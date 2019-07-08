الفيصلي يوضّح حقيقة مفاوضاته مع لاعب الوحدات – بيان رسمي

خالد تيسير العميري

عمان – عبّر فريق النادي الفيصلي عن استيائه الشديد، من الشائعات الأخيرة التي تحدّثت عن دخوله في مفاوضات رسمية “سريّة” مع عبيدة السمارنة لاعب وسط فريق نادي الوحدات والمنتخب الوطني.

وأصدر فريق النادي الفيصلي بياناً رسمياً عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الإجتماعي (فيسبوك) ، جاء فيه : “لا صحة لما يتردد عبر الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي حول التفاوض مع اللاعب عبيدة السمارنة”.

وأكد الفيصلي في بيانه: “لم يفاوض النادي الفيصلي أي لاعب من لاعبي نادي الوحدات”، ليقطع بذلك الطريق على الشائعات التي ربطت إسم اللاعب بـ “القلعة الزرقاء”.

وكانت اخبار مغلوطة تداولتها بعض المواقع الإلكترونية، سرعان ما انتشرت عبر منصات التواصل الإجتماعي وتناقلتها الجماهير بسرعة البرق، حول دخول إدارة “الزعيم” في مفاوضات مع السمارنة، لاعب إرتكاز “المارد الاخضر”.

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