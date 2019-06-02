الفيصلي يهيمن على لقبي الدوري وكأس الأردن.. والوحدات ينال كأس الكؤوس

تيسير محمود العميري

عمان- اختتم، أول من أمس، الموسم الكروي 2018-2019، وسط هيمنة فريق الفيصلي على ثلثي ألقاب الموسم، حين توج بلقبي دوري المناصير للمحترفين وكأس الأردن، بينما كان الوحدات صاحب أول ألقاب الموسم بعد فوزه بلقب كأس الكؤوس على حساب الجزيرة، الذي حل وصيفا في الدوري أيضا، بينما حل الرمثا وصيفا في الكأس.

289 يوما بلغ عمر الموسم الكروي، الذي انطلق يوم السبت 7 آب (أغسطس) من العام 2018، واختتم يوم السبت 1 حزيران (يونيو) الحالي، ويسجل التاريخ أن لاعب الجزيرة أحمد سمير كان صاحب أول أهداف الموسم في مرمى الوحدات خلال لقاء كأس الكؤوس، بينما سجل المهاجم التونسي هشام السيفي آخر أهداف الموسم في مرمى الرمثا خلال لقاء كأس الكؤوس.

البطولات الثلاث على صعيد المحترفين شهدت إقامة 180 مباراة، وهي: دوري المحترفين “132 مباراة” وكأس الأردن “47 مباراة” وكأس الكؤوس “مباراة”، لكن أندية المحترفين كانت فعليا طرفا في 28 مباراة بكأس الأردن، والبقية كانت أندية الدرجتين الأولى والثانية طرفا فيها.

الفيصلي الأفضل

فرض فريق الفيصلي نفسه الفريق الأفضل في الموسم 2018-2019، حين توج بأهم لقبين ضمنا له أفضل الجوائز المالية، وحجز مكانه كطرف أساسي في مباراة كأس الكؤوس في الموسم المقبل، والتي سيقابله فيها فريق الرمثا باعتباره وصيفا لبطل الكأس، كما ضمن الفيصلي مشاركته في الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا.

خاض الفيصلي 29 مباراة “22 في الدوري و7 في الكأس”، وفاز في 21 مباراة وتعادل 5 مرات ولم يخسر سوى 3 مباريات، فكان الأكثر فوزا والأقل خسارة بين الفرق، وبلغة النقاط حصل على 68 نقطة من أصل 87 نقطة مفترضة، فكانت أفضل نسبة مئوية له حين بلغت 78.16 %.

الوحدات ثانيا ولكن..

بدوره، خاض الوحدات 29 مباراة، كان خلالها يتوج بطلا لكأس الكؤوس ويحل ثالثا في الدوري ويخرج من الدور نصف النهائي لبطولة الكأس.. باختصار كان موسما قريبا من وصفه بالفاشل بالنسبة لفريق طموح مثل الوحدات، لم يفز سوى في 17 مباراة وتعادل 6 مرات وخسر 6 مرات ولم يجمع سوى 57 نقطة من أصل 87، وبلغت نسبته 65.51 %.

الجزيرة.. وصيفا مرتين

الجزيرة الذي خرج من دور الستة عشر لبطولة الكأس وفقد مبكرا اللقب الذي كان في حوزته، حل وصيفا في بطولتي الدوري وكأس الكؤوس، وخاض 25 مباراة، حقق الفوز في 16 منها مقابل 4 حالات تعادل و5 خسائر، وجمع 52 نقطة من أصل 75 نقطة وبلغت نسبته 69.33 %.

شباب الأردن.. تراجع كبير

حل شباب الأردن رابعا في الدوري، وخرج من دور الستة عشر لبطولة الكأس، وخاض 24 مباراة، حقق الفوز في 12 منها مقابل 6 حالات تعادل و6 خسائر، وجمع 38 نقطة من أصل 72 نقطة وبلغت نسبته 52.77 %.

السلط.. لم تكتمل المفاجأة

حقق فريق السلط مفاجأة كبيرة خلال مرحلة الذهاب من دوري المحترفين الذي يشارك فيه للمرة الأولى، وأنهى البطولة في المركز الخامس بعد أن تراجعت نتائجه إيابا، وفي بطولة الكأس خرج الفريق من دور الستة عشر، ولعب 24 مباراة، فاز في 9 وتعادل 10 مرات وخسر 5 مرات فقط، وجمع 37 من أصل 72 نقطة وبلغت نسبته 51.38 %.

الرمثا يضيع الفرصة

الرمثا الذي كان مهددا بالهبوط من دوري المحترفين وتدارك الأمر متأخرا وجاء في المركز الثامن، أضاع على نفسه فرصة التتويج بلقب الكأس فحل وصيفا، وخاض 29 مباراة، فاز في 10 منها مقابل 7 حالات تعادل و12 خسارة، وجمع 37 نقطة بنسبة 42.52 %.

العقبة المجتهد

حل فريق العقبة سادسا في بطولة الدوري، وخرج من الدور نصف النهائي لبطولة الكأس، ما يشير الى اجتهاده الملموس، وخاض 26 مباراة، حقق الفوز في 9 منها مقابل 7 حالات تعادل و10 خسائر، وجمع 34 نقطة من أصل 78 نقطة وبلغت نسبته 43.58 %.

الصريح يزاحم

احتل فريق الصريح المركز السابع على سلم ترتيب الدوري، وزاحم فرقا تفوقه خبرة، لكنه خرج من دور الستة عشر لبطولة الكأس، ولعب 24 مباراة، فاز في 8 منها مقابل 5 حالات تعادل و11 خسارة، وبلغت نسبته 40.27 %.

الأهلي كاد أن يقع

أفلت فريق الأهلي من الهبوط في الجولة الخيرة للدوري، وخرج من دور الثمانية لبطولة الكأس، ولعب 26 مباراة، فاز في 8 وتعادل 5 مرات وخسر 13 مرة وجمع 29 نقطة وبلغت نسبته 37.17 %.

البقعة يودع

ودع فريق البقعة دوري المحترفين بشكل حزين وهبط للدرجة الأولى، في موسم سيبقى حزينا على أنصاره، كما خرج مبكرا وودع بطولة كأس الأردن من دور الستة عشر، ولعب 24 مباراة، فاز في 6 وتعادل 7 مرات وخسر 11 مباراة، وجمع 25 نقطة من أصل 72 نقطة وبلغت نسبته 34.72 %.

الحسين.. ترتيب متأخر

احتل فريق الحسين إربد المركز التاسع في الدوري، وتعرض لخسارة مفاجئة أخرجته من دور الـ32 في بطولة كأس الأردن، ولعب الفريق 23 مباراة، فاز في 7 منها وتعادل مرتين وخسر 14 مرة، وجمع 23 نقطة من أصل 69 نقطة وبلغت نسبته 33.33 %.

ذات راس.. واقع مؤلم

ترجمت الأرقام المتواضعة لفريق ذات راس حاله، فكان أول الهابطين من دوري المحترفين وخرج من دور الـ32 في بطولة الكأس، وخلال 23 مباراة، لم يفز سوى مرة واحدة مقابل 7 حالات تعادل و15 خسارة، وجمع 10 نقاط فقط من أصل 69 نقطة، وبلغت نسبته 14.49 %.

الموسم بالأرقام

– أكثر الفرق لعبا كانت الفيصلي والوحدات والرمثا “29 مباراة لكل منها”، وأقلها لعبا كان فريقا ذات راس والحسين إربد “23 مباراة لكل منهما”.

– فريقا الوحدات والجزيرة الوحيدان اللذان ظهرا في البطولات الثلاث “كأس الكؤوس والدوري وكأس الأردن”.

– أكثر الفرق فوزا كان الفيصلي “21 مرة” وأقلها ذات راس “مرة”.

– أكثر الفرق تعادلا كان السلط “10 مرات” وأقلها الحسين إربد “مرتين”.

– أكثر الفرق خسارة هو ذات راس “15 مرة” وأقلها الفيصلي “3 مرات”.

– أقوى الفرق هجوما الوحدات وسجل 55 هدفا وأضعفها ذات راس وسجل 13 هدفا.

– أقوى الفرق دفاعا الجزيرة ودخل مرماه 18 هدفا وأضعفها ذات راس ودخل مرماه 39 هدفا.

– يمتلك فريق الفيصلي أفضل فارق أهداف +35 هدفا، بينما عانى ذات راس من أسوأ فارق -26 هدفا.

– مباراة الوحدات والجزيرة بكأس الكؤوس كانت أول مباراة في الموسم على صعيد المحترفين، بينما كانت مباراة الفيصلي والرمثا في نهائي الكأس آخر مباريات الموسم.

– 3 أيام شهدت التتويج بألقاب 3 بطولات، بدأت مع الوحدات يوم الجمعة 17-8-2018 “كأس الكؤوس”، ثم يوم الخميس 9-5-2019 “دوري المحترفين”، وأخيرا يوم السبت 1-6-2019 “كأس الأردن”.

مهاجم الفيصلي هشام السيفي يسجل أخر اهداف الموسم في مرمى الرمثا – (الغد)

لاعبو فريق الفيصلي يحتفلون بعد تتويجهم بلقب دوري المحترفين – (تصوير: أمجد الطويل)