 22 حالة.

أرقام وكلام

– الفيصلي أكثر الفرق فوزا “15 مرة” وذات راس أقلها “مرة”.

– الفيصلي أقل الفرق خسارة “مرة” وذات راس أكثرها “14 مرة”.

– السلط أكثر الفرق تعادلا “9 مرات” والحسين أقلها “مرتين”.

– الفيصلي والجزيرة أقوى الفرق هجوما وسجل كل منهما 39 هدفا بمعدل 1.85 هدفا في المباراة، وذات راس أضعفها وسجل 11 هدفا بمعدل 0.52 هدفا في المباراة.

– الفيصلي أقوى الفرق من الناحية الدفاعية ودخل مرماه 13 هدفا بمعدل 0.61 هدفا في المباراة، بينما ذات راس أضعف الفرق دفاعا ودخل مرماه 36 هدفا بمعدل 1.71 هدفا في المباراة.

– يمتلك الفيصلي أفضل فارق أهداف +26 هدفا ويعاني ذات راس من اسوأ فارق أهداف -25 هدفا.

– مهاجم الوحدات بهاء فيصل أول لاعب أردني يسجل “هاتريك”، بعد أن سبقه المحترفان من الخارج مايكل وهشام السيفي.. 3 حالات هاتريك في الدوري حتى الآن.

– الحضور الجماهيري في مباراة الفيصلي والبقعة كان استثنائيا حيث أرادت الجماهير الاحتفال مع فريقها بحسم الصراع على اللقب قبل الوصول الى الجولة الأخيرة.

نتائج مباريات الجولة 21

– الأهلي * الحسين 2-1، سجل للأهلي ابراهيم الجوابرة وتامر صوبر وللحسين أمية المعايطة.

– الصريح * العقبة 0-0.

– الفيصلي * البقعة 1-0، سجله أحمد عرسان.

– الجزيرة * شباب الأردن 4-0، سجلها محمود زعترة 2 وفراس شلباية واسلام البطران.

– الرمثا * السلط 3-2، سجل للرمثا شادي الحموي 2 وحسان الزحراوي وللسلط خالد الهماني وأشرف المساعيد.

– الوحدات * ذا راس 4-0، سجلها بهاء فيصل 3 وحسن عبدالفتاح.