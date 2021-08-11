الفيصلي ينهي قضية الحلوة ويستعد لمواجهة شكوى الصريح بسبب العطار.. مستحقات “السلطية” 300 ألف دينار

خالد الخطاطبة

عمان – نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

تسوية بين الفيصلي والحلوة

توصل النادي الفيصلي، إلى تسوية مع المحترف اللبناني السابق في فريق كرة القدم هلال الحلوة، تم بموجبها إنهاء الخلاف بين الطرفين بشكل ودي.

ووقع النادي واللاعب التسوية يوم 22 الشهر الماضي، بحيث تم الاتفاق على منح المحترف مبلغ 10 الآف دولار خلال الشهر الحالي.

وسبق للمحترف اللبناني وأن وجه إنذارا للنادي الفيصلي، عن طريق المحامي الحناينة، يطالبه فيه بمبلغ 19500 دولار، قبل أن تتواصل الاتصالات بين الطرفين لاحقا، وبالتالي إبرام تسوية وافق عليها الطرفان.

الملفت في الموضوع أن هذه التسوية، جاءت بعيدة عن المحامي عماد حناينة الذي كان يتولى الدفاع عن الحلوة، حيث بادر المحترف لإجراء التسوية بشكل منفرد.

وكان الفيصلي تعاقد مع الحلوة بداية الموسم الحالي، قبل أن يرحل بسبب خلافات مالية.

الصريح يلوح بشكوى ضد الفيصلي بسبب العطار

لوح نادي الصريح، بتقديم شكوى ضد النادي الفيصلي في اتحاد كرة القدم، بسبب عدم تسديد مستحقات انتقال اللاعب مجدي العطار.

وكان العطار انتقل من الصريح إلى الفيصلي، بداية الموسم الكروي الحالي، في صفقة مالية لم يتم تسديدها حتى الآن.

وقال رئيس نادي الصريح عمر العجلوني في تصريح لـ”الغد”، إن الفيصلي لم يسدد المبلغ حتى الآن، كما أن مسؤولي النادي باتوا يتهربون من الرد على الاتصالات، ما دفعني للتفكير بتقديم شكوى ضد النادي، لضمان الحصول على المبلغ المتبقي.

وقال العجلوني أن موعد سداد مستحقات الصريح من هذه الصفقة، مضى عليه وقت طويل، وبالرغم من ذلك لم يقدم النادي أي شكوى، وحرص على البحث عن حلول ودية، قبل أن نصطدم بصعوبة التواصل مع إدارة الفيصلي، ما دفعنا للتفكير بتقديم شكوى.

مستحقات مدربي ولاعبي السلط تصل إلى 300 ألف دينار

كشف المدير الفني لفريق السلط لكرة القدم جمال أبو عابد، أن مستحقات الجهاز الفني واللاعبين، المتأخرة على النادي، بلغت حتى الآن 300 ألف دينار.

وأشار المدرب أن النادي يعاني من ضائقة مالية، أثرت على الفريق وتحضيراته التي كان من الممكن أن تكون أفضل، لو تم توفير المستحقات بشكل شبه منتظم.

وكشف أبو عابد أنه لم يتسلم مستحقاته منذ حوالي عام ونصف، كما أن رواتب اللاعبين تأخرت لعدة أشهر، وهو أمر لا يخدم الفريق وطموحاته.

ولفت المدرب إلى أن الإدارة وعدت بتوفير جزء من المستحقات قريبا، متمنيا أن تنجح في صرف مستحقات اللاعبين أو جزء منها، لضمان سير الفريق الذي يحقق نتائج فنية جيدة، رغم الظروف المادية الصعبة.

ايقاف لاعب الفيصلي الشناينة 4 مباريات

قررت اللجنة التأديبية في اتحاد كرة القدم يوم أمس الأربعاء، ايقاف لاعب فريق الفيصلي أمين الشناينة 4 مباريات رسمية، وتغريمه 2000 دينار، وذلك بناء على تقرير مراقب مباراة الفيصلي أمام سحاب بدوري المحترفين.

كما فرضت اللجنة عقوبات كبيرة على نادي الجزيرة، بناء على تقرير مراقب المباراة أمام الجليل، حيث تقرر ايقاف مدير الفريق مهند محارمة 6 مباريات رسمية، وتغريمه 2500 دينار، وايقاف عضو إدارة الجزيرة ايمن الحولي 6 مباريات وتغريمه 2500 دينار، وغرامة على النادي ايضا بقيمة 500 دينار بسبب جمهور النادي، وتغريم عضو إدارة الجزيرة زكريا هارون 500 دينار.

كما قررت اللجنة التأديبية ايقاف لاعب معان محمود مشعل 4 مباريات، وغرامة مالية مقدارها 2000 دينار، بناء على تقرير مباراة معان والحسين إربد، والتي تسببت ايضا في ايقاف المنسق الإعلامي لنادي معان رعد عوجان 6 مباريات رسمية، وغرامة مقدارها 2500 دينار.

كما أعلنت اللجنة أيضا عن مجموعة من العقوبات بحق أندية في مختلف الدرجات..

قضيتان ضد رئيسي ناديين

بات رئيس نادي سابق معرض للسجن، فيما يزال رئيس نادي حالي ملاحق قضائيا، بسبب شكوى رفعها وكيل لاعبين عربي.

وفي التفاصيل، شهدت الأيام الماضية، تطورات في قضية رفعها مجموعة من الرياضيين ضد رئيس ناد سابق، بحيث وصلت القضية لمرحلة متقدمة، بانتظار إصدار الحكم، إلا في حال كان هناك حل ودي.

القضية الثانية التي ما تزال منظورة في القضاء، بطلها وكيل أعمال لاعبي ورئيس ناد حالي، وتتمثل بقيام الوكيل بتقديم شكوى ضد الرئيس، يتهمه فيها بتسلم مبلغ مالي لاتمام صفقة انتقال نجم كروي محلي، دون أن تتم هذه الصفقة، ودون أن يعيد هذا الرئيس المبلغ للوكيل.

وصول بطاقة الانتقال الدولية لبني ياسين

تسلم النادي الفيصلي أول من أمس، بطاقة الانتقال الدولية للاعب أنس بني ياسين، الذي احترف في الموسم الماضي في صفوف فريق المرخية القطري.

وتسلم الفيصلي بطاقة انتقال أنس، قبل المباراة التي جرت يوم أمس أمام فريق البقعة بدوري المحترفين، علما أن أنس لم يشارك مع الفيصلي أمام سحاب، بسبب تأخر وصول البطاقة.

“فيفا” يخاطب الحسين إربد بشأن المدرب الروماني

خاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” رسميا، نادي الحسين إربد، للاستفسار عن الشكوى التي تقدم بها المدير الفني السابق لفريق كرة القدم الروماني تيتا، التي يطالب فيها بمبلغ 114 ألف دولار، بسبب إقالته من منصبه.

وطلب فيفا من نادي الحسين إربد، تقديم ايضاحات حول الشكوى التي حملت تفاصيل كثيرة تتعلق بطريقة الإقالة. وحدد الاتحاد الدولي مهلة للنادي، لتقديم إيضاحات، قبل البدء في خطوات إصدار الحكم.

يشار إلى أن تيتا، سبق وأن أعلن موافقته على تسوية مع النادي، يقوم بموجبها الحسين إربد بدفع 35 ألف دولار، دون أن يتم تجسيد هذا الاتفاق على أرض الواقع، ما دفع المدرب لتقديم شكوى للفيفا، مطالبا بكامل حقوقه.

ذات راس يخاطب الاتحاد لتخفيض العقوبة المالية للاحتجاب

خاطب نادي ذات راس، اتحاد كرة القدم، لوضعه بصورة الأسباب التي أدت إلى عدم تسجيل العدد الكافي من اللاعبين، وبالتالي الاحتجاب عن المشاركة في بطولتي كأس الأردن ودوري الدرجة الأولى.

وينتظر ذات راس قرارا رسميا من اتحاد الكرة، بتهبيطه للدرجة الثانية، بسبب عدم تسجيل لاعبين، نتيجة عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وأكد رئيس نادي ذات راس أحمد الجعافرة، أن اتحاد كرة القدم طلب منه، ارسال خطاب يوضح فيه الظروف التي رافقت عدم تسجيله للاعبين جدد، أملا في تخفيض العقوبات المنصوص عليها في التعليمات، بسبب احتجاب الفريق عن بطولتي الدوري والكأس.

مشعل يتنازل عن مستحقاته في معان للاحتراف في البحرين

تنازل اللاعب محمود مشعل، عن مستحقاته المالية في نادي معان، مقابل الاحتراف في فريق الشباب البحريني لكرة القدم. ووقع مشعل رسميا على كشوفات نادي الشباب، بانتظار التحاقه بفريقه الجديد يوم الأحد أو الاثنين المقبلين. يشار إلى أن مشعل، سيحتفل بخطوبته قبيل مغادرته لخوض تجربة احتراف في البحرين.

إلى ذلك قدم نادي معان محترفه الجديد التونسي يسري العرفاوي، الذي التحق بتدريبات الفريق قبل عدة أيام.

يشار إلى أن احتراف مشعل في الشباب البحريني، واستقطاب معان للمحترف التونسي، جاء عن طريق وكيل اللاعبين كمال الهرش.

38 فريقا في جامعة الشرق الأوسط بمناسبة المئوية

بدأ 38 فريقا مشاركتهم في بطولة جامعة الشرق الأوسط بخماسي كرة القدم، لاعمار تحت سن 18، حيث تأتي هذه البطولة، بمناسبة احتفالات المملكة بالمئوية.

وتولي إدارة الجامعة ممثلة بالدكتور أحمد ناصر الدين نائب رئيس مجلس الإدارة، اهتماما كبيرا بالبطولة، للمناسبة العزيزة التي تحملها. ورصدت الجامعة جوائز مالية كبيرة للفرق الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى.

كواليس النجوم

• المحترف الصربي في فريق الحسين إربد لكرة القدم نيكولا، ينتظر أن يرحل خلال الأيام القليلة المقبلة رسميا عن الفريق.. الملفت في الموضوع أن المدرب أسامة قاسم، طلب من الإدارة انهاء عقد نيكولا قبل أكثر من شهر، دون أن يحصل ذلك، لأسباب ربما تكون مالية..النادي أعلن أن رحيل نيكولا بشكل رسمي بات قريبا.

• المدير الفني الجديد لفريق الفيصلي لكرة القدم العراقي حكيم شاكر، وقع رسميا أول من أمس، على كشوفات النادي، قبل أن يباشر عمله…شاكر وفي أول تدريب له في الملعب، حرص على الحديث للجماهير المتواجدة في التمرين حول العديد من الأمور والتفاصيل.

• اللاعب محمود شوكت، غادر عمان متوجها إلى السعودية، لبدء تجربة احتراف جديدة مع فريق النجوم أحد أندية الدرجة الأولى بالسعودية.

• مشجع لأحد أندية المحترفين لكرة القدم، تكفل بتذاكر طيران مدرب الفريق، وفترة اقامته في عمان لمدة شهر، حرصا منه على مساعدة ناديه، وأملا في تحقيق نتائج أفضل في قادم الأيام.

• أمين سر اللجنة المؤقتة لنادي الحسين إربد حسين شهابات، قدم استقالته من اللجنة، احتجاجا على بعض التفاصيل التي تحدث داخل النادي…اللجنة المؤقتة تتوجه لرفض استقالة شهابات.

• الجندي المجهول في اتحاد كرة القدم محمد منكو، عين منسقا عاما للمباراة النهائية لكأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، التي تجمع الرجاء البيضاوي المغربي واتحاد جدة السعودي…المباراة تقام في العاصمة المغربية الرباط.