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الفيصلي يمنع لاعبي معان الخوالدة وصياحين من اللعب اليوم

منذ ساعتين

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خالد خطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم”، لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

عمان – الغد- لن يكون بمقدور لاعبي فريق معان لكرة القدم إيهاب الخوالدة وخالد صياحين، من مشاركة فريقهما في مباراته اليوم الأحد، المقررة أمام فريق الفيصلي ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري المحترفين.
ويعود السبب في ذلك بقرار من النادي الفيصلي، الذي سبق وأن اعار الخوالدة والصياحين إلى معان، واشترط في كتاب الإعارة، عدم مشاركتهما في أي مباراة أمام الفيصلي.
وينتظر أن يلتزم فريق معان بما جاء في بنود استعارة اللاعبين، وبالتالي احتجابهما عن مباراة اليوم

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