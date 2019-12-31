الفيصلي يلاقي الجزيرة لحسم الصراع على اللقب

محمد عمّار

عمان – يشهد ستاد عمان عند الساعة الرابعة من مساء اليوم، المباراة الختامية لبطولة الراحل الشيخ سلطان العدوان لكرة القدم، والتي ستجمع الفيصلي مع الجزيرة.

ويخوض الفيصلي أول مباراة بعد إقالة مدربه السابق راتب العوضات، حيث سيعمل المدرب الجديد خالد لافي ومساعده عبدالهادي المحارمة، على إيجاد توليفة تكون قادرة على صياغة مفردات الفوز، ويملك الفريق يزيد ابو ليلى في حراسة المرمى، فيما يتكون الخط الخلفي من عدي زهران وسالم العجالين كظهيرين، مع تمركز براء مرعي واحمد الصغير في منطقة القلب الدفاعية، وذلك لمراقبة مهاجمي الجزيرة صالح الجوهري وعبدالله العطار، مع واجبات مزدوجة لزهران والعجالين، في التقدم لاسناد منطقة العمليات التي سيتولى ضبط ألعابها انس الجبارات ومهدي علامة، ومنح حرية التقدم لطرفي المنتصف احمد عرسان ويوسف الرواشدة لتشكيل قوة هجومية خلف المهاجمين عبدالله عوض وعدي القرا، مع امكانية اشراك خالد زكريا وخليل بني عطية في حال جهوزية الاخير.

على الطرف المقابل، فإن مدرب الجزيرة امجد ابو طعيمة ومساعده عامر عقل، يعرفان القدرات الخاصة بالفريق، وسيعمد رباعي الخط الخلفي جبر خطاب ومعتصم الجعبري ومحمد ابو شعيرة وعبدالله مناصرة للتواجد بقوة امام الحارس وليد عصام، مع إسناد من الطرفين والذي سيكون مناصرة الأقرب للتقدم لاسناد رباعي منطقة العمليات انس العسولي وليث حبول وعامر ابو جاموس ومحمود مرضي، مع تقدم الاخير لتشكيل زيادة عددية لتفتيت الرقابة التي ستفرض على الجوهري والعطار في المنطقة الامامية.

الطريق للنهائي

كان الفيصلي قد وصل للمشهد الختامي بعد فوزه في الدور نصف النهائي على الأهلي 1-0، وفي الدور الأول تغلب على ام القطين 2-1، وعلى الكرمل 7-0، وعلى الجزيرة 3-1 وعلى شباب الأردن 2-1، فيما تأهل الجزيرة بعد تغلبه على معان بفارق ركلات الترجيح 3-2، في المباراة التي انتهى وقتها الأصلي بالتعادل 2-2 في الدور نصف النهائي، وفي الدور الأول تعادل مع شباب الأردن 2-2، وتغلب على ام القطين 2-0، وعلى الكرمل 4-1، وخسر أمام الفيصلي 1-3.