الفيصلي يوافق على إستقالة الجغبير ويصدر جملة من القرارات

عمان- الغد- وافقت ادارة النادي الفيصلي على الاستقالة المقدمة من عضو مجلس الادارة لينا الجغبير، وذلك خلال الجلسة التي عقدتها مساء اليوم برئاسة رئيس النادي م. نضال الحديد، كما تقرر️ الموافقة على إستقدام مدرب اللياقة البدنية البرازيلي رودريغو ليكون ضمن اعضاء الجهاز بقيادة المدير الفني جمال ابو عابد.

واطلع المجلس خلال الجلسة على شرح توضيحي مقدم من أبو عابد لكامل خطط والبرامج المعدة للموسم المقبل وتم الموافقة عليها.

كمااطلع المجلس على العرض المقدم من مركز فيزيو ون للتأهيل والعلاج الطبيعي وتمت الموافقة على العرض المقدم شريطة ان لا يكون التعاقد حصري للمركز فقط.

وقررت ادارة النادي تعيين ليث عجاج سكرتيراً تنفيذياً للنادي.