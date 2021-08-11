الفيصلي.. 89 عاما حافلة بالإنجازات المحلية والعربية والآسيوية

بلال الغلاييني

عمان -جاءت فكرة تأسيس النادي الفيصلي في العام 1932، عندما فكر الصديقان ناظم قردن ورياض الجقة بتأسيس فرقة بعد أن تخرجا من المدرسة، وفعلا توجه الصديقان إلى دائرة الداخلية التابعة لإمارة شرق الأردن، حيث حصلا على الموافقة الرسمية بتوثيق التأسيس وساعدهما بذلك بهجت التلهوني، ثم أطلقا عليها كشافة الفيصلي.

وبدأت فرقة الكشافة بـ14 عضوا، الذين شكلوا نواة الفرق الكشفية، بعد أن تم التعاقد مع القائد الكشفي انطون باسيل، ثم بدأ النادي في استقطاب الرياضيين لممارسة الأنشطة المختلفة منها المصارعة الرومانية والعاب الخفة والجمباز ورفع الأثقال وبناء الأجسام.

ورغم صدور قرار بإغلاق النادي في العام 1939، حينما كان الأردن ما يزال تحت الوصاية البريطانية، إلا أن أبناء النادي مارسوا هواياتهم بالعمل الرياضي، ثم استعانوا برجالات البلد لمساعدتهم، فاختير سليمان النابلسي رئيسا فخريا، فانطلقوا بجمع التبرعات لإيجاد الدعم الكافي الذي يغطي احتياجات النادي في تلك الفترة، وفي العام 1941 وجد النادي مقرا له بجوار الكلية العلمية الإسلامية، قبل أن يذهب إلى مقره بجانب المدينة الرياضية، والذي كان شاهدا على تحقيق الكثير من الانجازات الرياضية، قبل أن ينتقل إلى مقره الجديد في منطقة غمدان.

واليوم تحتفل أسرة الفيصلي على مرور 89 عاما على تأسيس النادي، وهي الفترة التي لخصت قصة هذا الصرح الرياضي الكبير، الذي نجح وبكل اقتدار بأن يكون بطلا للمسابقات المحلية وفارسها الأول دون منازع، قبل أن ينتقل (الأزرق) إلى الميادين العربية والآسيوية، فكان خير سفير لكرة القدم الأردنية، بعد أن يتوج بلقب كأس الاتحاد الآسيوي مرتين 2005 و2006، مثلما ابدع في البطولات العربية عندما وصل إلى المباراة النهائية لدوري ابطال العرب في العام 2007، وتحصل على المركز الثاني، وفي هذه البطولة حصل الفريق على مراكز متقدمة، كما حصل الفريق على المركز الثاني في بطولة ابطال الكؤوس العربية في العام 1996، وكذلك حل بالمركز الثاني في بطولة النخبة العربية التي أقيمت في العام 2000.

والحديث عن انجازات الفيصلي التي حققها في مسيرته المظفرة، نجح (الأزرق) بأن يفوز بألقاب دوري (الممتاز) المحترفين 34 مرة، وفاز بلقب بطولة كأس الأردن 20 مرة، وفاز بلقب بطولة درع الاتحاد 7 مرات، كما فاز بلقب مباراة كأس الكؤوس 17 مرة.

وتحمل لوحة الشرف للنادي أسماء العديد من الشخصيات التي تبوأت رئاسته، حيث ترأس فواز الشريف ادارة النادي في الفترة من 1932 – 1935، ثم قاسم ملحس 1935 – 1953، ثم سليمان النابلسي 1953 – 1956، ثم ناصر بن جميل في الفترة من 1956 – 1970، تلاه سلطان العدوان من الفترة 1970 – 1978، ثم مصطفى العدوان من 1978 – 1992، ثم سلطان العدوان من

1992 – 2008، ثم بكر العدوان من 2008- 2011، ثم سلطان العدوان من 2011 -2018، ثم بكر العدوان من 2018 ولغاية الآن.

الاتحاد الآسيوي احتفل بمرور 89 عاما على تأسيس النادي الفيصلي على طريقته الخاصة، وذلك عندما استذكر مشاركات الفريق في بطولات كأس الاتحاد الآسيوي، والانجازات التي حققها في هذه البطولة، والمتمثلة بحصوله على اللقب مرتين.

كما عبرت أسرة وجماهير النادي عن سرورها بهذه الذكرى، حيث غصت صفحات التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية بعبارات الإطراء التي اشادت بمسيرة النادي طوال الفترة الماضية، والتي شهدت انجازات لافتة صاغها نجوم النادي عبر هذه الفترة.

واستذكر أمين صندوق النادي سامر الحوراني مسيرة النادي المظفرة، والتي حاكها رجال مخلصون قدموا فيها الكثير، والتي ساهمت في تحقيق (الأزرق) للكم الكبير من البطولات المحلية، والتي جعلته النادي الأكثر تتويجا بألقاب البطولات، مثلما تواجد الفريق في البطولات الآسيوية والعربية بكل فخر واعتزاز، بعد أن قدموا مستويات رفيعة، جعلته ينال بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لمرتين، فيما نال وصافة البطولات العربية لمرتين، كما أن الفريق سجل حضورا لافتا في البطولات الودية التي جرت في البلدان العربية، مثلما ساهم بتخريج الكم الكبير من اللاعبين الذين دافعوا عن الوان المنتخبات الوطنية.