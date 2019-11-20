الفيصلي يهنئ بريزات ويستعرض خطة العمل للمرحلة المقبلة

عمان – الغد – استقبل وزير الشباب د. فارس بريزات في مكتبه صباح اليوم الأربعاء، رئيس النادي الفيصلي بكر العدوان وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، حيث قدم العدوان التهنئة لبريزات بإسم أسرة النادي، بالثقة الملكية السامية، متمنيا أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من النجاح.

واستعرض العدوان أبرز استعدادات النادي للمرحلة المقبلة، وفي مقدمتها البطولة الكروية التي ينظمها تكريما لرئيسه الراحل المرحوم الشيخ سلطان العدوان.

وثمن بريزات الدور الذي يقوم فيه النادي الفيصلي بخدمة الرياضة الأردنية والانجازات العريقة التي سطرها خلال العقود الماضية، متمنيا النجاح للبطولة الكروية التي يشارك فيها عددا من الأندية الأردنية، منوها أن الوزارة ستبقى الداعم الحقيقي للأندية الأردنية، من خلال المنشآت والمرافق التي توفرها للرياضة الأردنية.