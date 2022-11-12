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الفيصلي يفوز بالاستفتاء الآسيوي كأفضل فريق في غرب آسيا

5:27 م2022-11-12
جماهير الفيصلي تحيي لاعبي فريق الكرة - (من المصدر)
جماهير الفيصلي تحيي لاعبي فريق الكرة - (من المصدر)

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فاز النادي الفيصلي بلقب أفضل فريق في منطقة غرب آسيا، عن شهر تشرين الأول الماضي، وفق الاستفتاء الذي طرحه الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وحصل الفيصلي على ما نسبته 47 بالمئة من نسبة التصويت ليحتل المركز الأول، فيما حل فريق النصر السعودي في المركز الثاني.
ونافس على لقب الجائزة أندية الشباب والنصر من السعودية، والوحدة والشارقة من الإمارات، والنهضة العماني، وهلال القدس الفلسطيني، والقوة الجوية العراقي، والعهد اللبناني إلى جانب الفيصلي.
وتمكن الفيصلي من حصد اللقب الآسيوي، بعد نجاحه في حصد لقب دوري المحترفين المحلي.

5:27 م2022-11-12
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