الفيصلي يُعلن إصابة العكش والرفاعي بفيروس كورونا

عمان – الغد – صرح المدير الإداري لفريق النادي الفيصلي، ثامر العدوان، عن إصابة كل من المنسق الإعلامي للفريق رامي الدبوبي واللاعبان محمد العكش وأدهم الرفاعي بفيروس كورونا المستجد.

وقال الفيصلي في بيان له: “وفقا للبروتوكول الصحي الصادر عن الإتحاد الأردني لكرة القدم، والذي يلزم جميع الأندية بإجراء فحص كورونا، فقد أجرى النادي فحص (بي سي آر) للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية للفريق الأول، وتبين إصابة كل من المنسق الإعلامي للفريق رامي الدبوبي واللاعبان محمد العكش وأدهم الرفاعي ، فيما ظهرت النتائج لباقي اللاعبين سلبية”، متمنيا السلامة لجميع لاعبيه.