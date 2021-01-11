الفيصلي يفوز على معان بدوري المحترفين

عمان – فاز فريق الفيصلي على فريق معان بنتيجة 3-2 في المباراة التي جرت اليوم الاثنين على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة في ختام منافسات الأسبوع الحادي والعشرين وقبل الأخير من دوري المحترفين لكرة القدم.

وبهذا الفوز رفع الفيصلي رصيده الى27 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف عن الحسين إربد صاحب المركز السادس فيما بقي رصيد معان عند النقطة 23.

ومع ختام منافسات الجولة 21 يتصدر الوحدات الذي حسم اللقب رسميا ترتيب الفرق برصيد 53 نقطة، ثم الجزيرة ثانياً بـ 41 نقطة ثم الرمثا 38 السلط 33، الفيصلي 27 الحسين إربد 27، معان 23، شباب العقبة 23، شباب الأردن 22، الصريح 20 ، سحاب 18، الأهلي 13.–(بترا)