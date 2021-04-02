الفيصلي يعتمد قائمة موسم 2021 ويتعادل مع السلط وديا

عمان – الغد – سيطر التعادل السلبي على مجريات المباراة الودية التي جمعت بين فريقي الفيصلي والسلط، والتي جرت أمس على ملعب الكرامة بمدينة الحسين للشباب، وتأتي ضمن تحضيراتهما لخوض الموسم الكروي 2021، وخوض غمار منافسات بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، والتي تقام خلال الفترة من 21 إلى 27 أيار (مايو) المقبل، حيث يستضيف الفيصلي لقاءات مجموعته الثالثة التي تضم إلى جانبه فرق السيب العُماني وتشرين السوري والفائز من مباراة الكويت الكويتي والامعري الفلسطيني، فيما يستضيف السلط لقاءات فرق مجموعته الثانية التي تضم إلى جانبه فرق الأنصار اللبناني والمحرق البحريني وشباب بلاطة الفلسطيني.

إلى ذلك صرح المدير الإداري لفريق الفيصلي ثامر العدوان من خلال صفحة النادي الرسمية على “ الفيسبوك” أنه بناء على تنسيب المدير الفني الكابتن حسام السيد تم اعتماد قائمة اللاعبين النهائية لخوض منافسات الموسم الكروي المقبل للاستحقاقات المحلية والآسيوية، والتي ضمت كلا من اللاعبين:

– خط الهجوم : ( هلال الحلوة، محمد العكش، مارديك مارديكيان، عبدالله عوض، ادهم الرفاعي ).

– الوسط : ( محمد طنوس، يوسف ابو جلبوش، مجدي العطار، محمد بني عطية، احمد العرسان، دومي بني دومي، خالد زكريا، نزارالرشدان، ابراهيم الخب، انس جبارات، خالد الصياحين، امين الشناينة ).

– خط الدفاع : ورد البري، عدي زهران، سالم العجالين، ابراهيم دلدوم، براء مرعي، محمد ابو زريق، مصطفى سال، حسام أبو الذهب).

– حراسة المرمى : عبدالله الزعبي، يزيد ابو ليلى، نور بني عطية، عبدالرحمن الشلة.