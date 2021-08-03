الفيصلي يوافق على انتقال محترفه السوري ماردكيان للعربي الكويتي

عمان – الغد – وافق النادي الفيصلي رسميا، على انتقال المحترف السوري في صفوف فريق كرة القدم مارديك ماردكيان، إلى فريق العربي الكويتي، مقابل صفقة مالية بلغت 170 ألف دولار.

ووفق التفاصيل، فقد حصل الفيصلي على مبلغ 50 ألف دولار، فيما حصل اللاعب السوري على 120 الف دولار.

وأكد الفيصلي أن اللاعب الأوغندي عبدالله، سيحل بديلا لمارديك خلال مباريات مرحلة الاياب، علما أن الاوغندي وقع على عقد يمتد لموسم ونصف.