الفيصلي يودع مدربه الآلباني جيجا ويطمئن على لاعبيه

خالد الخطاطبة

عمان – ودع النادي الفيصلي المدير الفني لفريق كرة القدم الألباني اسكندر جيجا، الذي غادر عمان أول من أمس عائدا إلى بلاده، في ظل تجميد الأنشطة الرياضية في الأردن والعالم.

واستأذن جيجا الذي يحمل الجنسية الأميركية، إدارة النادي في الرحيل عن عمان، للاطمئنان على عائلته وأهله في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها العالم، والمتمثلة في انتشار فيروس كورونا المستجد.

وابلغ المدرب الألباني النادي الفيصلي، بأنه سيعود إلى عمان فور عودة الأمور إلى مجاريها، وانطلاق التدريبات الجماعية، استعدادا للمرحلة المقبلة.

وكان جيجا خضع قبل عدة ايام لفحص للتأكد من خلوه من فيروس الكورونا كاجراء وقائي.

يشار إلى أن المدرب الالباني، حضر إلى عمان قبل اقل من ثلاثة اسابيع، ليتولى قيادة تدريبات فريق الفيصلي خلفا للمدرب المقال التونسي شهاب الليلي، إلا أن جيجا لم يتمكن من قيادة اي تدريب للفريق، بسبب تجميد التدريبات والمباريات بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.

إلى ذلك، يواصل النادي الفيصلي تواصله مع لاعبي فريق كرة القدم، للاطمئنان على اوضاعهم الرياضية والاجتماعية، في ظل صعوبة الالتقاء بعد أن فرض حظر التجول، ومنع التجمعات.

وفي مبادرة ايجابية، اطمأن الفيصلي على اوضاع لاعبيه الأجتماعية، قبل أن يقوم بارسال مبلغ مالي لاحد اللاعبين، لمساعدته في الايفاء بالنزامات هذه المرحلة، في ظل الظروف الصعبة.

ووجدت هذه المبادرة ردود فعل ايجابية من اللاعب الذي ثمن وقوف النادي معه في جميع الظروف والأوقات.

الفيصلي ايضا يتواصل مع لاعبيه رياضيا، للاطمئنان على التزاماتهم بالتدريبات المنزلية، للحفاظ بشكل نسبي على جاهزيتهم.

ويحرص مدرب اللياقة البدنية في النادي الدكتور غازي الكيلاني على التواصل مع اللاعبين، وتزويدهم بالبرامج التدريبية المختلفة، والاطمئنان على تطبيق هذه البرامج.

ويحرص الكيلاني ايضا على الاتصال مع اللاعبين، لشرح أهمية الالتزام بالتدريبات المنزلية، ودورها في الحفاظ على العضلات من الضمور، على أمل العودة للتدريبات الجماعية في اقرب فرصة.

كما يحرص لاعبو الفيصلي ايضا على التواصل مع المدرب الكيلاني، للاستفسار عن بعض التمارين.

وعلى الصعيد الاجتماعي، تم تأسيس مجموعة على “الواتساب” للاعبي فريق الفيصلي، هدفها الاطمئنان على الأوضاع الاجتماعية، وتبادل الأخبار.

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