الفيصلي يعلن التعاقد مع اللاعب يوسف الرواشدة

عمان- أعلن النادي الفيصلي تعاقده اليوم الاحد مع اللاعب يوسف الرواشدة لتمثيل فريق كرة القدم خلال الموسم الكروي المقبل.

ورحب الفيصلي بعودة الرواشدة الى صفوف الفريق بعد أن لعب في صفوفه في المواسم الماضية، قبل ان ينتقل الموسم الماضي للاحتراف في فريق نادي دبا الفجيرة الاماراتي، ومن ثم العودة مجددا لصفوف الفيصلي.

ويواصل فريق الفيصلي تعزيز صفوفه استعدادا للموسم الكروي المقبل الى جانب مشاركته في منافسات الدور التمهيدي بدوري ابطال آسيا. (بترا)