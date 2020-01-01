الفيصلي يظفر بلقب بطولة العدوان بعد فوزه على الجزيرة

عمان- ظفر فريق الفيصلي بلقب بطولة الراحل الشيخ سلطان العدوان لكرة القدم، بعد فوزه على فريق الجزيرة بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية التي اقيمت اليوم الاربعاء على ستاد عمان الدولي.

وسجل هدفي الفيصلي اللاعبان انس جبارات في الدقيقة 10 ويوسف الرواشدة في الدقيقة 74 في مباراة شهدت تفوقا للفيصلي.

وفي نهاية المباراة قام نائب رئيس اتحاد كرة القدم مصطفى الطباع بتتويج الفيصلي بلقب البطولة والميداليات الذهبية فيما نال لاعبو الجزيرة الميداليات الفضية.

كما شهدت المباراة تكريم الجهات الداعمة التي شاركت في انجاح البطولة التي نظمها النادي الفيصلي بمشاركة 10 فرق. -(بترا)