الفيصلي يفوز بالاستفتاء الآسيوي كأفضل فريق في غرب آسيا

فاز النادي الفيصلي بلقب أفضل فريق في منطقة غرب آسيا، عن شهر تشرين الأول الماضي، وفق الاستفتاء الذي طرحه الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وحصل الفيصلي على ما نسبته 47 بالمئة من نسبة التصويت ليحتل المركز الأول، فيما حل فريق النصر السعودي في المركز الثاني.

ونافس على لقب الجائزة أندية الشباب والنصر من السعودية، والوحدة والشارقة من الإمارات، والنهضة العماني، وهلال القدس الفلسطيني، والقوة الجوية العراقي، والعهد اللبناني إلى جانب الفيصلي.

وتمكن الفيصلي من حصد اللقب الآسيوي، بعد نجاحه في حصد لقب دوري المحترفين المحلي.