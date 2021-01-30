الفيصلي ينتظر السيد.. سوزا مدربا “للنشميات”.. الكرة” يطلب إعادة الجمهور

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

البرتغالي ناسمينتو مدربا لمنتخب السيدات

يستعد اتحاد كرة القدم، لتنظيم مؤتمر صحفي، عند الساعة الثانية عشر من ظهر يوم غد الأثنين، للاعلان عن تعيين المدرب البرتغالي ديفيد دي سوزا ناسمينتو مديرا فنيا للمنتخب الوطني الأول للسيدات.

ووصل المدرب البرتغالي إلى عمان، بعد مفاوضات إنتهت بالاتفاق على توليه تدريب منتخب “النشميات”، والإشراف ايضا على فرق السيدات في مختلف الفئات.

ويأتي تعيين المدرب البرتغالي خلفا للمدرب الجزائري عزالدين شيح، الذي قاد المنتخب في السنوات الأخيرة الماضية، علما أن المدرب البرتغالي سيباشر مهمته اعتبارا من يوم غد.

ويتخلل المؤتمر الحديث عن أبرز ملامح خطة إعداد النشميات التي تبدأ الثلاثاء القادم بمشاركة 50 لاعبة، ممن شاركن في بطولة الدوري النسوي للمحترفات، استعدادا لخوض تصفيات كأس آسيا في أيلول (سبتمبر) المقبل.

ويتمتع المدرب البرتغالي ناسمينتو بسيرة ذاتية مميزة، حيث سبق وأن شغل منصب مدرب ومدير فني ومستشار للعديد من الأندية أهمها نادي سبارتا نيجكيرك الهولندي، كما عمل 4 سنوات مع مدارس النجم الهولندي الراحل يوهان كرويف في هولندا والمكسيك وجنوب إفريقيا، إلى جانب توليه مهمة تدريب نادي ايندهوفن الهولندي ورديف نادي الاتحاد السعودي.

يشار إلى أن منتخب السيدات خرج العام الماضي من التصنيف الدولي، لعدم خوضه اي مباراة ودية دولية خلال عام.

الفيصلي ينتظر وصول المدرب السوري السيد

ينتظر النادي الفيصلي، وصول المدرب السوري حسام السيد، للإشراف على تدريب الفريق خلال منافسات الموسم الكروي المقبل.

وشهدت الأيام القليلة الماضية، اتصالات مع المدرب السوري، حيث جرى اتفاق مبدئي، بانتظار وصول المدرب لحسم الموضوع بشكل رسمي.

وينتظر أن يصطحب السيد معه، جهازا فنيا معاونا من سورية، وفق المفاوضات الأولوية التي جرت أخيرا، وشهدت مطالب المدرب السوري بإحضار كادر فني معاون.

وبدأ الفيصلي بإجراءات تأمين تأشيرة للسيد وجهاز المعاون، استعدادا للوصول إلى عمان.

يشار إلى أن الفيصلي سبق وأن أعلن اتفاقه مع المدرب الروماني ماريوس سسيبيريا، قبل أن يتلاشى الاتفاق في فترة قصيرة، نتيجة العديد من التفاصيل المتنوعة والكثيرة.

الدميري جاهز للتجديد وعرب وسمير يطلبان مهلة

أكد نادي الوحدات، أن اللاعب محمد الدميري الذي انتهى عقده رسميا مع فريق كرة القدم، أبدى استعداده لتجديد عقده مع الفريق خلال الموسم الكروي المقبل.

وأوضح النادي أن اللاعبين الآخرين يزن عرب وأحمد سمير اللذين انتهى عقدهما ايضا رسميا مع الفريق، طلبا إمهالهما بعض الوقت للتفكير، خاصة في ظل الأمال بالحصول على عقود احتراف خارجية.

ويتواجد الدميري وعرب وسمير حاليا مع المنتخب الوطني، الذي يقيم معسكرا تدريبا في دبي.

وبين الوحدات أن الدميري وعرب وسمير إلى جانب ابراهيم الجوابرة، انتهت عقودهم رسميا مع الفريق، حيث أبدى الدميري والجوابري جاهزيتهما للتجديد، فيما طلب عرب وسمير منحهما مزيدا من الوقت قبل الرد الرسمي، املا في عقود خارجية.

“الكرة” يستعد لمخاطبة المسؤولين لعودة الجمهور

يأمل اتحاد كرة القدم، في عودة تدريجية للجماهير إلى المدرجات، خلال بطولة درع اتحاد المزمع انطلاقها يوم 23 شباط (فبراير) المقبل.

رئيس نادي الحسين إربد صهيب الخصاونة – (أرشيفية)

ووفق المعلومات فقد أعد اتحاد الكرة خطابا رسميا، سيتم توجيه إلى الجهات المسؤولة، لمعرفة إمكانية عودة الجمهور بشكل جزئي إلى المدرجات خلال بطولة الدرع.

ويشتمل الكتاب تفاصيل تؤكد حرص الاتحاد على تطبيق وسائل الوقاية من فيروس كورونا، للحفاظ على صحة المشجعين، في حال سمحت الجهات المعنية بعودة الجماهير.

ويرى اتحاد الكرة، أن السماح بعودة تدريجية للمدارس اعتبارا من 7 الشهر المقبل، مؤشر جيد على إمكانية عودة الجماهير إلى المدرجات بنسبة محددة، لاعادة الحياة إلى المدرجات والمباريات وإلى لعبة كرة القدم التي فقدت جزءا مهما منها في الموسم الماضي نتيجة خلو المدرجات من الحضور.

مشاورات لاقامة تجمع لمجموعة المنتخب بالتصفيات

حصلت “الغد” على تأكيدات رسمية، بوجود مشاورات لاقامة المباريات المتبقية للمنتخب الوطني لكرة القدم، على نظام التجمع دون حسم الموضوع حتى الآن، لعدم اتفاق المنتخبات المشاركة على الفكرة.

وتتلخص المفاوضات، في الدعوة لاقامة المباريات المتبقية في المجموعة الثانية بدولة واحدة، وذلك خلال شهر حزيران (يونيو) المقبل.

وفي حال تم الموافقة على هذا المقترح، فإن مباراة الأردن والكويت المحددة يوم 30 آذار (مارس) المقبل، سيتم نقلها لتقام في حزيران (يونيو) المقبل.

المفاوضات ما تزال تصطدم بعدم موافقة منتخب استراليا، بانتظار مواصلة المشاورات لمعرفة إمكانية اقامة المباريات على نظام التجمع، أم الابقاء عليها وفق الجدول الصادر سابقا، الذي يشير الى اقامة مباراة الأردن والكويت في اذار (مارس) المقبل، قبل مواجهة استراليا ونيبال في حزيران (يونيو) المقبل.

الوحدات يطلب 28 ألفا لانتقال ثلجي

طلب نادي الوحدات من نظيره السلط، دفع مبلغ 28 ألف دينار(40 ألف دولار)، لانتقال اللاعب يزن ثلجي إلى صفوف فريق السلط في الموسم الكروي المقبل.

وطلب السلط رسميا من الوحدات، انتقال ثلجي، لتجري بعدها مفاوضات شهدت مطالبة الوحدات بـ28 الفا، يتم خصم 10 منها وهي مخصصات لثلجي، على أن يحصل الوحدات فقط على 18 ألفا، فيما يتم الاتفاق بين السلط واللاعب على حصة الأخير.

السلط حاول اقناع الوحدات بتخفيض مطالبه، على أن يقوم بطلب 30 ألف دولار، يتم خصم 11 منها وهي مستحقات اللاعب، وبالتالي حصول الوحدات على 19 الف دولار.

السوري اليوسف يتوصل لتسوية مع الوحدات

توصل المحترف السوري المنتهي عقده مع فريق الوحدات فهد اليوسف، لتسوية مالية مع النادي، للحصول على مستحقاته المالية المتأخرة منذ عام 2018.

وشهدت الأيام القليلة الماضية، اتصالات ومفاوضات بين اللاعب والنادي، انتهت بالاتفاق على تسوية مالية، بعد أن تسلم اللاعب السوري جزءا من مستحقاته المالية، ولم يتبق له سوى مبلغ محدد عن الفترة السابقة.

ويستحق يوسف مبالغ مالية منذ العام 2018 خاصة فيما يتعلق بمكافآت مالية وغيرها من التفاصيل.

يشار إلى أن عقد فهد يوسف انتهى رسميا مع فريق الوحدات، بانتظار تأكيد خروجه من النادي أو الاستمرار.

700 ألف دينار تكاليف فريق معان

كشف نادي معان، عن صرف أكثر من 700 ألف دينار، تكاليف فريق كرة القدم خلال الموسم الكروي الماضي، معتبرا أن هذا الرقم الكبير أرهق النادي الذي استعان بالرئيس الفخري عمر المعاني الذي تولى تغطية جزء كبير من المبلغ.

ولفت رئيس نادي معان ماجد الخوالدة، أن النادي يعيش حاليا في مأزق مالي، نتيجة غياب الشركات الداعمة والراعية، ما يعقد من مهمة الفريق في الموسم المقبل، بدليل أن النادي لم يتمكن حتى الأن من التعاقد مع جهاز فني جديد ولاعبين جدد.

واعتبر الخوالدة في تصريح لـ”الغد”، أن انسحاب الرئيس الفخري المعاني من المشهد، لاتاحة المجال أمام الشركات الراعية للدعم، سيلقي بظلاله السلبية على الفريق.

وناشد رئيس نادي معان الشركات الراعية والداعمة، ضرورة دعم فريق معان في هذه المرحلة، لمساعدته على الظهور بشكل أقوى في الدوري المقبل.

الحسين ينتظر تيتا والريحاوي ويواصل التعاقدات

أكد نادي الحسين إربد، أن المدرب الروماني فاليرو تيتا، سيصل إلى عمان خلال الساعات القليلة المقبلة، للتوقيع على عقد لتدريب فريق كرة القدم خلال الموسم الكروي المقبل.

وأكد رئيس نادي الحسين اربد صهيب خصاونة، أن الإدارة اتفقت مع تيتا الذي سيصطحب معه المدرب المساعد والمترجم عمار الريحاوي، فيما سيتم تعيين مدرب حراس ومدرب أخر من الأردن.

لاعب فريق الوحدات يزن عرب – (أرشيفية)

وكشف خصاونة عن مواصلة المفاوضات مع عدد من اللاعبين، لتعزيز صفوف الفريق الباحث عن نتائج أفضل في الموسم الكروي المقبل، مفضلا عدم الكشف اعلاميا عن أسماء اللاعبين المرشحين، لحين انتهاء المفاوضات.

وجدد الخصاونة اعتزازه بجماهير النادي الحريصة على متابعة اخبار الفريق، في مؤشر يؤكد انتمائها وحرصها على مصلحة النادي.

الرمثا والجليل يطلبان غطاشة

كشف نادي اليرموك عن مفاتحته من قبل ناديي الرمثا والجليل، للفوز بتوقيع اللاعب فارس غطاشة، الذي لم تنجح محاولات احترافه في فريق أحد السعودي لأسباب إدارية.

ولعب غطاشة على سبيل الاعارة في الموسم الماضي مع فريق معان، قبل أن يغادر إلى السعودية للاحتراف في فريق أحد، حيث وقع رسميا قبل أن تفشل الصفقة لاسباب تتعلق بمشاركته مع المنتخب الأولمبي.

وأكد مسؤول نشاط الكرة في نادي اليرموك جهاد عطية، في تصريح لـ”الغد”، أن مدرب فريق الرمثا جمال محمود طلب التعاقد مع غطاشة الذي يعود من السعودية خلال الأسبوع الحالي، كما طلب نادي الجليل ايضا ضم اللاعب.

ولفت عطية الى أن الجليل طلب ايضا التعاقد مع اللاعبين يزن عبدالعال وسند جعارة، فيما هاتف فريق شباب العقبة غطاشة شخصيا لاستمزاج رأيه في اللعب في الفريق بدوري المحترفين في الموسم المقبل.

معسكر تدريبي للحكام في العقبة

تستعد دائرة الحكام في اتحاد كرة القدم، لتنظيم معسكر تدريبي في مدينة العقبة، خلال الفترة من 15 إلى 21 الشهر المقبل، استعدادا لانطلاقة الموسم الكروي الجديد 2021.

وارسلت دائرة الحكام رسالة إلى جميع الحكام، تبلغهم بموعد اقامة المعسكر التدريبي، مع الطلب من كل حكم يرغب في تفريغه من عمله، ضرورة ارسال إسمه للقيام بالاجراءات اللازمة.

أندية السيدات للمستوى الثاني تطالب بمستحقاتها

عادت أندية السيدات لكرة القدم في المستوى الثاني، للمطالبة بمستحقاتها المالية المتأخرة منذ العام 2019، مؤكدة توجهها للتصعيد في حال لم يتم صرف المستحقات.

وتضم فرق المستوى الثاني أندية البترا وعجلون وشيحان وشباب بشرى والزرقاء وكفرراكب.

ولفت رؤساء أندية في اتصال مع “الغد” إلى سعيهم لعقد اجتماع قريب، لبحث مسألة تأخر الاتحاد في صرف المستحقات رغم الوعود الكثيرة، متمنين أن تشهد الأيام المقبلة انفراجا للقضية، وصرف المستحقات.

“أمنية” تقترح تخفيض قيمة رعاية الوحدات

دخلت شركة أمنية في مفاوضات مع نادي الوحدات، لتخفيض قيمة عقد الرعاية السنوي من 400 ألف دينار إلى 200 ألف دينار، وذلك بسبب الظروف التي خلفتها جائحة كورونا.

ووفق المعلومات فإن نادي الوحدات رفض الحديث في مبدأ تخفيض قيمة عقد الرعاية، متمنيا على الشركة عدم المساس بالمبلغ.

المعلومات تشير إلى أن أمنية في طريقها للتراجع عن الاقتراح، وبالتالي استمرار الرعاية كما هي، ولكن دون تأكيد رسمي حتى الآن، بانتظار الأيام القليلة المقبلة لاتضاح الرؤيا.

كواليس النجوم

• أجرى نادي شباب العقبة، اتصالا مع المحترف الفلسطيني محمود سلمي الذي سبق وأن غادر فريق كرة القدم في النادي قبل انتهاء الموسم الماضي، ليبلغه بجاهزية شباب العقبة لدفع بقية مستحقاته المالية.. خطوة نادي شباب العقبة، كشفت عن حرص كبير من الإدارة على عدم الوقوع في المحظور، خصوصا فيما يتعلق بالشكاوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، والحرص على إنهاء القضية وديا.

• وقع أكثر من ناد محلي في مصاف أندية المحترفين، عقودا جديدة مع لاعبين جدد، دون الافصاح عنها في الوقت الحالي، لحين اكتمال توقيع عدد آخر من اللاعبين.. الأندية تمنت عدم نشر أسماء اللاعبين الجدد لحين الإعلان عنها رسميا.

• يستعد فريق شباب العقبة خلال الأيام القليلة المقبلة، لتجديد عقود أغلب لاعبيه الذين انتهت عقودهم مع الفريق في الموسم الكروي الماضي.. اللاعبون الذين غادروا الفريق رسميا هم المحترفان البرازيلي أوتيمار والليبيري ماركوس، واللاعب أحمد هشام الذي انتقل إلى فريق الوحدات، إلى جانب ترشيحات بخروج سليمان أبو زمع.

• بدأ اتحاد الكرة دراسة مقترحات الأندية المتعلقة بالغاء الدرع، وتأخير الموسم الكروي، وموضوع المحترفين الأجانب، بانتظار الرد على تلك المقترحات خلال الأيام القليلة المقبلة.. المعلومات تقول أن اتحاد الكرة كمؤسسة لا يمانع في الغاء الدرع، في ظل غياب فترة الراحة الكافية بين الموسمين، ولكن العائق يتمثل في تأثير ذلك على المنتخب الوطني، بانتظار التشاور في مطالب الأندية قبل الرد، على اعتبار أن المصلحة العامة للكرة الأردنية هي الفيصل في القرار وفق حديث الاتحاد.

• اللاعب لؤي عمران الذي لعب في الموسم الماضي مع شباب الأردن، بات مطلوبا لفريق الحسين إربد الذي دخل معه في مفاوضات.

• يأمل فريق الوحدات باقامة معسكر تدريبي خارجي، بعد ختام بطولة درع الاتحاد التي تنطلق يوم 23 شباط المقبل.. الاتحاد في حال أقر إقامة بطولة الدرع، فإنه سيقيمها وفق نظام يخدم الأندية ولا يرهقها، خصوصا فيما يتعلق بالفترة الزمنية.