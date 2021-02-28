آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة محليةكرة القدم

الفيصلي يفوز على البقعة بثلاية نظيفه في درع الاتحاد

منذ 58 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – الغد – فاز فريق الفيصلي على فريق البقعة بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد في استاد الأمير محمد في الزرقاء ،ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة درع الاتحاد لكرة القدم .
وسجل أهداف الفيصلي إبراهيم دلدوم ومحمد العكش وأحمد العرسان .
ويلتقي عند الساعة السادسة مساء اليوم ضمن منافسات المجموعة الأولى فريقا معان وسحاب على الملعب ذاته.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock