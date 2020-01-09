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الفيصلي يُعلن رسميا تعاقده مع المدير الفني التونسي شهاب الليلي

منذ ساعة واحدة

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عمان – الغد – أعلنت النادي الفيصلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك)، التعاقد مع التونسي شهاب الليلي ليتولى قيادة “الدفة الفنية” للفريق الأول، دون الكشف عن أية تفاصيل حول قيمة ومدة العقد.

وجاء في البيان: “الليلي فيصلاوي، وقع المدير الفني التونسي شهاب الليلي على كشوفات النادي، ليقود الجهاز الفني للفريق الأول، اهلاً وسهلاً بك في الزعيم الأوحد للكرة الأردنية”.

وأضاف: “وقع مدرب اللياقة البدنية محمد رفقي على كشوفات النادي الفيصلي ليكون ضمن الجهاز الفني للزعيم، إلى جانب عدنان عوض ليكون مدرباً عاماً”.

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