الفيصلي يعتمد تشكيلته لموسم 2021

عمان – الغد – صرح المدير الإداري لنادي الفيصلي ثامر العدوان من خلال صفحة النادي الرسمية على ” الفيسبوك” أنه بناء على تنسيب المدير الفني الكابتن حسام السيد تم اعتماد قائمة اللاعبين النهائية لخوض منافسات الموسم الكروي المقبل 2021 للاستحقاقات المحلية والآسيوية المقبلة، حيث ضمت القائمة :

– خط الهجوم : ( هلال الحلوة، محمد العكش، مارديك مارديكيان، عبدالله عوض، ادهم الرفاعي).

– الوسط : ( محمد طنوس، يوسف ابو جلبوش، مجدي العطار، محمد بني عطية، احمد العرسان، دومي بني دومي، خالد زكريا، نزارالرشدان، ابراهيم الخب، انس جبارات، خالد الصياحين، امين الشناينه ).

– خط الدفاع : ورد البري، عدي زهران، سالم العجالين، ابراهيم دلدوم، براء مرعي، محمد ابو زريق، مصطفى سال، حسام ابو الذهب).

– حراسة المرمى : عبدالله الزعبي، يزيد ابو ليلى، نور بني عطية، عبدالرحمن الشلة ).

إلى ذلك تعادل الفيصلي مع السلط سلبيا في المباراة الودية التي جرت اليوم الجمعة على ملعب الكرامة في إطار إستعدادات الفريق لبطولة الدوري.

إلى ذلك تعادل الفيصلي مع السلط سلبيا في المباراة الودية التي جرت اليوم الجمعة على ملعب الكرامة في إطار إستعدادات الفريق لبطولة الدوري.