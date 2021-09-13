الفيصلي ينهي عقدي المحترفين السيفي وسعودي

عمان -الغد – قررت إدارة النادي الفيصلي، انهاء عقدي المحترفين التونسي هشام السيفي والأوغندي عبدالله سعودي.

واعلنت اللجنة المؤقتة للفيصلي في بيان صحفي، أن انهاء عقود المحترفين، جاء بناء على مشاورات جرت بين اللجنة المؤقتة واللجنة الفنية التي تم تشكيلها أخيرا.

وكان الفيصلي اعلن ايضا ابعاد المدرب السوري محمد عقيل، وتعيين محمود الحديد مديرا فنيا ومساعده عمار الزريقي وقيس معمر مدربا للياقة ، وأحمد ابو ناصوح مدربا لحراس المرمى،البدنية وماهر طعمة مديرا اداريا.