الفيصلي يقلب تأخره إلى فوز ثمين على الصريح بدوري المحترفين

حقق فريق الفيصلي فوزا صعبا على ضيفه الصريح بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء السبت على ستاد عمان الدولي، لحساب الجولة الرابعة من دوري المحترفين.

وتقدم الصريح بالنتيجة عبر اللاعب معاذ العجلوني عند الدقيقة 13 من ضربة حرة مباشرة، قبل أن يعدل البديل أمين الشناينة النتيجة بتسجيله الهدف الأول لفريقه عند الدقيقة 63، قبل أن يضيف يوسف الرواشدة الهدف الثاني للفيصلي عند الدقيقة 80.

ونجح المدير الفني الجديد للفيصلي جمال أبو عابد في اختباره الأول مع الفريق، بعد أن تم تعيينه مؤخرا بدلا من المدرب السابق محمود الحديد.

ورفع الفيصلي رصيده من النقاط إلى النقطة الثامنة وفي الصدارة مؤقتا، فيما تراجع الصريح مركزا للخلف ويصبح تاسعا وبثلاثة نقاط.

وتستكمل مواجهات الجولة الرابعة مساء الأحد بلقاء وحيد يجمع فريقي سحاب والحسين إربد على نفس الملعب عند الساعة العاشرة والنصف مساء.