الفيصلي يفوز على البقعة بثلاية نظيفه في درع الاتحاد

عمان – الغد – فاز فريق الفيصلي على فريق البقعة بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد في استاد الأمير محمد في الزرقاء ،ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة درع الاتحاد لكرة القدم .

وسجل أهداف الفيصلي إبراهيم دلدوم ومحمد العكش وأحمد العرسان .

ويلتقي عند الساعة السادسة مساء اليوم ضمن منافسات المجموعة الأولى فريقا معان وسحاب على الملعب ذاته.