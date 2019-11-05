الفيصلي يفوز على الكرمل بـ 3 أهداف وديا

عمان – فاز فريق النادي الفيصلي لكرة القدم، على فريق الكرمل بنتيجة 3-0 في المباراة الودية التي اقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب النادي الفيصلي بغمدان.

وسجل للفيصلي المحترف النيجيري جابلان سلامي 2 ودومي بني دومي في مباراة تأتي في اطار تحضيرات الفريقين للاستحقاقات المقبلة، حيث يستعد الفريقان للمشاركة في بطولة الراحل الشيخ سلطان العدوان التي تنطلق يوم 22 الشهر الحالي.

يشار الى ان الفيصلي يستعد لدوري المحترفين، فيما يستعد الكرمل لمنافسات دوري الدرجة الاولى.-بترا