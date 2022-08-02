الفيصلي يفسخ عقود دلدوم وزهران وجبارات

عمان-الغد- أعلن النادي الفيصلي فسخ عقود اللاعبين ابراهيم دلدوم وعدي زهران وأنس جبارات، متمنيا لهم التوفيق في خطوتهم المقبلة.

وقال المتحدث الرسمي للنادي الفيصلي أمجد المجالي في تصريح للموقع الرسمي للنادي : وجهت الهيئة الإدارية المؤقتة شكرها وتقديرها إلى اللاعبين إبراهيم دلدوم وعدي زهران وأنس الجبارات على الجهود التي قدموها على إمتداد مسيرتهم المتميزة مع النادي والعطاء المقدر.

وأكد الفيصلي أن اللاعبين سيبقون محط تقدير وإمتنان أسرة النادي كافة متمنياً لهم التوفيق في مسيرتهم المقبلة.

وكانت الهيئة الإدارية وبالإتفاق مع اللاعبين الثلاثة فسخت عقودهم حتى يتسنى لهم فرصة اللعب في مرحلة الاياب مع أندية أخرى ، على أن يلتزم النادي بمستحقاتهم الشهرية حتى تاريخ فسخ العقد فقط.